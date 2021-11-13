Müebbetlik bir mahkûm

“Yeni Asya takvimi sayesinde tövbe ettim.”

Yaklaşık 19 yıldır cezaevlerine takvim gönderiyoruz. İnşaallah bu yılda göndereceğiz. Bu konuda çok güzel geri dönüşler aldık. Geçmiş yıllarda yayınladığımız birçok geri dönüş hikâyesine ilâve olarak bir yenisini aşağıda kaleme alacağız.

Bu hatırayı bize bir yıla yakın cezaevinde kalan bir hanımefendi gönderdi. Yaşayan bizzat kendisi. Kendilerini tanıyorum ve ayrıca kendilerine teşekkür ediyorum.

Kendi yazısından aktarıyorum.

Müebbetlik mahkûm: Yeni Asya Takvimi sayesinde tövbe ettim.

Değerli Muharrem Bey,

Öncelikle sizlerin nezdinde cezaevi hizmetlerinize sahip çıkan Yeni Asya gönüllülerine teşekkür ederim. “Bir gazeteden, bir takvimden ne olur?” bunu sizler belki tahayyül edemezsiniz. Kaderin sevki ile cezaevinde kalmış bir kardeşiniz olarak sizlere birşey anlatmak istiyorum:

Hücrede kaldığım günlerde ismi A. olan bir mahkûmla tanışmıştım. Tanışmak dedimse ‘tam tanışmak’ denemez. Her mahkûmun hücresi duvara bakar ve bizler birbirimize seslenerek konuşuruz. Yüzleri görme imkânı olmadığı için de seslerin buluşmasına tanışma deriz. Bir kaç günlük sohbetimizin ardından A hanım bana hayat hikâyesini anlatmaya başladı: “Eşim ve ben büyük bir suç işledik ve ben müebbet hapis cezası aldım. Bu cezayı hak ettim, çünkü bir anlık öfke ile bir cana kıydı eşim ve ben de bu suça ortak oldum. Cezaevindeki 19. yılım. Gelenim, gidenim de yok. Daha ne kadar bu hücrede bir başıma olurum Allah bilir.”

Duyduklarım beni hüzünlendirmişti. O sırada gardiyanlar hücremin kapısını açtı ve bana ailemin gönderdiği Yeni Asya Gazetesi’ni verdi. (ileriki tarihlerde Yeni Asya Gazetesi alımı da yasaklandı) Bu durumu duyan A. hanım ise heyecanlı bir sesle “Yeni Asya Gazetesi mi! Bende onların takvimi var. Bir zaman mahkûmlara dağıtmışlardı hediye olarak. Durup durup aynı takvimi okurum her sene. Oradan dini bilgiler öğrenerek, yaptığım günahlara tövbe ediyorum. Sen suçsuzsun, yakında buradan çıkarsın. Onlara selâm söyle ve Yeni Asya Takvimi isteğimi ilet. İmkân olursa çok sevinirim.”

O gün A. hanım ile aramızda geçen bu konuşmayı sizlere de aktarmak istedim. İman hizmetleriniz daim olsun. Selâm ve saygılarımla.

BİZİMLE İLETİŞİM İÇİN: (0532) 471 53 52