İSTANBUL’UN TARİHİ ÇEŞMELERİ - Hazırlayan: Kübra Ünüvar

Ramazan ayının en güzel geçtiği yerlerden biridir Sultan Ahmet Meydanı. Bu durum, tarihî ve manevî havasından kaynaklı olsa gerek. Bu meydana ilk girdiğinizde sizi farklı bir mimarî yapıya sahip olan Alman Çeşmesi karşılayacaktır.

Yakın tarihte yapılan bu çeşme Alman İmparatoru Kaiser II. Wilhelm’in 19 Kasım 1898’de Osmanlı Sultanı II. Abdülhamid’i ikinci ziyaretinin hâtırası olarak Bizans’ın zamanında hipodromu olan eski At Meydanı’nda inşa ettirilmiştir. Mimarı ise M. Spitta’dır. Çeşmenin malzemeleri Almanya’dan getirildiği için de adı Alman Çeşmesi olmuştur. Kubbeyi taşıyan kemerlerin iç tarafında Mehmed İzzet Efendi’nin sülüs hattıyla ziyaret yılını gösteren ve Ahmed Muhtar Efendi’nin sekiz beyitlik manzum tarihi yer almaktadır.

Su haznesinin ortasında bir levha üzerine Almanca olarak, çeşmenin Kaiser II. Wilhelm’in 1898 yılında Osmanlıların hükümdarını ziyaretinin “şükran hâtırası” olarak yaptırıldığı ifade edilmektedir. Kayıtlara göre çeşmenin açılış tarihi 1901 yılında yapılmıştır. Çeşme daha yakından incelendiğinde mimarî yapısının, Türk çeşme mimarisine aykırı olduğu fark edilmektedir. Mermer sütunun her bir yüzünde tunç oymaları olan musluklarla suların aktığı geniş yalaklar bulunmaktadır. Kubbenin iç yüzeyi altın mozaiklerle kaplanmış, burada ayrıca dört madalyon içine II. Abdülhamid’in tuğrası, diğer dördünün içlerinde taçlı “W” markası ile “II” sayısı mozaikle işlenmiştir. Daha önceki yıllarda Ramazan ayında ziyaretçilere bal şerbeti ikram edilen çeşme, hâlâ kullanıma açık bir halde ziyaretçilerine suyunu ikram ediyor.