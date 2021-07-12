Meşveret ve itidal

Aynı eserlerin okunmasına ve aynı cemaatin içinde olunmasına rağmen, içtimaî ve siyasî yüzlerce meselede, cemaatin tam bir ittifak ile her zaman buluşması zordur.

Muhitin insan üzerindeki tesirinden ve kabiliyetlerin farklı olmasından dolayı, hizmetteki hususların ve ortaya çıkan her yeni meselenin doğru olarak anlaşılma sürecini de farklı kılmaktadır.

Bu anlaşılmadığında, dün aynı düşünenler, bugün farklı düşündükleri için ayrılma noktasına gelmektedirler. Belki de bugün aynı düşünen ve aynı şeyleri söyleyenler, yarın farklı düşündükleri için yine ayrılma noktasına gelecektirler. Buradaki sıkıntı farklı düşünme değildir, farklı düşünmeyi meşveret ile yönetememedir.

Bazen, bir meseledeki haklılık iddiası veya bu doğrultuda gelişen akıl tutulmaları ve bunu körükleyen yanlış yaklaşımlar, nicelerin ayrılıp gitmesine sebep olmuştur. Bunda, sebat etmeyip ayrılanlar kadar, ölçüleri keskin bir kılıç gibi kullanarak bu durumu iyi yönetemeyenler de sorumludur. Halbuki keskin tavırlar yerine, zamanın tefsir ediciliğiyle, zamana yayılan çözüm süreçleri izlenseydi daha farklı müsbet sonuçlar alınabilirdi.

Bunun için de hizmette, haklı olunan meselelerde bile sert bir üslûp yerine hikmetle hareket ederek iletişim dilini korumak önemlidir. Hizmetin her safhasında problemler ortaya çıkmadan, gerginlik ve tarafgirliklere meydan vermeden, doğru bilgi ile meşveret ve meşveret kararlarına kanaat ile adeta ‘koruyucu hekimlik’ hassasiyeti ile hareket edilmesi gerekiyor.

Yoksa, hadiselerin hızla geliştiği bir zamanda, her hadise, yeni tahribatlara yol açacaktır. Bugün aynı düşünenlerin yarın başka bir meselede farklı düşünmeleri mümkündür. Bu durumlarda söylenilen “safını belli et” gibi sert yaklaşımlar yerine, Üstadımızın müşfik yaklaşım tarzı ile yaklaşılması daha doğru olabilir. Bu yaklaşım ile en azından kapılar kapatılmamış ve irtibat yolları kesilmemiş olur.

Bu hizmet caddesi haslar, kardeşler, talebe ve dostlardan oluşan geniş bir caddedir. Bundan dolayı herkesin, her meselede, her zaman aynı düşünmesi mümkün olmayabilir. Burada, değil bu yolun fedakârlarının, dostların bile kaybedilmemesine dikkat edilmelidir.

Usûl ve metodlarına dikkat edilerek doğru bilgi ile meşveret edildiğinde problemler azalacaktır. Meşveret edilen hususlarda sürekli tek taraflı bilgi akışı yapıldığında, o mesele ile yapılan meşveretler eksik kalır. Meşverette belirtilmediği müddetçe, bir mesele üzerinde aşırı bir şekilde durmak zarar getirir. Çünkü aşırılık öncelikleri karıştırır, muvazeneyi bozar. Hem de üzerinde durulan mesele kontrolden çıkarak başka şeylere alet olma tehlikesi vardır.