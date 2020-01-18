Dergilerimizle alâkalı gazetemizdeki ilânımız başladı.

Yaklaşık 1 ay devam edecek. Bilindiği gibi, bizim Dâvet başlıklı ilânlarımız 5-6 yıldır yayınlanıyordu. Ancak bazı manilerden dolayı bir yıla yakındır yayınlanmadı. Bundan böyle yılda üç defa yaptığımız “Dâvet” başlıklı çalışmalarımız devam edecek. Belki daha önce yazmış olabilirim. Tekrar edeyim. Medrese-i Yusufiyelerle irtibatı dergilerimizle sağlıyoruz. Külliyat ve diğer kitaplarımızı bir veya birkaç defa gönderiyoruz. Ancak irtibatımız uzun yıllar devam ediyorsa bu dergilerimizin hizmetiyledir. Bunu aynı hususta defalarca gelmiş mektuplardan anlıyoruz.

Dergilerimizi bir kişiye gönderiyoruz, ancak 10-20-30 kişilik koğuşlarda okunuyor, onlarca kişi istifade ediyor. Hatta okunduktan sonra ailelere ulaştığını dahi biliyoruz. Yani dergilerimiz Risale-i Nurlar’a köprü olma mahiyetinde birçok kimseye bu vesileyle ulaşıyor. Yayınladığımız mektup örnekleri sizin de gördüğünüz üzere bu fikirlerimizin delilidir.

Bu haftaki mektubumuzla sizi baş başa bırakıyoruz

Sevgili Hasan Abi;

Gönderdiğiniz dergileri alıyoruz çok istifade ediyoruz. Ben de burada arkadaş vasıtasıyla Külliyatı okumaya başladım inşallah. Tesbihatımızı da her namazdan sonra yapıyor ve mutad bir şekilde Risale-i Nur’dan bir parça okuyor ve istifade ediyoruz. Bediüzzaman Takvimi gönderme imkânınız olursa çok memnun olurum.

Hizmetlerinizin devamı duâlarıyla binler selâmlar.

