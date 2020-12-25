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27 ARALIK 2020 PAZAR - YIL: 51

Dünya Mutasyonlar Merkezinde, koronanın başına gelenler…

Şükrü BULUT
25 Aralık 2020, Cuma
Kaderin şu garip tecellisine bakınız ki; Çin vebasına sebep gösterilen covid 19 İngiltere’de mutasyona uğramış.

Yani aslî yapıdan ayrılarak yine akraba sayılacak garip bir yapıya bürünmüş, Londra’da… Mesele Çin virüsünün akıllılığından mı, yoksa Londra’nın tarihî mutasyon merkezciliğinden mi, diye sorsak da, olanın yine kader ile alâkalı olduğunu unutamayız. Ön Asya’nın Kuzeybatısındaki bu garip Ada’nın tarih boyunca “mutasyonlara annelik” yaptığını, önceleri bilmiyorduk.

Bakınız, gözle göremeyeceğimiz kadar küçük virüslerden ta insana kadar… Hatta milletlerin, dillerin, kültürlerin, geleneklerin, kapitalin, ilimlerin, sosyal devletlerin ve tarihlerin mutasyonlarına kadar; nice “köklü ve eski hale dönülmez” değişimlere ana kucağı gibi vatan olan İngiltere’nin çok ilginç yönüne, son covid-19 değişimiyle bir kez daha şahit olmuş olduk.

Mülk Allah’ın mülkü ve insanlar da –küçük bir azınlık bunu kabullenmez iseler de- Allah’ın kulları ve yaratıkları. Elbette sorumlu ve suçlu arayışında değiliz. Maksadımızın yalnızca bir tesbit olduğunu, sevgili okurlarımız bilirler. Avrupa tarihine fazla hâkim değilim. Avrupa’nın kuzeyinden gelip buraya yerleşmiş Kuzeyli’lere, yerlilerin “uzun bacaklılar” nitelemesi, bu adadaki İskoç-Sakson ve karışımına, belki de bir mutasyonu tedaî ettirebilir. Yalnızca ırklar karışmamış o dönemde, o günün konuşulan dilleri de bu mutasyondan nasiplerini almış. Kuzeylilerin konuştukları dil değişime uğrayınca, “sakson” kelimesini kullanmaya dâvet etmiş olsalar bile, yine dile “İngilizce” demişler. Kuzeylilerin konuştukları dilin kırık bir hali… Bu meselenin tahkikini Alman ve İngiliz filologlarına sorabilirsiniz.

Kanaatimizce, bu adadaki en büyük mutasyoların başında, idarenin kapital ile kimyasal değişime uğramasına benzeyen bir haldir ki; kudretli Endülüs’ün yetiştirdiği zeki ve kudretli bankerlerle İngiliz Sarayı’nın akrabalıklarıyla başlayan yeni bir dönemi başlatır. Safardinlerin saraya hısım olmasıyla, kapılar sonradan aşkenazlara da açılırken dünya üzerindeki kapital ve gücün ittifak dönemi başlayacaktı. Bir kısım siyaset bilimcileri ve sosyologlar bunu; iktidarın kapital ile zehirlenmesi olarak nitelerler ki, bizce haksız da değiller. Zira bu Kapital ve güç birliktelikleriyle Ada´da yeni mutasyonlar dönemi başlayacaktı.

Hakaret için söylemiyoruz. Avustralya kıt’asının beyaz ve uzun boylu efendilerinin dedelerinin; James Cook’un gemilere bindirerek adadan uzaklaştırdığı ağır suçlu mahkûmlar olduğunu torunları bilseler de biz bilmiyorduk. Afrika’dan, Hint ve Uzakdoğu’dan gelen göçmenlere tepeden bakan bu efendilerin İngiltere üzerinden “sınıf” mutasyonuna uğradığını söyleyemez miyiz? Zavallı Aborcinleri… Ve Afganistan’dan Hindistan’dan adaya tutsak getirilmiş Müslümanlar… Bu değişimin tarihinden çok acıklı ve heyecanlı hikâyeler çıkarılıp ekranlara yansıtılabilir. İnsanlığın İngiltere üzerinden yaşadığı en acıklı, derin ve ferdi itibarsızlaştıran mutasyonun “fikir ve düşüncede” meydana geldiğini de zamanımızın gençliği bilemiyor.

Komşusu sayılan Endülüs’ten aldığı en güzel faydalı ışıkları kendi prizmasında değişime uğratıp zararlı hale getiren “materyalist felsefenin” beşiği olması hasebiyle, İngiltere önemlidir. 1255´de başlayan Magna Carta’ yürüyüşünün yolu, işte bu semavî din ve ahlâk karşıtı felsefecilerce kesilecekti. Artık bu tarihten sonra; insan zihin ve zekâsının burada üreteceği en faydalı bilgi ve buluş da, mutasyona uğrayarak insaniyete zararlı hale getirilecekti. Bu ada; ilim ve dehasıyla insaniyetin, insanî değerlerin ve semavî din ahlâkı aleyhinde çalışanlara kucak açacaktı. Avrupa’yı dört yüz sene boyunca ağlatacak din savaşlarının ilk kıvılcımları bu adada tutuşacaktı.

19 ve 20. Yüz yılları insanlığa kaybettiren Marksist sosyalizmin kuluçka yeri olan İngiltere, hem teorisyenlerini ve hem de pratisyenlerini burada eğitecekti. Engels’in himayesinde bu topraklarda son nefesini veren Marks’tan; aynı zehir ile Osmanlı, Prusya ve Rusya imparatorluklarını tarihe gömen Parvus Efendi, Leo Troçki ve Lenin’e kadar… İnsanın mana ve ruh aleminin tahrip projesini hazırlayan Freud Londra’da intihar edecekti. Dünyanın 90 Milyon evlâdını yakan ateşin fitili buradan tutuşturulacaktı. Tıpkı BOP, Arap Baharı ve Suriye Savaşı gibi zamanımızı ve evlâdımızı yakan ateşler gibi… Bin yıllık Müslüman Türk tarih ve kültürünü, yüz senelik maskara bir tarihe çeviren Bernhard Levis’in bu sahadaki mutasyon başarısını, Enternasyonal Sosyalizmi Kapitalizm ile laboratuvarında birleştiren Thatcher ile Soros’u ve Merkel’in üst adları Karl Popper’e kadar…

Dünyamızdaki bütün menfi değişimlere adeta anahtar rolü oynayan bu coğrafyayı covid-19 Acaba nereden tanıyordu ki, mutasyona burada uğradı, dersiniz.

Biyoloji ilmi okuyanlar, “mutasyon“ kelimesinin zihinlerdeki ilk tedaisinin “evrim teorisi“ olduğunu söyleyeceklerdir. Buradan da, bu teoriyi ilk olarak ortaya atan Darwin’den bahsedeceklerdir. Evrim Teorisi, Darwin’in ve İngiltere’nin birbirlerinden kopan üçlü olduğunu biz de biliyoruz. Darwin de Wuhan´daki biyologlar gibi yalan söylediğini biliyordu. Belki de her ikisi de Materyalizm ve İstibdat adına buna kendilerini mecbur biliyorlardı. Mecbur eden faktörün değişikliği önemli mi? Şöhret, para, hayat korkusu veya tahrip etmenin verdiği zevkin itici gücü. Fakat neticenin asla doğru olmadığını, mutasyon peşindekilerin hepsi biliyorlardı: Karl Marx, Sigmund Freud, Leo Troçki, Lenin, Aleksander Israel Helphand, Karl Popper, Bernhard Levis, Georg Soros ve nihayet günümüzdeki idarecileri de mutasyonların insanlığa, tabiata ve demokrasiye karşı bir hareket olduklarını biliyorlardı. 

İnşaallah, yaşayalım görelim.

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Yorumlar

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  • Rehanur

    25.12.2020 22:55:24

    Coronanın İngilterede mutasyona uğraması, covid 19 u çıkaranların bu musibeti devam ettirme niyetinde olduklarını açığa çıkarıyor. Ayrıca buradaki çin ve İngiliz işbirlikçilerinin Amerikayı suçlamaları da, proje sahiplerinin hedefini gösteriyor, olabilir.

  • Lazgin Demir

    25.12.2020 21:13:42

    Covid 19 un ilk hali İpekyolu tren hattının bir ucundaki kızıl komünist Çin'de çıkıyor, tekrar mutasyona uğramış hali tren hattının diğer ucundaki, aynı zamanda simendiferin de ilk keşfedildiği ülke olan ve kutb-u şimal dairesine yakın olan İngilterede beliriyor. Hakikaten enteresan

  • Serap

    25.12.2020 20:41:03

    İngilizler de fransızlar gibi tarihten özür dilemeli ve böyle insanlık dışı projelerden çekilmelidir.

  • irfan göçmen

    25.12.2020 19:53:17

    Ahtopot gibi uzun kolları inşallah tek tek kopuyor az kaldı.

  • Salim

    25.12.2020 18:56:32

    Bediüzzamanın ingilizler hakkındaki kanaatini tasdik eden bir yazı olmuş elinize ve dilinize sağlık.

  • Niyazi N.

    25.12.2020 18:18:12

    Zındıka bataklığının dessasane ev sahipliği ve hamiliğini yaklaşık iki asırdan bu yana yapagelen İngiltere siyaseti, bu kokuşmuş huy ve karakterini elbet zamanı geldiğinde tasaffî edip terk etmek durumunda kalacak, aksi halde akibeti büyük bedellerle felaket ve helaket olacaktır. Dakik ve derin analiziniz için tebrikler.

  • Abdurrahman

    25.12.2020 17:28:08

    Virüsün labaratuvarda üretildiği tezi ispatlanması zor iddia olarak düşünüyorum...Neden üretilsin böyle bir şeye ihtiyaç yoktur...Diğer konularda bir baştan bir başa hakimiyet kurmuş bir devletin icraatları...

  • Hüseyin

    25.12.2020 15:58:37

    Coranavirüsün hayvan bedeninden insan  bedenine seyahat etmesini, adapte olmasını evrim teorisi ile izah etmeye çalışmak, beyhude bir çabadır, felaketten ders alınmadığını gösteriyor.. Yüzyılda bir ancak görülebilen covid19 ile ilgili evrimcilerin vaazlarını, safsatalarını dinlemeyi reddetmeliyiz. Evrimcilerin anlamdan mahrum, tekrarlarla dolu konuşmalarını, açıklamalarını, basın bildirilerini, mutasyon ve evrim gibi bu bağlamda kullanılan sözcüklerin her biri, ifade edilen ne varsa hakikatın tam zıddını temsil ediyor. Maddecilik manayı görmez, kördür ..

  • Sezai MUMCU

    25.12.2020 15:21:44

    Charles Darwin ile yakin arkadaslik kuran ve Evrim Teorisi kitabini Almancaya tercüme eden Münih Etnografya Müzesinin ilk yöneticisi Moritz Wagner'in mezkur tercümesini adi gecen müzede bizzat kendi gözlerimle gördüm. Bu olaylardan yillarca sonra 31 Mayis 1887 Kusluk Vakti zonklayan beyninin acilarina dayanamayarak kendi tabancasiyla basindan vurarak intehar ediyor. Darwin 1882 de Hz Azrail AS tarafindan ruhu kendine layik tarzda KABZEDILMISTIR. Yasasin Hz. Azrail AS!

  • Selim

    25.12.2020 14:17:34

    İngiltere hem i sanlıktan ve hem de İslamiyetten mutlaka özür dilemeli. Yoksa lanet sağanağı tepesinde eksik olmayacak.

  • Ahmet Rıza

    25.12.2020 14:14:09

    Çok ilginç ve garip noktaları bir araya getirmişsiniz. Bütün şerlerin uçlarının buradaki meridyenden geçmiş olması çok ilginç değil mi? Bu konuyu biraz daha anlayabileceğimiz düzeye indirseniz istifade ederiz.

  • Hayati

    25.12.2020 12:46:06

    Dünyaya bu kadar şerrin dağılmasına vesile olmuş bir ülkenin şer anatomisinden bir kesit sunmuşsunuz. Güzel olmuş. Tebrikler

  • Osman

    25.12.2020 10:30:32

    Bu korona çok ilginç Çin de çıkıyor İngiltere de mutasyona uğruyor Dünya yı bozanların merkezleri Yazı güzel bilgi dolu Tebrik ederim

  • Sezai MUMCU

    25.12.2020 03:15:25

    Cumartesi Yasagina uymayanlarin Maymunlara cevrilmesi Hisim ve Akrabalarini üzdü. BU DEF'ATEN MUTASYON onlara cog agir gelmis en nihayetinde DARWIN AMCALARINA ATALARININ HATIRINA bir mutasyon teorisi kaleme almasini istediler. O da yazdi... Evrim koydu adini. Darwin'in Alman dostu Münih Etnografya Müzesinin birinci yöneticisi arkadasi ve dindasinin kitabini Almancaya bizzat cevirdi. Ve ne hikmetse kisa süre sonra zonklayan beyninin acilarina dayanamayip Müzenin bahcesinde tabancasini kafasina SIKTI. Bir Basindan Bul diye haykiran mazlumun ahi zaman ve mekan ötesi aksi seda gibi tekerrür etmesi gayet manidar!

  • Muhammed Said

    25.12.2020 00:12:58

    Mutasyona uğramayan Kur’an’ın ahkamı bir gün, mutasyona uğratacak. Mütekebbirken mütezellil olacaklarından hiç şüphem yok. İyice sefilleştiler. İyice sefihleştiler. Dikiş tutturamıyorlar. Tuzak kurdukça tuzağa düşüyorlar. Zındık ve mütemerrid oldukları için kendi menhus oyunlarının bataklıklarında çırpınıyorlar. Bunu görmemek mümkün değil. Şahsen çok rahatım. Zira biliyorum ki Allah nurunu tamamlayacak...

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