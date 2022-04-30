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30 NİSAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Sadece Kavala mı?

Kâzım GÜLEÇYÜZ
30 Nisan 2022, Cumartesi
Gündem 1641 gündür tutuklu olan Osman Kavala’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet ve onunla birlikte yargılanan diğer isimlere verilen 18’er yıl hapis cezalarına yoğunlaşmışken, sürecin diğer kurbanları gözden kaçmamalı.

İşte onlardan bazı örnekler:

* Yüzde 85 engelli, MS hastası, el ve ayakları tutmayan, tuvalet dahil hiçbir kişisel ihtiyacını tek başına karşılayamayan Mehtap Şentürk 3 Mart’tan beri Sincan’da tutuklu. Eşi Semih Şentürk eşinin 6 ayda bir almak zorunda olduğu ilacını alamadığını söyledi.

* 9 Nisan’dan beri Edirne Cezaevinde tutuklu olan 5 aylık hamile Aslı Ünlü (40) koğuştakilerin yardımıyla dayanmaya çalışıyor, hâkim tutukluluk itirazlarını reddediyor, o kilo kaybediyor ve riskli bir gebelik yaşıyor.

* 6 senedir tutuklu olan tiroid kanseri Hakan Kanat, 6 ay önce ameliyat oldu. İnfaz erteleme için defalarca dilekçe verildi. Kanat’ın boğazında hâlâ kanserli hücre bulunmasına rağmen Ankara Dışkapı Hastanesi “Cezaevinde kalabilir” raporu verdi...

* 6 Ocak 2021’de tutuklanan, şeker, kolesterol, kalp, mide rahatsızlıkları için her gün avuç dolusu ilaç içen 82 yaşındaki emekli imam Halil Karakoç, kalçasında platin olduğu için yürüyemiyor, tutulduğu Menemen Cezaevinde yatağından bile çıkamıyor.

* Tutuklu hasta 80 yaşındaki Gürbüz Dönmez, ileri derece kanser hastası ve günde 10 ilaç kullanıyor. Birçok sağlık sorunuyla birlikte cezaevinde ölüme terk edilmiş durumda. 

* Öğretmen Veysel Tıkaç, kalbinde 9 stent ile cezaevinde yaşama mücadelesi veriyor. Göğüs, boyun ve sırt ağrıları olan Tıkaç’a en son anjiyosunda 3-4 damarının daha tıkalı olduğu söylendi. Artık stent de takılamıyor. 

* 4. evre akciğer kanseri, özel izinli ilaç kullanmak zorunda ve özbakımını yapamayacak derecede rahatsız olan Ahmet Zeki Özkan, “Cezaevinde kalamaz” raporuna rağmen hâlâ içeride tutulmaya devam ediliyor.

* Yasemin ve Kasım Melizci çiftinin cezaları Yargıtay tarafından onanınca, Ocak 2021’de tutuklandılar. 22 aylık kızları Saime de annesiyle beraber 15 aydan beri cezaevinde.

Bunlar Nisan ayı içinde sosyal medyada paylaşılan örneklerden yalnızca bir kısmı.

Ve daha niceleri...

Bir bayrama daha böyle giriyoruz.

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Yorumlar

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  • Aysuna

    30.4.2022 12:12:08

    Adaletin kestiği parmak acımaz,ama adaletsizliğin ezdiği vicdan ömür boyu sızlar.😔😔😔Allah razı olsun Kâzım Abi🌷

  • İlke

    30.4.2022 11:58:10

    Bayram akp ye. Sakal bıyık yüzük Müslümanlarına.muslumak kardeşine dindar basortululeri terorist yakıştırması yaftasi atanlar ahirette vay halinize. hayirsever Anadolu kadınına esnafına bayram efendimizigorunce Kevser havuzu başında.

  • Hüseyin İlhan

    30.4.2022 11:28:09

    Bu sütunlardan ancak sesimizi duyurabiliyoruz.Bugün iktidar sözde PKK terörünü,cinayetlerini ve ihanetlerini bitirdim diyor.Ancaaak hakikat bu mu,asla.Bakın aynı K.IRAK gibi SURİYE'nin kuzeyinde tarafsız ve dahi yandaş basında da çıkan haberler ile sabit olan tehlike şu:Bu bölgede PKK uzantısı PYD/YPG nin 150000 kişilik bir ordusuna CİA/MOSSAD ajanlarınca askeri eğitim verildiği,120000 Tır silahın teslim edildiği(defalarca sözlü ve yazılı basında bu haber yayınlandı)daha birkaç gün önce ise ABD senatosunda PKK uzantılarına 500 milyon dolarlık bir mali destek çıkarıldığı haberlerini okudum ve dinledim. Halbuki 1998 ADANA Mutabakatı ile ülkemize tüm terörrist saldırıları ve tehdidi sonlanmıştı.RTEde bu sayede ortak kabine topladı.Evet hala bu ihnaet iktidarına aldananlara hatırlatırım.

  • Hüseyin İlhan

    30.4.2022 09:45:29

    Hamdolsun aziz üstadımızın veciz ifadeleri olan 'HAK'KIN HATIRI ALİDİR,HİÇBİR HATIRA FEDA EDİLMEZ,-'BEN EKMEKSİZ YAŞARIM AMA HÜRRİYETSİZ ASLA,bizlere haksızlıklara karşı durma,hak'kı haykırma cesaret ve medeniyeti kazandırması ile bizler her daim YAHUDİ CESARET ÖDÜLLÜalil kafanın müslümanı katleden KATİLLERİ KURTARIRKEN,şehitleri ise katillere satması,masum insanalra 'CADI AVI OLACAKSA CADI AVI,diyerek zalimliğine,şeytanlaşmış icraatlarına karşı avazımız çıktığı kadar haykırmak en hafif protestodur.

  • Hüseyin

    30.4.2022 08:28:48

    Ne yani, Osman Kavala kurban mı şimdi???

  • İsmail Atak Cebecili

    30.4.2022 06:15:11

    Kazım Bey. Sizi binlerce defa tebrik ediyorum. Bir kısım ahmaklar, sersemler, ne yaptığını bilmeyen iki yüzlüler bir yana, bir de anlaşılması ve kabulü zor istibdada karşı dik duruşunuzu alkışlıyorum. Hz. Üstad da, İslamcılık olarak, istibdadın yanında yer alanlara karşı direnmiştir. Haklılığı düşmanlarınca bile kabul edilmiştir. Ülkemiz, ahmaklar anlamasa da Risale-i Nurları alkışlayacaktır

  • hikmet

    30.4.2022 06:09:51

    Hocam Allah razı olsun elinizden geldiği kadar kimsesizlerin sesi olmaya çalışıyorsunuz.

  • Mahir erbay

    30.4.2022 06:04:58

    Yazık ettiler insanlara Yazık ettiler kendilerine Yazık ettiler destekçilerine Yazık ettiler dindar yönetici iyidir temennilerine.

  • Hacı Ahmet

    30.4.2022 04:36:25

    Bunlar hayatında eline mantar tabancası bile almamıştır ama bunların suçu herhalde dersanede çalışmak, bankaya para yatırmak, burs vermek, sohbete gitmek gibi çok büyük suç işlemiş olabilirler başka ne olabilir ki ( şimdi aklıma geldi belkide eğitimsel e üye olmuşlardır. !!!

  • Aysuna

    30.4.2022 04:06:00

    Dünyada her şey gelir geçer;makamlar,servetler ve de güzellikler.Ne kadar çok insana canı gönülden "Allâh razı olsun" duâsını dedirtebiliyoruz,ona bakmak lazım.Kimin duâsının kabul olacağını bilmiyoruz;ne kadar çok gönül,bir o kadar kabulü ihtimal.Allâh razı olsun Kâzım Abi🌷🌷

  • Ahmet Şimşek

    30.4.2022 03:58:50

    Farklı ve reel bir tesbite dikkat çektiğiniz içinn teşekkürler.

Risale-i Nur Külliyatı

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