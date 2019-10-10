'Mehmetçik'in morali çok yüksek'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AKP'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na gelişinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

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