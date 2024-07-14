Kötü gidişin sorumlusu

Ortak aklın ve istişarenin olmadığı, Meclis’in etkisizleştiği, her konuda bir kişinin yetkili olduğu Partili Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi ile adalet, hukuk ve demokrasi liginde geri gidişin yanında zaten kötü olan ekonomi daha da bozuldu.

“Türkiye’nin ekonomisin sorumlusu benim, ben” denilerek ekonomi politikalarında “tek yetkili” olduğu için ve atanan Maliye Bakanları birbirinin tersi uygulamalarla ülkeyi ağır bir ekonomik krize soktu.

Önceki Maliye Bakanı döneminde “Faiz sebep, enflasyon sonuç” denilerek faizler düşürüldü. Bakan değişti, faizler 5 kat arttırıldı. Peki, hangisi doğruydu?

Zenginin daha zengin, fakirin daha fakirleştiği Kur Korumalı Mevduat Hesabı diye bir sistem getirip, millete milyarlarca dolarlık maliyet çıkartıldı. Sözde dövizin hızlı yükselişine çare olarak getirilen düzenleme ekonomik sistemi daha da bozdu. Ekonomi içinden çıkılamaz hale getirildi.

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DENGELERİ NASIL BOZDULAR?

Memurlara yapılan 8 bin liralık seyyanen zam ve “kök ücret” icadı nedeniyle çalışan ve emekliler arasında ücret adaletsizliği oluştu. Mesela Ocak ayında emekliye üç defa düzenleme yapılmasına rağmen maaşın değişmemesi hükümetin başarısızlığı olarak ekonomi tarihine geçti. Asgari ücretin açlık sınırının altında kalması, daha önce en düşük emekli aylığının asgari ücretten fazla olmasına rağmen neredeyse yarısına düşmesi de hükümetin ekonomi politikasındaki başarısızlıklarının bir göstergesi oldu.

“Büyük umutlarla” getirilen Maliye Bakanı Mehmet Şimşek görevi devraldığında enflasyon yüzde 39,59’du, bugün ise “resmî enflasyon” yüzde 71,60’a çıktı. Şimdi seçim öncesi enflasyon rakamlarına ulaşmak için tasarruf tedbirleri uygulanmaya, asgari ücrete ve emekli maaşını zam yapılmamaya çalışılıyor. Suçlu ekonomi yönetimi olmasına rağmen fatura millete çıkarılmaya çalışılıyor.

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ASGARİ ÜCRET DÜŞÜK DEĞİLMİŞ!

Bakan Şimşek çıkıp “Asgari ücret düşük değil” diyebiliyor. Sayın bakan, 17.002 lirayı asgari ücretliye “normal” görmenin izahını nasıl yapıyor, anlamak mümkün değil. Yoksulluk sınırının 62 bin, açlık sınırının 19 bin liraya dayandığı bir dönemde, açlık sınırının 2 bin lira altında olan 17 bin lirayı düşük görmemek nasıl bir anlayış? Oysa asgari ücret düşük değil, çok düşük…

Çalışan ve emekli arasındaki denge bozulmamış olsaydı şu anda en düşük emekli aylığının 25 bin lira olacağı ortada iken şimdi, “emekliye seyyanen bin lira mı, 2 bin lira mı zam yapalım?” diye çalışma yapıyorlar.

Aslında bütün bunlar iktidarın çalışanlara ve emeklilere bakışı gösteriyor.

Ekonominin en büyük göstergelerinden olan enflasyon rakamları yıllardır hep tartışma konusu. Açıkladığı enflasyon rakamlarıyla çalışan ve emeklilere zam yapılan TÜİK Başkanı enflasyonun yüzde 75 olmasıyla yüzde 45 olması arasında bir fark olmadığını söyleyebiliyor.

Bunu ancak ekonomist Özgür Demirtaş’ın, açıklamayı ‘”korkunç” olarak görerek, “İçler acısı, aklımı oynatacak derecede sinirlendirici bir açıklama” ile izah etmek mümkün. Gerçekten de can sıkıcı, can yakıcı bir açıklama.

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SIKINTILARA GÖZLERİNİ KAPAMAK!

Bunu söyleyenler milletin içinde yaşamıyor mu, pazara gitmiyor, sokağa çıkmıyor mu? Pazar köşelerinde artıkları toplayan, geçim sıkıntısı çeken milyonların dertlerini görmüyorlar mı? Bu kadar mı milletten koptular? Anlamak mümkün değil.

Milletin sıkıntılarını görseler, bir kilo limonun ve taze fasulyenin 100 liranın üstüne çıktığını, mevsiminde meyve ve meyvelerin fiyatlarının yanına yanaşılamadığını görürler. En başta da yüzde 75 enflasyonun olduğu bir ortamda buğdaya yüzde 12 taban fiyat artışı vermezlerdi…