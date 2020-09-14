Külliyat heyecanı

Bir haftalık anonsların ardından geçen Salı günü duyurusu yapılan Yeni Tanzim Büyük Boy Külliyatımız, o günden bu yana yoğun ilgi ve talep görmeye devam ediyor.

O gün sabahtan itibaren başlayan yoğun telefon ve mesaj trafiği, bu ilginin işaret ve tezahürleri.

Gerek Türkiye’nin dört bir köşesinden, gerekse yurt dışından gelen mesaj, telefon ve talepler artarak devam ediyor.

Barla’da verdiği taahhüdü yerine getirip yeni parti talepte bulunan Üsküdar gibi mahallere, bilâhare bildirme sözü verdikleri talepleri ileten Konya ve Düzce gibi merkezler de katılıyor.

Çoktandır bekleniyor olması ve fiyatının uygunluğu, ilginin en önemli sebepleri.

Pazarlama Birimimizi arayan okuyuculardan biri şöyle diyor:

“Nikâh, düğün ve sünnetler için en güzel hediye bu. Çeyrek altın götüreceğimize, onun yarı fiyatına Külliyat götürelim. Çok daha hayırlı ve faydalı bir hediye vermiş oluruz. Ve bunu bir kampanya konusu yapalım. Külliyatsız ev kalmasın.”

Bu arada Kütahya ve Düzce, Külliyatı duyurmak için belediye otobüslerine ve raket billboard’lara ilan verme hazırlığında.

İnşaallah bu heyecan dalga dalga her tarafa yayılacak.

İşaratü’l-İ’caz, Mesnevî-i Nuriye, Asâ-yı Musa, Kastamonu Lâhikası, Sözler, Muhakemat, İman ve Küfür Muvazeneleri, Emirdağ Lâhikası, Mektubat, Lem’alar, Sikke-i Tasdik-i Gaybî, Tarihçe-i Hayat, Barla Lâhikası ve son olarak baskısı biten Şuâlar’la tamamlanan 14 ciltlik bu takım, özel hazırlanan kutusu ve özel fiyatıyla okurlara ulaşmaya hazır.

Siparişler yeniasyakitap.com adresinden de verilebilir ve ödemeler kredi kartıyla 6 taksit olarak yapılabilir.

Geçen hafta da ifade ettiğimiz gibi, içinden geçtiğimiz ve korona salgınıyla daha da zorlaşan sıkıntılı süreçte böyle bir projeyi hayata geçirebilmemiz dahi başlı başına son derece önemli.

Hep birlikte sahip çıkabildiğimiz ölçüde sıkıntılarımızı daha kolay aşacak ve yeni hizmet projelerini gündeme getirme imkânı bulacağız inşaallah.

Yeni Tanzim Büyük Boy Küliyatımızı okurların istifadesine sunarken, Külliyat basımlarına bizim getirdiğimiz bir yenilik olarak lûgatçeli, dipnotlu, indeksli versiyonumuzun aynen devam edeceğini bir defa daha tekrar ifade edelim.

İsteyen, imkânına ve tercihine göre, istediğini alabilecek.

Hız kesmeden, aksine daha da hızlanarak devam inşaallah.