"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 MART 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

İkinci 50 yıl seferberliği devam ediyor

Yeni Asya'dan Size
09 Mart 2020, Pazartesi
Bu seneye girerken duyurusu yapılmaya başlanan ikinci 50 yıl seferberliğimizin ilk günlerinde, kampanya koordinatörü Yönetim Kurulu üyemiz Fatih Yargı 11 Ocak’ta gazetemizde çıkan mülâkatında şunları söylemişti:

51. yıl coşkusu

Fırsat kaçmadan, zaman geçmeden, ömür bitmeden!

Yeni Asya'dan ikinci 50. yıl seferberliği

“Geri dönüşümler fevkalâde güzel oldu. Öncelikle, çalışanlarımızdan durumu uygun olanlar maaşlarından feragat ederek katıldılar. Kampanyamızın başladığı gün Antalya’dan bir ablamız annesinden kalan küpeyi gönderdi. Yıllar önce Avustralya’dan emekli olup Türkiye’ye dönen bir abimizin kampanyamıza elmas üyeliği ile katılması, bir talebe kızımızın okul masraflarından kısıp ‘Ben kampanyaya bronzla kartla katılmak istiyorum’ demesi, ev hanımlarının aralarında kampanya başlatmaları bizleri çok mutlu etti. Aynı zamanda bölge sekreterlerimizden gelen sıcak mesajlar bu işin tuttuğunu gösterdi.” 

Bu destek yoğun şekilde ve artarak devam ederken, Yönetim Kurulu Başkanımız İzzet Atik de 25 Şubat’ta yayınlanan mülâkatında, kampanya için şunları söyledi:

“Kampanyamız gayet iyi gidiyor. Amaçladığımız rakamlara yaklaşmak üzereyiz. Okuyucularımızdan kampanya süresini uzatma noktasında talepler var. ‘Biraz uzatın, biz de katılmak istiyoruz, imkânlarımızı zorluyoruz’ şeklinde mesajlar alıyoruz. Kampanya Mart ayı başında bitecek demiştik. Fakat Yönetim Kurulumuz teklifleri görüşecek.”

Ve kampanya 5 Nisan’a kadar uzatıldı.

Seferberliğimizin hedefi, yola çıkarken de ifade ettiğimiz üzere, medya sektörünün tamamı gibi bizi de olumsuz etkileyen ekonomik zorlukları aşmanın yanı sıra, ikinci 50 yılımıza çok daha güçlü bir şekilde girebilmek ve bizi bekleyen yeni hizmet hamlelerini gerçekleştirebilmek.

Bu çerçevede müessese giderlerini olabildiğince azaltıp gelirlerini arttırma gayretlerimiz aralıksız devam ederken, kayda değer mesafeler alındığını belirtelim.

Üretimi ve satışları arttırmak için yaptığımız çalışmalar da yoğun şekilde sürüyor.

İnşaallah yarım asır boyunca olduğu gibi bugün de bütün sıkıntıları yine elbirliğiyle aşacak ve Yeni Asya bayrağını hak ettiği çok daha yüksek burçlarda dalgalandırmaya devam edeceğiz.

Allah yardımcımız olsun.

*

23 Mart özel sayımız için taleplerinizi bekliyoruz

Geçen hafta duyurduğumuz gibi Üstad Bediüzzaman’ın 60. vefat yıldönümü olan 23 Mart Pazartesi günü 20 sayfa olarak çıkacak özel sayımız için taleplerinizi Abone-Dağıtım Planlama Birimimize 19 Mart Perşembe akşamına kadar bildirmenizi bekliyoruz.

E-mail: abone@yeniasya.com.tr

GSM: +90 545 599 54 92

WhatsApp: +90 545 599 54 92

*

İstanbul neşriyat temsilcileriyle toplantı

İstanbul neşriyat temsilcilerimizle 15 Mart Pazar günü Şirinevler Hizmet Merkezinde yapacağımız toplantının başlama saati 11.00. Bekliyoruz.

Okunma Sayısı: 107
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İnsanlığın sınırı olmaz

    İstanbul 15 yılda depreme hazır olur

    Suudi Arabistan'da eğitime ara verildi

    Meclis'te gündem ekonomi alanındaki "torba" kanun teklifi

    Mısır'da da Kovid-19 sebebiyle ilk ölüm yaşandı

    Galatasaray'ın galibiyet serisi Sivas'ta sonlandı

    İtalya alarmda: Ölü sayısı 366'ya yükseldi! - Modena cezaevinde isyan çıktı!

    Bulgaristan’da da koronavirüs alarmı: Kabine olağanüstü toplandı

    PKK'nın 'Karacadağ katliamı'nın acısı ilk günkü tazeliğini koruyor

    '5 terörist teslim oldu'

    Rize'de Mehmetçiğe anlamlı destek

    ''Gittiler, geçemediler, geçemeyecekler"

    Trump ve Pence'in katıldığı toplantıda da ''Kovid-19'' gözlemlendi

    Middle East Eye: En az 20 prens daha tutuklandı

    Çin'de koronovirüse ilişkin son durum?

    21 ayda 4 teknik adam: Fenerbahçe kötü gidişi durduramıyor!

    Yunanistan'ın insanlık dışı sert müdahalesi sürüyor

    İtalya'da olağanüstü önlemler

    Savaş tamamen bitsin

    İyi bir yargı, iyi hâkim ve savcılarla olur

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Koronavirüs’ten Dabbetül-Arz’a
    Risale-i Nur'dan

    Kıyametin vakti kesin olarak bilinebilir mi?
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bir millet hukukunu bilmezse...
    Genel

    İnsanlığın sınırı olmaz
    Genel

    Korona virüsleri de mi tutuklayacaksınız?
    Ali FERŞADOĞLU

    İslâm’da her gün ‘kadınlar günü’dür
    Ali ATAÇ

    Yazının adını sen koy
    Sebahattin YAŞAR

    Cesur ve pervasız fıtratlar
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman unvânının verilmesi: (1892-93)
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.