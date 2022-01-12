İyilik, güzellik, fayda

İnsan iyi ve güzel, faydalı ve hayırlı şeyleri öğrenmek ve hayatında yaşamak zorundadır.

Eğer Allah’ın verdiği nimet ve imkânlarla bunları başaramazsa kendi eliyle kendisini iyi olmayan, güzel ve faydalı olmayan, kötü ve şerli, şerirli hallere mahkûm eder.

İnsana verilen cüz’î irade, seçmek, tercih etmek için kullanılacak olan karar verme gücü insanın kötülüğü veya iyiliği yaşayabilmesinde en birinci rol oynayan özelliği, vasfıdır.

İmanın en mükemmel hallerine muhatap olan insan, yine bu mükemmeliyete sahip çıkmak ve yaşayabilmek için cüz’î iradesini en iyi bir şekilde kullanabilmek için büyük bir dikkat ve gayret içerisinde olabilmelidir.

İman güzel ve iyi bir hayatın hayat suyudur, can damarıdır. Öyleyse her şeyden evvel imanı, tahkiki imanı ve gereklerini elde edebilmeliyiz ve hayatımızda yaşayabilme gayreti, cehdi ve azmi içerisinde olabilmeliyiz.

İyinin, güzelin, faydalının peşinde olanlar daima imanlarını kuvvetli tutmak, kuvvetli ise bunu daimî olarak takviye etmek zorundadırlar.

Hepimizin ortak bir özelliği var. Dünya adına iyiyi, güzeli, faydalıyı nasıl ki arıyoruz, araştırıyoruz buluyoruz. En azından bu gayret ve çalışmanın içerisinde oluyoruz. Aynen ve hiç taviz vermeden ahirete dair, öbür dünyadaki hayatımıza ait meselelere de aynı gayret, himmet ve çalışma ile yaklaşmalıyız ve bunu gayette samimî ve ihlâsla yapmalıyız.

Cenab-ı Hâk her yapacağımız işin yâr ve yardımcısıdır. Öyle ise Rabbimizden niyaz ve duâ ile dünyada ve ahirette geçerli istikametli bir hayatı; iman, Kur’ân, İslâmiyetle kazanabilmeyi hepimize nasip etsin inşallah.

Unutulmamalıdır ki iyilik, güzellik ve fayda isteyen iyiliği, güzelliği ve faydayı bulur. Aksini isteyenler de fenalığın, kötülüğün ve zararların elinde oyuncak olur ve perişan bir hale düşer. Rabbim bizleri bu menfi hallerden muhafaza eylesin