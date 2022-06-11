LA İLAHE İLLA HU

Şiir - Mehmet Kovancı

Her bir hava zerresi Hakkın muti eridir.

Sani-i zül celalin emirber neferidir.

Bütün zerrat Allah’ın kalem-i kudretidir.

Harika yazılar der; La ilahe illa Hu

Halik’ın izni ile muntazam yazı yazar.

Her bir zerre kendini ilahi emre adar.

Zerrat-ı havaide vardır Sani’a nazar.

Muntazam yazılar der; La ilahe illa Hu

Bulunur her zerrede lem’a-i vahdaniyet.

Her bir zerrede vardır cilve-i ehadiyet.

Bütün zerrata Rabbim lütfetti kabiliyet.

Zerrat hal diliyle der; La ilahe illa Hu.

Emir ve iradenin arşıdır elbet hava.

Başı boş değillerdir zerratta yoktur heva.

Yaptığı her işlerde çok delil var Allah’a.

Hava alemi diyor; La ilahe illa Hu.

Her bir zerre biliyor konuşulan dilleri.

Bozmadan naklediyor konuşulan sesleri.

Nasıl yapıyor dersen bu acib nakilleri.

Hava zerreleri der; La ilahe illa Hu.

Bir anda ve beraber yapar pek çok işleri.

Hem alıcı verici havanın zerreleri.

İlahi kudretledir bu kabiliyetleri.

Lisan-ı halleri der; La ilahe illa Hu.

Aynı anda zerreler nakleder suretleri.

Televizyon bunların elbette şahitleri.

Gerçek olacak bir gün eşyanın nakilleri.

Zerrat bir ağızdan der; La ilahe illa Hu.

Zerreler hal diliyle söylüyor daima Hu.

Tevhidi söyler daim La ilahe illa Hu.

Bize ne demek ister, ne der; hava unsuru.

Kalp kulağına üfler; Allahu Ekber ve Hu.

Cazibe, dafiayı, ziyayı naklediyor.

Nebatat ve hayvanat, teneffüsü ediyor.

Lüzumlu her bir şeyi hemen yetiştiriyor.

Zerreler haykırıyor. La ilahe illa Hu.

Fırtınalar, şimşekler, bozmaz vazifesini.

Hakkıyla ifa eder verilen görevini.

Hiçbir şey bozmaz elbet emre itaatini

İstınad noktasıdır. La ilahe illa Hu.

Hava unsurunu hep, çalıştırıyor Allah.

Levh-i mahfuza delil böyle edilir izah.

Levh-i mahv ve ispatın elbet delili billah.

Yakini deliller der; La ilahe illa Hu.

Hava unsurunda HU, alemlere anahtar.

Alem-i misaliye elbette şümulü var.

Alem-i mananın da kapılarını açar.

Bunların anahtarı, La ilahe illa Hu