Sadece Kavala mı?

Gündem 1641 gündür tutuklu olan Osman Kavala’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet ve onunla birlikte yargılanan diğer isimlere verilen 18’er yıl hapis cezalarına yoğunlaşmışken, sürecin diğer kurbanları gözden kaçmamalı.

İşte onlardan bazı örnekler:

* Yüzde 85 engelli, MS hastası, el ve ayakları tutmayan, tuvalet dahil hiçbir kişisel ihtiyacını tek başına karşılayamayan Mehtap Şentürk 3 Mart’tan beri Sincan’da tutuklu. Eşi Semih Şentürk eşinin 6 ayda bir almak zorunda olduğu ilacını alamadığını söyledi.

* 9 Nisan’dan beri Edirne Cezaevinde tutuklu olan 5 aylık hamile Aslı Ünlü (40) koğuştakilerin yardımıyla dayanmaya çalışıyor, hâkim tutukluluk itirazlarını reddediyor, o kilo kaybediyor ve riskli bir gebelik yaşıyor.

* 6 senedir tutuklu olan tiroid kanseri Hakan Kanat, 6 ay önce ameliyat oldu. İnfaz erteleme için defalarca dilekçe verildi. Kanat’ın boğazında hâlâ kanserli hücre bulunmasına rağmen Ankara Dışkapı Hastanesi “Cezaevinde kalabilir” raporu verdi...

* 6 Ocak 2021’de tutuklanan, şeker, kolesterol, kalp, mide rahatsızlıkları için her gün avuç dolusu ilaç içen 82 yaşındaki emekli imam Halil Karakoç, kalçasında platin olduğu için yürüyemiyor, tutulduğu Menemen Cezaevinde yatağından bile çıkamıyor.

* Tutuklu hasta 80 yaşındaki Gürbüz Dönmez, ileri derece kanser hastası ve günde 10 ilaç kullanıyor. Birçok sağlık sorunuyla birlikte cezaevinde ölüme terk edilmiş durumda.

* Öğretmen Veysel Tıkaç, kalbinde 9 stent ile cezaevinde yaşama mücadelesi veriyor. Göğüs, boyun ve sırt ağrıları olan Tıkaç’a en son anjiyosunda 3-4 damarının daha tıkalı olduğu söylendi. Artık stent de takılamıyor.

* 4. evre akciğer kanseri, özel izinli ilaç kullanmak zorunda ve özbakımını yapamayacak derecede rahatsız olan Ahmet Zeki Özkan, “Cezaevinde kalamaz” raporuna rağmen hâlâ içeride tutulmaya devam ediliyor.

* Yasemin ve Kasım Melizci çiftinin cezaları Yargıtay tarafından onanınca, Ocak 2021’de tutuklandılar. 22 aylık kızları Saime de annesiyle beraber 15 aydan beri cezaevinde.

Bunlar Nisan ayı içinde sosyal medyada paylaşılan örneklerden yalnızca bir kısmı.

Ve daha niceleri...

Bir bayrama daha böyle giriyoruz.