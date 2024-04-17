"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Buruk da olsa bayram ettik

Durmuş Ali İnci
17 Nisan 2024, Çarşamba
30 gündür sahur için kalkıp imsakla namazımızı eda etmiştik.

Bayram sabahı ezanı ile uyanıp namazdan sonra büyük bir sevinç ve heyecanla bir aydır emri ile başlayıp izni ile iftar yaptığımız Rabbimiz bizi huzuruna, bayram namazına davet etmişti. Alemlerin Rabbi, kâinatın maliki, varlığımızın tek sebebi olan, herşeyi bilen bir ilmi, herşeye geçen bir sözü olan Allah, bizi huzuruna çağırmıştı. En güzel elbiselerinizi giyinip, dünya kazuratından bir gusül ile temizlenip, günahlarınızdan arınmak, cennette ebedî saadete kavuşmak için huzuruma gel, sizi bayram sevinci içinde ağırlayayım denmişti. Böyle bir davete kulak tıkamak, kayıtsız kalmak, insan olan insana yakışır mı? Evet iman insanı insan eder, belki de sultan eder diyordu üstadım.

Şu üzerinde yaşadığımız küremiz, batıdan doğuya saat kadranının tersi istikamette 1440 dakikada 40.000 km. yolu katederken iki meridyen arası dört dakika olan 360 meridyenden geçmektedir. Bayram güneşi önce Japonya, Avustralya’da görünürken dünyanın batı yarısı da bayram güneşine  kavuşmak için koşmaktadır. Avustralya’da başlayan sabah ezanı Mekke’den, Medine’den, Anadolu’dan, Avrupa’nın ortasından, okyanuslar ötesine aşıp Amerika’ya ulaşmaktadır. Yeryüzünde her ezan kesintisiz devam edip camilerdeki cemaatlerin halkası dünyanın etrafını sarmıştır. Allah-u ekber sesleri arzın etrafından dolaşıp yedi semaya, arş-ı alaya çıkmaktadır. İşte böyle bir bayram yaşadık. Tam bir musiki şeklinde her yeri saran zikir sesleri arasındaki ahengi bozan, kulakları patlatan zalim İsrail’in silah sesleri, heryeri yakıp yıkan bomba sesleri ne kadar çirkin değil mi? Biz bunlara rağmen mazlum kardeşlerimize zafer dualarımızla, zalimleri kahhar-ı zül celalelin kahrına havale ederek, günahlanlarımızdan arınmanın sevinci ile buruk da olsa bayram ettik.

Okunma Sayısı: 125
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye tek adam rejiminden kurtulmalı

    AKP 2019’dan ders almadı

    “Dünya Sudanlıları unutuyor”

    Yardımların Gazze’ye ulaştırılamazsa felâket olur

    Sıcaklıklar artacak

    Refah’ın işgali daha büyük bir katliam demek

    Etten sonra peynir de sofralara veda edecek

    Emekliye yok, faiz ve reklama var

    Bakana ters kelepçeli gözaltı soruları

    Yoksulluk sınırı bir yılda 24 bin TL arttı

    Asıl israf Sarayda

    İmamoğlu: Particilik yapamayız

    Meclİs 1,5 ay sonra toplandı

    İran: Daha önce kullanmadığımız silahları kullanmaya hazırız

    Hukuk işlemezse yolsuzluk bitmez

    İspanya, Filistin Devleti'ni tanımak için adım atacak - "Filistin'i tanıma zorunluluğu var"

    Köy okullarına kütüphane kuruyorlar

    Çiftçilerin bankalara borcu 1 yılda %75 arttı

    KKM ekonominin başına büyük dert açtı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yerel seçimden genel siyasete
    Genel

    “Dünya Sudanlıları unutuyor”
    Abdulkadir Sinoğlu

    Çok takipçili yalnızlıklarımız
    Genel

    Yardımların Gazze’ye ulaştırılamazsa felâket olur
    Genel

    AKP 2019’dan ders almadı
    Ali FERŞADOĞLU

    İstibdat belâsından kurtulmak istemez misiniz?
    Süleyman KÖSMENE

    Yahudiler üstün millet mi?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrat hukukçu Başgil’in fikirleri
    Risale-i Nur'dan

    Kâinat ağacının en mühim meyvesi şükürdür

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.