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3 KASIM 2020 SALI - YIL: 51

Minik Kalpler İyilik Evi

Kübra ÖRNEK KORKMAZ
03 Kasım 2020, Salı 01:14
İyilik ruhumuzu kanatlandırıp bizi sonsuz mutluluğa ulaştıran bir güzellik.

İnsanlar ihtiyaç sahiplerine ulaşarak büyük iyiliklere imza atabiliyor. Bazen iyilikle tanışmak bile insana iyi gelebiliyor. 

Şimdi size güzel paylaşımların yapıldığı bir iyilik dükkânından bahsedeceğim. Dükkân dediysem de ticarî düşünmeyin. Bu tamamen gönülden yardım edenlerin yeri. Balat’ta bulunan Minik Kalpler İyilik Evi, ihtiyaç sahibi çocukların üşüyen kalplerini ısıtıyor. Çocukların karnını doyuruyor ve bütün ihtiyaçlarını karşılıyor.

Çocuklar için faydalı işler yapmak isteyen Ali Rıza Nebioğlu, eşi Maria ile birlikte Balat’ta iyilik evi açıyor. Ve burada ihtiyacı olan çocukların imdadına yetişiyor. Çocuklara paylaşmanın önemini göstermek ve onları internet kafe gibi yerlerden uzak tutmak maksadıyla açılan Minik Kalpler’in bekçisi olduğunu söyleyen Nebioğlu, “Burada çocuklarımıza ücretsiz bir şekilde yemek veriyoruz, paylaşmayı öğretiyoruz, kütüphane sağlıyoruz. Aynı zamanda da Minik Kalpler’e yardımcı olan güzel insanlar sayesinde onların kırtasiye, kıyafet gibi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Burası bir işletme değil, ev” diyor. Her yerden gönüllülerin geldiği, ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik çalışmaların yapıldığı bu evde, gelenler için çay, kahve ve kahvaltı verilebiliyor.

Minik Kalpler iyilik evine girdiğinizde sizi sıcak, güzel bir hava karşılıyor. Sobalı nostaljik ortamıyla geçmişe dair bütün özlemleriniz gidiyor. Balat Minik Kalpler Çocuk ve İyilik Aşevi, 60’ı aşkın çocuğun ihtiyacını karşılıyor. Farklı yaşlardaki çocuklar burada sabah kahvaltısı yapıyor, öğlen yemeği yiyor, çeşitli konularda ders alabiliyor ve gönüllülerin yardımlarıyla hayallerine kavuşuyor. 3 katlı evin içinde rahatlıkla gezebiliyorsunuz. Kütüphane ve oyun alanının da bulunduğu Minik Kalpler’de gelen misafirler de ağırlanıyor. Maria Hanım misafirlere ikramlarda bulunuyor. Ücretsiz bir paylaşım evi olduğu için kimseden para istenmiyor. Herkes gönlünden kopanı bırakıp gidebiliyorlar. Minik Kalp’lerin hemen girişinde “paylaş kurtul” isimli bir sandık var. Mahalle sakinleri ve gelen misafirler ihtiyacı olan kıyafetleri oradan alabiliyor. Siz de kullanmadığınız eşyalarınızı, kitaplarınızı ya da yeni kırtasiye malzemelerinizi alıp oraya götürebiliyorsunuz. İhtiyacı olan bir çocuğun kalbini ısıtabilirsiniz.

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