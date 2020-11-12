Hangisine itibar edelim?

10 KASIM’DA 2023 MESAJLARI

Bir 10 Kasım daha, 28 Şubat günlerinden farkı olmayan, hattâ yer yer o dönemde yapılanları da sollayan yayınlarla geride kaldı. İktidar medyası bu konuda yine başı çekti.

Ayasofya açılışındaki izdihamı pandeminin daha da yayılmasına sebep gösterenler, “82 yıllık özlem salgın dinlemedi” gibisinden başlıklar atarak yine çifte standart yaptılar.

Bu hengâmede Saray iktidarının Atatürkçü vurguları daha da arttırdığına şahit olduk.

Erdoğan’ın 10 Kasım konuşmasındaki iki husus özellikle dikkat çekici ve manidardı.

Bunlardan biri, “Ülkemizin demokrasi ve kalkınma mücadelesini ‘Benim manevî mirasım ilim ve akıldır’ diyen Gazi Mustafa Kemal’in arzu ettiği şekilde yürütüyoruz” sözü.

“Demokrasi mücadelesi”ni onun arzu ettiği şekilde yürüttüklerinde tereddüt yok...

2020 Türkiye’sini, 30’ların şeflik rejimini örnek alan bir tek adam rejimiyle yöneterek...

İlim ve akılla ilgili sözüne ilaveten yine M. Kemal’in şu meşhur sözünü de ekleseydi mesaj eksik kalmaz ve tamamlanmış olurdu:

“Devlet yönetimimizdeki ana programımız olan CHP programındaki prensipleri, gökten indiği sanılan kitapların doğmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz ilhamlarımızı gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz...” (1.11.37, Meclis konuşması)

Kalkınma mücadelesine gelince; konuşmasındaki ikinci sözü bu konuyla alâkalı:

“Cumhuriyetimizin 100. yılını bundan 10 sene önce ilan ettiğimiz hedeflerle fırsata dönüştüreceğiz” diyor ve bunu “M. Kemal’e en büyük armağan” olarak niteliyor Erdoğan.

10 sene önce hangi hedefleri ilan ettiklerine ayrıca bakmak lâzım. Ama 7 sene önce 2013’te açıklanan 10. Kalkınma Planında 2023 için ilan edilen GSYH hedefi 2 trilyon, kişi başına düşen millî gelir 25 bin dolar idi.

Ne var ki, istifa eden Hazine ve Maliye Bakanının açıkladığı Yeni Ekonomi Programında bu hedefler GSYH’de 875 milyar, kişi başı gelirde 10.033 dolarla yarıdan da aşağı çekildi.

Albayrak’ın istifasıyla tekrar eski hedeflere mi dönüldü? Ama arada 8.7.19’da Cumhurbaşkanı tarafından Meclise sunulan 11. Kalkınma Planı’ndaki revize edilmiş hedefler var. Orada açıklanan 2023 GSYH hedefi 1.08 trilyon, kişi başı millî gelir 12.244 dolar idi.

Yine yarıdan aşağı; hangisine itibar edelim?