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5 EKİM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

KHK çıkmazından çıkabilmek için...

Kâzım GÜLEÇYÜZ
05 Ekim 2019, Cumartesi
AKP Grup Başkanvekili Prof. Dr. Naci Bostancı “KHK’lılara af gelecek mi?” sorusuna cevap vermeye çalışırken şunları söylemiş:

“Öyle birşey olmaz. Bu işin propagandası ile hukuk temelindeki uygulaması, birbirinden farklı olacaktır. KHK’lılar diye bir grup yok. Çok farklı nitelikler taşıyan insanlar var. Kimisine ilişkin delil bulunamamış; beraat etmiş, ama devlet aklında bir şüphe kalmış, onunla çalışmak istemiyor. Kimisi için hakikaten herhangi birşey yok, tanıklar üzerinden suçlamalar olmuş. Bunları birbirinden ayırmak için mekanizmalar kurduk. Bunlar kolay işler değil. Terörle mücadele ediyorsun, ucu bucağı belli olmayan bir örgütle mücadele ediyorsun.” (Yeni Asya, 3.10.19)

Bu cevaptan, Bostancı’nın kendisi dahil, birşey anlayan var mı, merak ettik doğrusu.

Acaba şunu mu demek istiyor:

Af yok, çünkü suç ve delil yok, beraat var.

O zaman sorun ne? Suçu olmayan bu insanlar niye ihraç edildi? Bostancı’ya göre sebep, bu kişilerle ilgili olarak “devlet aklında kalan şüphe.” Adalet eski Bakanı Bekir Bozdağ da, başka bazı iktidar önde gelenleri ve bürokratlar da benzer şeyler söylemişlerdi:

“Suçlu olsaydınız siz de hapiste olurdunuz. Ama güvenmediğimiz için sizi ihraç ettik!”

Üstelik bu ihraçlar emeklilik, sağlık hizmetlerinden yararlanma ve pasaport gibi bilumum hakları külliyen gasp edilerek yapıldı.

Hukukî ve kanunî temelden mahrum bir şüphe ve güvensizliğe dayalı yargısız infaz!

Peki, hukuk bu yapılanların neresinde?

Hiçbir yerinde. Tıpkı Bostancı iktidar partisinin grup başkanvekili iken, vaktiyle yıllarca yazı yazdığı gazetedeki diğer birçok ismin cezaevlerinde çile çekmesinde olduğu gibi!

Merhum Demirel en son görüşmemizde tasfiyeler için şu manidar yorumu yapmıştı:

“Tasfiye işine gidildiğinde adalet yok demektir. Tasfiyeler, görevden almalar... Devlette kural var. Rule of law; hukukun üstünlüğü, hukuk devleti, kanun devleti diye birşey var. Kurallar belli. Bunlar ortadan kalktığı zaman fetret  olur. ”  (Yeni Asya, 17.6.16)

İnsanî, vicdanî, hukukî ve toplumsal faturası her geçen gün daha da ağırlaşan bu derin fetretten çıkmak için ilk yapılması gerekenlerden biri, KHK’ların bütün sonuçlarıyla birlikte bir an önce iptal edilmesi olmalı.

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