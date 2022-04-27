Sevim Ablamıza rahmet duasıyla

Şu Nur cemaati içerisinde öyle kimseler var ki maşâallah, ailece, bu nur yolunun yolcusudurlar.

Ömer Tuncay Ağabeyimizi ekserimiz tanır. Hele de Ankara’da talebe olan veya çalışan, yolu düşenlerin çoğu tanır. Hâni, rahmetli Bayram Yüksel Ağabeyin babasından vakıf olarak isteyip de Ankara’ya götürdüğü Ömer Abiyi...

Gerek Ömer Abi ve gerekse bir kaç sene evvel vefat eden kardeşi Kadir Ağabey, bu hizmetin yorulmaz birer neferleriydi. Onların yaptığı çok hizmetler ortada. Bir de Kadir Ağabeyin senelerdir çektiği müzmin bir hastalığından dolayı, binlerce Hastalar Risalesi bastırıp, Türkiye’nin her tarafına yollama hadisesi var.

İşte, bu ağabeylerimizin kadınlar cephesinde de fedakâr, ehl-i hizmet, diyanet ve takva sahibi olan ablaları Sevim Tuncay var. O ablamızla, Ömer Ağabeyin bize enişte olmasından sonra tanışmıştık. Hakikatten de çok mübarek bir ablamızdı. Sakin, ama elinden geldiğince hizmetlere maddî, mânevî yardımları olan bir ablamızdı. Eskişehir’in hizmet direklerinden, Kâmil kardeşimizin annesi, Mustafa Uslu kardeşimizin de teyzesi olan bu ablamız, bir müddettir rahatsızdı.

Şükür ve sabır içinde hastalığına katlanıyordu. Bir müddet evvel, kendisine “geçmiş olsun” temennilerimizi beyan etmiştik. Fakat bugün (25.04.2022) vefat haberini aldık ve üzüldük. Allah, Sevim Ablamıza rahmet eylesin. Makamı, mekânı, cennet olsun inşâallah! Cehennem kapılarının kapanıp, cennet kapılarının açıldığı bu mübarek Ramazan gününde, Rabbimiz ona rahmetiyle muamele eylesin.