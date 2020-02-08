Yeni Asya’yı ellinci yılına taşıyanlara selâm olsun!

Yeni Asya elli seneden beri hak bildiği dâvâsından asla taviz vermedi. Bu güne kadar dik duruşunu muhafaza eden Yeni Asya, bütün cesaretini önce Allah’tan ve dâvânın müstakim yoldaşlarından almıştır.

Müstakim eller Yeni Asya’yı düşürmediler ve düşürmeyecekler, ancak memleketin üzerine düşen bu ekonomik krizin kara bulutları bertaraf oluncaya kadar malûm bir kampanya seferberliği ilân edilmiştir.

Yardımlaşma bütün âlemde hükmettiği gibi, âlemlerin en kıymettarı olan insanda da sergilenmiştir. Parmak ve ellerin yardımlaşması, iç organlar arası yardımlaşma, akıl ile hafıza arasındaki yardımlaşmayı sağlayan bütün cihazlar ceset için, cesette ruh için yardımlaşma kanunu ile hayat devam ediyor. Hayatın devamı yardımlaşma ile devam ediyor.

” Nübüvvetin hayat-ı içtimaiyedeki düsturî neticelerinden ve şems ve kamerden tut, tâ nebâtât hayvânâtın imdadına ve hayvânât insanın imdadına, hattâ zerrât-ı taamiye hüceyrât-ı bedenin imdadına ve muavenetine koşturulan düstur-u teâvün, kanun-u kerem, namus-u ikram nerede?” 1

Bediüzzaman Hazretleri, bu veciz ibâreyle bütün âlemde yardımlaşma kanununun en büyük daireden en küçük daireye kadar hükmettiğini nazara vermiştir. Demek ki, insan yaratılışı itibariyle yardımı, ihsanı, merhameti sever ve sevmelidir.

“Safranbolu Eflani nahiyesi Mülayim Köyü’nde mütekaid muallim bir kardeşimiz ve Nur’un has şakirdi, Nurlar’ın neşri ve tab’ı için âdeta sermayesinin kısm-ı azamını teberru etmek istiyor, kabulünü rica ediyor. Ben bu hâlis ve has kardeşimizin fedakârane ve hâlisane ricasını reddedemiyorum ve dünya malları kaide-i şahsiyeme girmediği ve muavenetleri kendime kabul etmediğim için, bu işdeki maslahatı da bilemiyorum.

İki Isparta’nın kahramanlarına ve Hüsrev ve Tahirî ve arkadaşlarına ve Nazif ve refiklerine bu mes’eleyi havale ediyorum. Nur’un neşri için böyle çok büyük bir hayır ve sevaba mani’ olamam. Sizler ya bütün niyet ettiği mikdarı veyahut bir kısmını iki hisse ile, biri büyük Isparta’nın, biri küçük Isparta’nın makinelerine verilsin. Onun istediği gibi ya teberru veya ileride başka muavenet edenler gibi bir mukabele nev’inde, ya Nurlar’dan veya başka bir istediği ne varsa vermek suretiyle o has kardeşimizi memnun edersiniz.” 2

Said Nursî Hazretleri, şahsı için insanlardan hiçbir beklentiye girmemiş, hatta amcasının çorbasını bile içmemiştir. Yalnız yardımlaşma kanununda insanların birbirleriyle alâkadar olduğu ciheti nazara vermiştir.

Hizmet için yapılan veya yapılacak yardımlaşma kapısını kapatmamış, yardımlaşmayı mukabele nev’inde de olsa kabul etmeyi ve yardım yapanı memnun etme yolunu işaret etmiştir.

Bugün âlem-i İslâm’ı ilgilendiren Risale-i Nurlar’ın bir naşir-i efkârı olan Yeni Asya’nın içinde bulunduğu sıkıntıları bertaraf ederek şanlı bayrağını semanın en yükseğinde gönderde dalgalandırmak için kampanya seferberliği başlatılmıştır.

Yeni Asya’nın müstakîm ve gayretli yoldaşları!

Bugün kampanya seferberliği için bir kez daha el ele verme, yardımlaşma, dayanışma ve tesanüt günüdür, gününüz mübarek oldun…

Rahmetli Zübeyir Gündüzalp Ağabeyin mimarı olduğu İttihat ve onun devamı Yeni Asya’yı ellinci yılına taşıyan bütün dostlara selâm olsun…

Dipnotlar:

1- Emirdağ-1 – 182/Yeni Asya Yeni Tanzim s. 313.

2- Sözler, Otuzuncu Söz, Birinci Maksat s. 542.