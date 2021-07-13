"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 TEMMUZ 2021 SALI - YIL: 52

Yurt içinde ve yurt dışında kurban

Süleyman KÖSMENE
13 Temmuz 2021, Salı
Ucuz Fiyat Fesat Sebebi Olur mu?

Murat Bey: “Yurt dışı kurbanları neden ucuzdur? İbadet için problem teşkil eder mi?” 

Kurbanda esas olan para değil, Allah rızası için kurbanlık hayvanın kanını akıtmaktır. Fiyatının kaça alındığının önemi yoktur. Hile ve aldatma olmaması ve doğru bir ticaret yöntemiyle alınmış olması yeterlidir. Ülkeler arasındaki para değerlerinin farklı oluşu, hayvan fiyatlarına farklı yansıyabilir. Bunda bir problem yoktur.

Hatta bu farklılıktan istifade ile bir hayvan yerine birden fazla hayvan kestirerek, aynı paraya daha fazla sevap alma imkânı da doğmuş oluyor. 2500 TL’ye bir kurban yerine üç kurban! Bir ibadet yerine üç ibadet! Sevabı inşallah üçe katlamış oluyor.

Bu sistemle yurt dışı kesimi için verilen numaraya para yatırmak suretiyle adak kurbanı olsun, akika kurbanı olsun, Kurban Bayramı kurbanı olsun, vekâlet yoluyla kestirilebilir. Hem kurban, hem sadâka olarak inşallah makbul olur. Havaleye ad, soyad ve telefon numaralarımızı yazmayı unutmayalım.

Avustralya Nur Vakfı’nın organize ettiği yurt dışı kesimleri bizzat vakıf kardeşler tarafından Etiyopya’daki ve Sudan’daki köylerden ve çobanlardan kurbanlıklar alınarak yapılacak ve hemen o bölgede dağıtılacak.

Bu hizmete öncülük eden Yeni Asya Vakfı yetkilileri ile Avustralya Nur Vakfı yetkililerine teşekkürler. Allah sa’ylerini arttırsın, bereketlendirsin ve kabul etsin. Âmin.

Kurban Olmaya Engel Kusurlar

Salih Bey: “Hayvanlarda kurban olmaya engel kusurlar ve yaş şartları nelerdir?”

Kurban edilecek sığır iki yaşını tamamlamış, üç yaşına girmiş olmalıdır. Keçi ve koyun bir yaşını doldurmuş olmalıdır. Ancak bir yaşındakiler gibi semiz ve gösterişli olmak şartıyla altı aylıktan sonra koyun kurban edilebilir. Deve ise kurban edilmesi için beş yaşını doldurmuş, altı yaşından gün almış olmalıdır.

Kurban edilecek hayvan sağlıklı, âzâları tamam, kusursuz ve semiz olmalıdır.

Kötürüm derecesinde hasta, yürüyemeyecek kadar zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, kulakları, boynuzları, kuyruğu, dili veya memesi kökünden kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökülmüş hayvanlar kurban olmaz.

Ancak hayvanın doğuştan boynuzsuz, şaşı, biraz topal, deli, zararsız olmak şartıyla biraz hasta, bir kulağı delinmiş veya biraz yırtılmış olmasında bir sakınca yoktur.

Kurban Hediye Olur mu?   

Ramazan Bey: “Bölgemizde gelin kurbanı âdeti vardır. Geline kurbanlık koç gönderilir. Bu kurbanlığı gelin Kurban Bayramı’nda kesmeli midir?”  

İnanıyoruz ki, Anadolu’daki uygulamalar ruhunu dinden almıştır. Hediye sünnette vardır. Bizim güzel insanımız bu sünneti en nezih bir alanda uygulama zemini bulmuştur. Doğrusu tebrike şayandır!

Gelin kurbanı madem hediyedir. Hediye verenin niyeti esastır. Hediye veren şahıs hangi niyetle vermişse gelin o niyet çerçevesinde tasarruf hakkına sahiptir. Eğer Kurban Bayramı’nda kesilecek niyetiyle vermişse, gelin bunu Kurban Bayramı’nda keser. Eğer adak niyetiyle vermişse gelin bunu dilediği bir tarihte keser ve adak olduğu için etini tasadduk eder.

Eğer sadece koç olarak vermişse gelin bu koçu dilediği gibi kullanır. Mal sahibi olduğu için dilerse koç olarak besler. Dilerse Kurban Bayramı’nda kurban eder, dilerse adak olarak daha sonra keser. Veya bu konuda örf ve adetler ne diyorsa ona göre tasarruf eder.

Kurbanda Seferîlik

İstanbul’dan okuyucumuz: “İstanbul’da oturuyorum. Kurban Bayramı’nda memlekete gideceğim. Kurbanımı orada kesebilir miyim? Olmaz diyenler var.”

Seferi kişi kurbandan muaftır. Kurban kesmezse günahı yoktur. Fakat durumu ve imkânı iyi olup seferde bir zorluk olmayacaksa kurban kesebilir. Hiçbir sakıncası yoktur.

Seferi iken kurban kesmenin hükmü nafile olduğu halde, eğer keserse vacip sevabı alır. Yani vacip bir hükmü kendi rızasıyla yerine getirmiş olur. 

Allah kabul etsin. Âmin.

Okunma Sayısı: 248
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    OHAL rejimiyle nereye kadar?

    ‘Gelirin âdil dağılımını istiyoruz’

    İsrail’le görüşmeler başlıyor mu?

    29 hafız icazetlerini aldı

    Alışkanlıklarımız değişmeli

    Seyyanen zam talebi

    Kimler 3. doz aşı olmalı?

    Srebrenitsa’yı unutma

    Filistin parasına el koyuyor!

    TÜİK yine işsizliği ve istihdamı azalttı

    Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu

    Sıcaklık artışına dikkat!

    Kur’an okulundan 117 hafıza icazet

    Ankara’nın trafiği yakında rahatlıyor

    Gri pasaport tartışması sürüyor

    Deniz taksiler çürümeye bırakıldı

    Yeni sezonda görev yapacak hakemler açıklandı

    Sayıştay’dan örnek usûlsüzlük kararı

    Konut satışları düştü

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    AYM kararı ve OHAL’i idame telâşı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İzmir izlenimleri
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Muhtarlıktan cumhurbaşkanlığına
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    OHAL eskide kalsın
    Genel

    OHAL rejimiyle nereye kadar?
    Osman ZENGİN

    Ölümünün, ikinci senesinde M. Şevket Eygi
    M. Fahri UTKAN

    Unutmak nasıl nimet olur?
    Süleyman KÖSMENE

    Yurt içinde ve yurt dışında kurban

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.