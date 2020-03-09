İkinci 50 yıl seferberliği devam ediyor

Bu seneye girerken duyurusu yapılmaya başlanan ikinci 50 yıl seferberliğimizin ilk günlerinde, kampanya koordinatörü Yönetim Kurulu üyemiz Fatih Yargı 11 Ocak’ta gazetemizde çıkan mülâkatında şunları söylemişti:

51. yıl coşkusu

Fırsat kaçmadan, zaman geçmeden, ömür bitmeden!

Yeni Asya'dan ikinci 50. yıl seferberliği

“Geri dönüşümler fevkalâde güzel oldu. Öncelikle, çalışanlarımızdan durumu uygun olanlar maaşlarından feragat ederek katıldılar. Kampanyamızın başladığı gün Antalya’dan bir ablamız annesinden kalan küpeyi gönderdi. Yıllar önce Avustralya’dan emekli olup Türkiye’ye dönen bir abimizin kampanyamıza elmas üyeliği ile katılması, bir talebe kızımızın okul masraflarından kısıp ‘Ben kampanyaya bronzla kartla katılmak istiyorum’ demesi, ev hanımlarının aralarında kampanya başlatmaları bizleri çok mutlu etti. Aynı zamanda bölge sekreterlerimizden gelen sıcak mesajlar bu işin tuttuğunu gösterdi.”

Bu destek yoğun şekilde ve artarak devam ederken, Yönetim Kurulu Başkanımız İzzet Atik de 25 Şubat’ta yayınlanan mülâkatında, kampanya için şunları söyledi:

“Kampanyamız gayet iyi gidiyor. Amaçladığımız rakamlara yaklaşmak üzereyiz. Okuyucularımızdan kampanya süresini uzatma noktasında talepler var. ‘Biraz uzatın, biz de katılmak istiyoruz, imkânlarımızı zorluyoruz’ şeklinde mesajlar alıyoruz. Kampanya Mart ayı başında bitecek demiştik. Fakat Yönetim Kurulumuz teklifleri görüşecek.”

Ve kampanya 5 Nisan’a kadar uzatıldı.

Seferberliğimizin hedefi, yola çıkarken de ifade ettiğimiz üzere, medya sektörünün tamamı gibi bizi de olumsuz etkileyen ekonomik zorlukları aşmanın yanı sıra, ikinci 50 yılımıza çok daha güçlü bir şekilde girebilmek ve bizi bekleyen yeni hizmet hamlelerini gerçekleştirebilmek.

Bu çerçevede müessese giderlerini olabildiğince azaltıp gelirlerini arttırma gayretlerimiz aralıksız devam ederken, kayda değer mesafeler alındığını belirtelim.

Üretimi ve satışları arttırmak için yaptığımız çalışmalar da yoğun şekilde sürüyor.

İnşaallah yarım asır boyunca olduğu gibi bugün de bütün sıkıntıları yine elbirliğiyle aşacak ve Yeni Asya bayrağını hak ettiği çok daha yüksek burçlarda dalgalandırmaya devam edeceğiz.

Allah yardımcımız olsun.

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23 Mart özel sayımız için taleplerinizi bekliyoruz

Geçen hafta duyurduğumuz gibi Üstad Bediüzzaman’ın 60. vefat yıldönümü olan 23 Mart Pazartesi günü 20 sayfa olarak çıkacak özel sayımız için taleplerinizi Abone-Dağıtım Planlama Birimimize 19 Mart Perşembe akşamına kadar bildirmenizi bekliyoruz.

E-mail: abone@yeniasya.com.tr

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İstanbul neşriyat temsilcileriyle toplantı

İstanbul neşriyat temsilcilerimizle 15 Mart Pazar günü Şirinevler Hizmet Merkezinde yapacağımız toplantının başlama saati 11.00. Bekliyoruz.