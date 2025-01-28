Nur Medresesi cazibe merkezi

Viyana yakınlarındaki Grünburg beldesinde bulunan Nur Medresesi, o mahaldeki genç-ihtiyar, bütün okuyucularımızın uğrak yeri. Gençler orada arkadaşlarıyla buluşuyor, yetişkinler uhrevî havayı teneffüs etmek için her fırsatta gelip bu mekânda daha fazla vakit geçirmek arzusu taşıyorlar.

Avusturya Okuma Programından Notlar - 2

Avusturya-Grünburg - Sebahattin YAŞAR

[email protected]

Mekân bakış açısıyla güzeldir

Mutluluk, mutlu insanların gittiği yerdedir denir. Güzellik veya çirkinlik konusu hep tartışılır. Güzel olan nedir? Güzel denen şey, kime göre, hangi medeniyet ve kültüre göre güzeldir? Gibi pek çok sorular sorulabilir. Bir Müslüman kimliğin güzellik algısı ile inançsız bir kimliğin güzellik algısı aynı olur mu? İşte bugün aynı tezgâhta iki farklı medeniyetin ürünü satışa sunuluyor ve alıcı da buluyorsa, orada çeşitli kimlikler var demektir. Böyle olunca iman ehlinin dünyasında çirkinlik diye bir şey olmaz. İman nazarıyla bakınca, küfür ve dalalet dışında her şey, hayat ve hayattaki her şey güzelleşir.

Avusturya’daki Nur Talebeleri Nur medresesinde vakit geçirmeyi seviyorlar

Davetli misafiri en çok etkileyen faktörlerden biri, davet eden topluluğun birlikteliği, muhabbeti ve ihlasıdır. Buradaki Nur talebeleri birbirini görünce heyecanlanıyor ve neşe duyuyorlar. Birinin varlığı diğeri için şevk unsuru oluyor. Bu bir bütündür. Bir yerdeki bir parçanın arızası, bütünü de etkiler. Onun için cemaat olarak, topluluk olarak bir şeyi inanarak yapmak, o şeye gönül vermek, sahiplenmek oldukça hissedilen bir şeydir. Grünburg Yeni Asya topluluğunda dava şuuru hâkim. Dolayısıyla yapılan hizmette ihlas oluyor. İnsanlar hizmet ederken hoş bir ruh hali içerisinde bulunuyor. Tabiî ki, neşenin hâkim olduğu yerde eğitim de etkili oluyor. Şevkli ve ihlaslı bir topluluk sizi de şevke getiriyor.

Avusturya Viyana’ya ulaştığımızda bizi Grünburg’tan Ramazan kardeşimiz ve eşi hanımefendi karşıladı. Havalimanında buluştuktan sonra iki saati bulan Grünburg yolculuğumuz başlıyordu.

Siz, biraz da gittiğiniz yer için, bir memleket haberi olursunuz. Herkes her haberi duyup bilse de, oralardan biri geldiğinde, o salt bilginin ötesinde bir anlam taşır. Onun ülke meseleleriyle ilgili kurduğu cümleler daha bir dikkatle dinlenir ve merak edilir. Bu biraz da yaşanmışlığın verdiği bir dinamikliktir.



Spor etkinliğimiz izlenmeye değerdi. Galip de olsak tam bir dostluk maçı idi. Takım arkadaşlığından ders arkadaşlığına pek çok geçişler olmuş ve olmakta.

Buradaki havalimanı ile yerleşim yeri arasındaki yolculuk, bir başka anlamıyla sıla ile gurbet arasındaki bağı kurma anlamı taşır. Ama gelin görün ki, ne havalimanında, ne yollardaki dinlenme tesislerinde Müslüman kimliğini tanıma ve yardımcı olma anlamında özel bir çaba yok. Yani bir mescid kavramı yok. Onun için çoğu zaman göze çarpar ki, parkta şöyle bir kenarda ceketini sermiş namazını kılan Müslümanları görürsünüz. Bu duygularla konuşa konuşa yolculuk tamamlanır ve okuma programının yapılacağı mekâna kavuşursunuz.

Grünburg nur medresesindeyiz

Artık yol ve yolculuk bitmiştir. Şimdi iş zamanıdır. Zaten medreseye henüz girmeden dış kapıda bir afiş dikkatinizi çeker. Bu afiş AKEV’in (Avusturya Kültür ve Eğitim Vakfı) hem dışarıdakilere, hem programa gelenlere sunduğu bir çerçeve programdır. Yani burada bugünler ve saatlerde eğitim var demektir. Zaten Avrupa’da yaşayan kardeşlerimiz için günün planlanması, planlamaya uyulması disiplini yerleşmiş vaziyette. Elbette plan ve disiplinin olduğu yerde de başarı geliyor. Bu Nur hizmetleri için de geçerli.

Okuma isteği, fedakârlık gerektiriyor

Hemen belirtmek gerekir ki, Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin o ülkeler için tatil olan günlerini hemen bir okuma programı ile şekillendirmeleri oldukça takdire şayan bir durumdur. Özellikle oralarda bu tedbirler alınmazsa, kültürel örselenme kaçınılmaz hale geliyor. Çocukları, gençleri ciddi etkileyen kültürel çevre ister istemez hem kendi dillerini konuşmaya ve geliştirmeye, hem de kimliklerinin gereği olan helâl-haram kavramlarının yaşanmasına hem farz, vacip ve sünnet gibi kavramların günlük hayatta yer almasına mani teşkil eder. Bunun için özellikle ehl-i iman topluluklar bu eğitim tedbirlerine ciddi önem verirler. Nur talebeleri de böyle tatil zamanlarını bir fırsat bilip, okuma programları tertip ediyorlar.

Yol bitti, yolculuk bitti, artık okuma programındayız

Programın ilk gününde işten gelip okuma programına dahil olan kardeşlerimizin varlığı beni heyecanlandırdı. Yani genelde insanın nefsi böyle durumlarda galip geliyor ve yorgunsun, dinlen gibi iç cümlelerle kişiyi etkiler. Ama sanırım buradaki kardeşlerin böyle mazeretlere sığınmaması, birbirleriyle olan bağlarının güçlü olmasına dayanıyor. Yani kardeşlerini nefislerine terk etmiyorlar. Neşeyi, sevinci kendi iç dairesinde yaşamak aidiyeti daha güçlü hale getiriyor.



Grünburg okuma programında birbirinden farklı konularda her akşam dersler yapıldı ve güzel müzakerelerle aile konusu değerlendirildi.

İlk oturum tanışma, görüşme ve program

Programın heyecanlı noktalarından birisi program boyunca Risale-i Nur’da mütalaa edilecek konunun ne olduğu oluyor. Bunu önemsemek programa yüklediğiniz misyonu hatırlatıyor. Bu yıl, Risale-i Nur’da aile konusu ele alındı. Risale-i Nur Enstitüsü de yine aileyi masaya yatırdı ve panelini aile üzerine yaptı. Böylece konuşmalar, okuma programlarındaki gündemler daha çok o konuda yapılıyor. Biz de yıl boyu ailece yaptığımız çalışmada “Aile ihtisas Seminerleri” şeklinde çerçeve programı belirlerken, ayrıntıda da Aile ve Medeniyet, Aile ve Sıdk, Aile ve İstibdat, Aile ve Cerbeze, Aile ve Ye’is, Aile ve Uhuvvet, Aile ve İhlas, Aile ve Baba Rolü gibi konu başlıklarını çalıştık. Böylece konu biraz daha ayrıntılara inmiş oldu.

Nitekim Bediüzzaman Said Nursî’nin İçtimai Reçetelerinin ailede uygulanışı temel yaklaşımıyla, geniş dairede toplumlara ciddi katkı sunan bu dersler ve bu Kur’ân devaları elbette küçük daire olan ailede daha belirgin bir etki gösterecektir yaklaşımıyla bu dersler ele alındı.

Programdaki çeşitli etkinlikler

Program içerisine gerek gün ve gerekse gün aşırı durumlarda yürüyüşler, geziler, esnaf ziyaretleri, spor ve müze gezileri gibi etkinlikler de yapılıyor. Bu tür faaliyetlerin de ayrı bir yeri var.

Grünburg’taki ilk etkinliğimiz halı saha maçı oldu. Önceden ilân edilen maç için ciddi bir hazırlık vardı. Arkadaşların ifadelerine göre maç günlerinde yeni yeni simalar da geliyormuş. Gençlerin arkadaşları da zaman zaman davet ediliyor ve böylece o arkadaşlar camia ile tanışmış oluyor. Tabiî öğleden sonra veya akşam maçı için katılacakların gündüz olan veya akşam olacak sohbetlere katılmaları da teşvik ediliyor. Nitekim öyle de oldu. Özellikle gençlerden maç vesilesiyle gelip, sohbete katılanlarla tanıştık. Nitekim bizim maç yaptığımız arkadaşlarla, maçtan sonra sohbetin daha bir samimi dinlendiğini, yorumlar yapıldığını, sorular sorulduğunu fark ettik. Bu durum da spor, sanat gibi etkinliğin iman ve Kur’ân hizmetini gençlere tanıtmada, anlatmada ve davet etmede etkin yerini gösteriyor. Gençler samimi, sıcak paylaşımların olduğu ortamları tercih ediyorlar.

Nur talebeleri birbiriyle teselli buluyorlar

Gurbette bir şekilde hayatın işleyişini elde etmiş olan nur talebeleri Nur medresesine uğramayı bir ciddi gereklilik olarak görüyorlar. Ders günleri ile birlikte onun dışında da genelde buluşma yerleri medrese olmakta. Çocuklar, gençler medreseyi bir uğrak yeri olarak görüyorlar. Bu çok güzel. Çünkü burada bir araya gelmek, daha kontrollü, daha masum ve daha helal daire faaliyetlerini beraberinde getiriyor.

—DEVAMI YARIN —