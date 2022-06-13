Kurban sorularına cevaplar

Sayılı günler hızla geçerken, Kurban Bayramına da bir aydan az bir zaman kaldı.

Allah nasip ederse 8 Temmuz Cuma’ya tevafuk eden Arefe gününün ardından 9 Temmuz Cumartesi günü bayramı idrak etmiş olacağız.

Kurban Bayramı deyince, şartlarını haiz olanlar için gündem tabiî ki kurban kesimi.

Bu konuda gazetemizde çıkan duyurularda belirtildiği gibi Yeni Asya ve Avustralya Nur Vakıflarımız yine hizmetinizde.

Gerekli bilgiler ve irtibat telefonları bu duyurulardan alınabilir.

Konuyla ilgili sorulara cevap teşkil eden açıklamaları ise Yönetim Kurulu Üyemiz ve Avustralya Nur Vakfı Koordinatörü Fatih Yargı’dan aktaralım:

* Avustralya Nur Vakfı olarak Avustralya’da 45, Afrika ve Asya’da 10 yıldır kurban kesim hizmetini yerine getirmekteyiz.

* Kurbanlarımız Somali, Somaliland, Sudan, Etiyopya ve kısmen de olsa zaman zaman Bangladeş ve Lübnan’da kesilmektedir.

* Kurbanlıklarımızın tamamına yakını büyük baş olarak kesilmekte, kısmen ve az da olsa bazı bölgelerde deve ve koyun kesimi yapılmaktadır.

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Online Bağış için tıklayınız: https://www.yav.org.tr/bagis

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* Ülkelere ve bölgelere göre kurban fiyatları farklılık arz ettiği için, toplanan kurban ücretleri bir havuzda birikip, alınan kurban hisse sayısına göre kurbanlıklar alınmakta; o ülkelerin farklı bölgelerinde, kırsalda, köylerde, kasabalarda, yetimhane ve hastanelerde vs. gönüllü yerli halkın ve Nur Vakfı üyelerimizin nezaretinde kesilip aynı mahallerde dağıtımı yapılmaktadır.

* Genelde çalıştığımız bölge ve beldelerde internet ortamı ve diğer teknik altyapı zayıf olduğu veya hiç olmadığı için video çekimi yapılamamaktadır. Kurban kesimi videosu çekilebilmesi için ya çok az kurban kesimi gerçekleştirmeniz veya büyük şehirlerde, mezbahalarda bu işlemi toplu olarak yapmanız gerekiyor.

* Biz toplu olarak sizlerden vekâlet aldığımız hisseleri bölgelerdeki kardeşlerimize iletiyoruz.

* Kurbanlıklar İslamî usule göre kesilmektedir.

* Hayvanların kurban olma vasıflarını haiz olmasına dikkat edilmektedir.

* Havuzda toplanan kurban ücretleriyle toplanan hisse adedine göre, hatta unutulan olabilir kaygısıyla ekstra kurban kesilip ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaktadır. Havuzda arta kalan parayı masraflarımız ve diğer hizmetlerimiz için kullanmaktayız.

* Gönüllülerimiz ücretsiz çalışmaktadır.

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BARLA TOPLANTIMIZ BU HAFTA

Mağaza temsilcilerimizi bu hafta sonu 17-19 Haziran Cuma-Pazar günleri Barla’da yapılacak olan neşriyat toplantımıza bekliyoruz.