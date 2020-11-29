Lâtif Şengül de rahmetli oldu…

23 Kasım sabahı gelen bir mesajla, Lâtif Şengül kardeşimizin de, koranavirüsten rahmetli olduğu ifade ediliyordu. Birden durakladım, dilim, “Allah rahmet eylesin” derken, zihnim mazideki hatıralara gitti.

Lâtif kardeşimiz bizim, 70’li senelerde, Ankara’da talebelik arkadaşlarımızdandı. Aslen Erzurumlu idi. Ankara Bahçelievler’deki, o zaman meşhur “köşk” dershanesinde kalanlardandı. Tabiî, orada kalan arkadaşların birçoğu da Erzurumlu idi.

Aklımda isimleri kaldığı kadar; Osman Soğukdöğen (Özkaynak), Hasan Diyarbakır, rahmetli Yunus Suluoğlu, Lâtif Şengül v.s. gibi arkadaşlarımızdı. O zaman AİTİ Akademisinde okuyordu.

O zamanlar, Ankara merkezli, dâhilde meydana gelen hadiselerde, onların kaldığı köşk dershanesi ve o kardeşlerimiz, maşâallah, fitneye geçit vermemiş, dershanelerini muhafaza etmişlerdi.

Çok cevval ve ehl-i hizmet bir kardeşimizdi. 1977 seçimlerinden sonra Erzurum Milletvekili olan rahmetli Osman Demirci Hoca ile bazı yerlere, rahmetli Nureddin Yaşar, Lâtif ve ben beraber giderdik. Demirci Hoca rahmetli de, bazen, onların orada misafir kalırdı.

Mezun olduktan sonra, bir ara, Yeni Asya, İstanbul merkezde, muhasebe kısmında da çalışmıştı. Bazen seyrek de olsa görüşebiliyorduk. Bir ara da İstanbul Büyükşehir Belediyesi gaz şirketi İGDAŞ’ta, Anadolu yakası müdürlüğü yapmıştı.

Geçen sene, Ankara’da 70’li senelerde talebelik yapan arkadaşlarımızı, bir whatsapp grubunda bir araya getirmiştik. Yüz kişiyi geçen bu arkadaşlarımızın birçoğu bu işe sevinmiş, kırk küsur sene sonra bir araya gelmenin sevincini yaşamış, hüzünlenmiş, hislenmiştik. Bu gruba o da dâhil olunca sevinmişti.

Hasta olduğundan haberim yoktu. Son vefatlardan, hassaten de Erzurumlu ağabeylerin tâziye yazılarını, whatsappından yollamıştım, ama dönüş yapmıyordu. Demek ki, hastahanede imiş, o sebebten haberdar olamamış. Allah rahmet eylesin, makamı Cennet olsun inşâallah!