Müslümanlar cebir, aritmetik, küresel trigonometrinin kurucuları oldular

AVRUPA’NIN ÜZERİNE DOĞAN İSLÂM GÜNEŞİ - Hazırlayan: Feyzullah Ergün

Her devir, mevcut bilgi malzemesini ele geçirir. Bu malzeme keşfedici ellere geçtiği takdirde, bu eller aldıklarını kendi kanûniyetlerine göre değiştirirler. Müslümanlar Yunanlılardan aldıkları ilim malzemesini son derece genişlettiler. Onlar tam manasıyla tecrübenin bulucuları, tecrübî araştırmanın gerçek kurucularıdır. Tek’den tüme doğru sabırlı ve itinalı yükseliş, sabırlı ve itinalı tümevarım, ilk defa İslâm Dünyası’nda ilmî bir metod olur.

Müslümanlar, Yunan mirasını sadece batma ve unutulup yok olmadan kurtarmakla yetinmediler. Onu sistematik bir şekilde düzenledikten sonra Batı’ya devrettiler. Onlar, bugünkü manada cebir, aritmetik, küresel trigonometri, jeoloji ve sosyoloji ile tecrübî kimya ve fiziğin kurucuları oldular.

İslâm Medeniyet ve ruhu ile canlı bir şekilde kaynaşan ve onunla birleşenlerden biri de Batı’nın büyük şahsiyetlerinden biri bulunan Sicilya’da Alman Kayzerler sülâlesinden 2. Friedrich idi.