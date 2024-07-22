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22 TEMMUZ 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Şimdi okuma ve tefekkür zamanı

Yeni Asya'dan Size
22 Temmuz 2024, Pazartesi
Kur’ân’ın ilk emri de okudur.

Cenâb-ı Allah bize “yaratan Rabbinin adıyla” okumayı emretmiştir. Risale-i Nur Külliyatında ise okumaya ayrı bir değer atfedilmiş, maddî ve manevî birçok faydasının olduğuna dikkat çekilmiştir. Okuma, aynı zamanda bir iyileşme hareketidir. Bibliyoterapi adı da verilen bu yöntem, kitapların iyileştirici etkilerini kullanarak kişilerin duygusal, zihnî ve ruhî sağlıklarını desteklemeyi hedefler. 

Bu yönüyle Risale-i Nur Külliyatı da tefekkür ve iman hakikatlerini ihtiva eden muhteşem bir eserler bütünüdür. Risale-i Nur, manevî rehberlik sunan muhtevasıyla bibliyoterapi kapsamında değerlendirilebilecek önemli bir kaynaktır ve tefekkürün manevî gelişimdeki önemine dikkat çeker. Bediüzzaman Said Nursî, özellikle de sıcaklarla birlikte çöken rehavete karşı uyarır “bu yaz mevsimi, gaflet zamanı” diyerek, okuma ve tefekküre teşvik eder.

Risale-i Nur, taşıdığı derin manevî ve tefekkür dolu mesajlarla bu tür bir iyileştirici etki oluşturabilir ve bibliyoterapi uygulamaları için herkesin başvurabileceği bir kaynaktır. Bu konudaki bazı değerlendirmelerimiz şunlardır:

1. Manevî gelişim: Said Nursî, okumayı ve tefekkürü, manevî gelişimin bir parçası olarak görür. Külliyatta genellikle, Allah'ın yaratılışındaki hikmetleri, peygamberimizin yaşayan bir Kur’ân olarak bize yaptığı rehberliği ve kâinat kitabını okuma metodu üzerinde durulur. Bu okumalar, kişilerin imanını kuvvetlendirmekle kalmaz, aynı zamanda iç huzura ulaşmalarını ve manevî gelişimine destek olur.

2. Zihnî iyileşme: Risale-i Nur, akıl ve kalbin beraber çalışması gerektiğine dikkat çeker. Okuma ve tefekkür, kişinin zihni kabiliyetlerini geliştirir ve fikrî bir derinlik kazandırır. Bu okumalar, zihnî stres ve kaygıların azalmasına yardımcı olabilir. Risale-i Nur'u okuyan kişiler, topluma ve toplumsal problemlere karşı daha duyarlı ve şuurlu hale gelirler. Bu, sosyal ilişkilerde iyileşme ve toplumsal barışın sağlanmasına katkı sağlar.  

3. Şahsî okuma programları: Okuma programları, kişilerin kendilerini değerlendirmelerini ve bir manevî bir yolculuğa çıkmalarını sağlar. Risale-i Nur'un okunması, kişilerin kendilerini tanımalarına ve hayata geliş gayelerini daha iyi anlamalarına katkıda bulunur. 

4. Grup okuma programları: Risale-i Nur'dan bölümler, gruplar halinde okunabilir ve müzakere edilebilir. Bu müzakereler, katılımcıların birbirlerinin ilgili metne bakışlarından faydalanmalarını sağlar ve grubun enerjisini arttırır. Belirli temalar etrafında (sabır, şükür, kader, vs.) Risale-i Nur'dan bölümler seçilerek okuma programları birçok fayda sağlar. Bu tematik okumalar, kişilerin belirli konular üzerinde derinlemesine düşünmelerine ve bu konulardaki anlayışlarını geliştirmelerine yardımcı olur.

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OKUMA PROGRAMLARI

İlgilenen okuyucularımız, bulundukları yerlerdeki Yeni Asya temsilciliği ile iletişim kurarak kendileri için en uygun programlar hakkında bilgi alabilirler.

Hatırlayacak olursak önceki hafta bu köşede şunları yazmıştık: Okulların tatil olmasıyla birlikte pek çok mahallimizde ilk, orta ve lise seviyesinde okuma programları başladı. Bu programlarda yaz tatilini fırsat bilip iman-Kur’ân hakikatlerini öğrenmek ve/veya takviye etmek isteyen gençlere ideal bir ortam sunuluyor. Yeni Asya Neşriyat tarafından eğitim dünyasına kazandırılan Risale-i Nur Eğitim Seti de bu programlar için önemli bir kaynak eser olma özelliği taşıyor. 

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SENİN HİKÂYEN SETİ

Can Kardeş Yayınları’ndan yeni çıkan “Senin Hikâyen Seti” beş kitaptan oluşuyor. Mehtap Yıldırım Yükselten tarafından kaleme alınan hikâyelerin çizimleri Demirhan Kadıoğlu'na ait. Set, kimi zaman düşündüren, kimi zaman tebessüm ettiren eğitici hikâyelerle çocukların dünyasına hitap ediyor.  

“Macera hikâyeleri” çocukların renkli hayal dünyası ile hakikatleri buluşturarak, heyecan verici yolculuklara sürüklüyor.

  “Sevgi dolu hikâyeler” ise, sevmeyi çok iyi bilen çocuk kalplere, birbirinden farklı kısa hikâyelerle hayata sevgi ile bakmanın güzelliklerini sunuyor.

   “Mevsim Şöleni” kitabı, mevsimlerin hayatımızdan geçişi sırasında bıraktığı hikâyelerle çocuklara dünyaya gönderiliş gayesini sorgulatan eğitici mesajlar veriyor.

   “Hikâyelerle Değerler Eğitimi” kitabında ise; adalet, doğruluk, iyilik, şükür, iktisat gibi kavramlar, kısa hikâyelerle çocukların manevî gelişimine katkı sağlamayı ve onlara rehberlik etmeyi hedefliyor.

  “Zümra’nın Üç Ayları” kitabında ise, sevimli karakter Zümra bu mübarek günlerde neler yaptığını anlatıyor. Recep, Şaban ve Ramazan ayının önemini, neden oruç tuttuğumuzu, mübarek gecelerin anlamını, çocuğun dilinden minik okurlarına aktarıyor.

    Her kitabın sonunda yer alan değerlendirme soruları, öğrenilenlerin pekiştirilmesine katkı sağlıyor.

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