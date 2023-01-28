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28 OCAK 2023 CUMARTESİ - YIL: 53

Ağrı'daki Patnos Barajı da alarm veriyor

28 Ocak 2023, Cumartesi 15:33
Ağrı'nın Patnos ilçesinde içme suyu ve tarımsal sulamada kullanılan Patnos Barajı'nda kuraklığın etkisiyle su çekilmesi sürüyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünce hazırlanan 2022 aralık dönemi kuraklık haritasında "çok şiddetli" ve "şiddetli" kuraklık aralığında yer alan Ağrı'da, kar ve yağmur sularından beslenen barajlar ile akarsu kaynakları kuraklıktan olumsuz etkileniyor.

Bu yıl henüz yeterli karın yağmadığı kentte, Patnos ilçesinin içme suyu ve tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan barajda kuraklığın etkisiyle suların çekilmesi endişe veriyor.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alperen Kayserili, kuraklık nedeniyle yer altı sularının beslenemediğini, bunun akarsu kaynaklarında azalmaya neden olduğunu söyledi.

Akarsu kaynaklarının debisinin düşmesi nedeniyle baraj ve göllerde de su çekilmesi olduğunu belirten Kayserili, "Barajlar ve göletlerde su miktarının azalması önümüzdeki süreç içinde bizi büyük bir tehlikeye doğru yönlendirmektedir." dedi.

Bölgede uzun zamandır kar yağışının etkili olmadığını anlatan Kayserili, Patnos Barajı'nda da su seviyesinin giderek düştüğünü anlattı.

"Profesyonel yöntemlerle tarımda sulama yapmak zorundayız"

Barajlardaki su miktarının düşmesinin çeşitli olumsuzluklara neden olabileceğini aktaran Kayserili, şöyle devam etti:

"Bu olumsuzluk, hem içme suyu açısından büyük bir riskle karşı karşıya kaldığımız tehlikesidir, hem de tarımsal alanda kullanmak zorunda kaldığımız suların azalması ve buna bağlı olarak da 2023'ün yaz aylarında tarımsal üretim miktarlarında önemli bir riskle karşı karşıya kalmamız anlamına gelecektir. Hem geleneksel hem de profesyonel yöntemlerle tarımda sulama yapmak zorundayız. Tarımda sulama yapabilmek için de yeteri kadar su kaynaklarına sahip olmamız gerekiyor."

Prof. Dr. Kayserili, Meteoroloji verilerine göre, geçen yılın aralık ayında Doğu Anadolu Bölgesi'nde 14,6 milimetrelik bir yağışın düştüğünü, bunun normalin çok altında olduğunu vurguladı.

Yağışlar açısından yılları kıyaslayan Kayserili, şunları kaydetti:

"Normal değerlere baktığımızda bu rakamın 56,5 milimetre civarında olması gerekiyordu. Burada yaklaşık 41 milimetrelik bir azalmanın söz konusu olduğundan bahsedebiliriz. Sadece aralık ayı üzerinden değerlendirme yaptığımızda böyle bir değer görüyoruz. 2021'in aralık ayında normal değerlere oldukça yakın 55 milimetre civarında bir yağış söz konusudur. 2021 ve 2022'nin aralık aylarını karşılaştırdığımızda yüzde 74'lük bir yağış azalmasının söz konusu olduğunu görmekteyiz. Bu bizim için oldukça büyük bir tehlikenin var olduğunu gözler önüne sermektedir."

Alperen Kayserili, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuraklık haritasında son 3 aylık verilere göre, Ağrı'nın şiddetli kuraklık tehlikesi altında olduğunu ve bunun da çevresel problemlere neden olabileceğini sözlerine ekledi.

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YAĞMUR DUASI NASIL ANLAŞILMALIDIR?

“Yağmur duâsı ile ilgili olarak sünnet olan nedir?”

Topraklarımız yağmura muhtaç. Canlılar suya muhtaç. Ruhumuz Allah’ın sayısız ikramına, ihsanına ve lütfuna muhtaç. İçimiz dışımız rahmete muhtaç. Allah âfet vermesin tek! Üstad Bedîüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle, yağmur namazı ve duâsı bir ibadettir. Yağmursuzluk o duânın ve ibadetin vaktidir.1 Duâyı ve ibadeti vaktinde yapmalı, değil mi?

Yağmurlar kesildiği zaman tövbe ve istiğfar etmek, duâ edip namaz kılmak ve ikramı, ihsanı ve rahmeti sonsuz olan Cenab-ı Hak’tan yağmur istemek sünnettir. Kur’ân’da Nuh Aleyhisselâmın, kavmine şöyle dediği kaydedilir: “Dedim ki: ‘Rabb’inize istiğfar edin. Muhakkak o bağışlayandır. Size gökten bol bol yağmur indirsin.”2

Devamını okumak için tıklayınız:

Yağmur duâsı ve namazı

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Keban Baraj Gölü'nde çekilme sürüyor
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AA

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