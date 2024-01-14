Sabit bin Kays, Cennetlik bahtiyarlardandır

Sâbit bin Kays, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok güzel konuşan ve pek etkileyici hatiplerinden biriydi. Gür sesli ve Resûl-i Ekrem’in çok değer verdiği önemli bir hatibiydi.

Sâbit bin Kays’ın ortalıkta görünmemesi üzerine, Peygamberimiz (asm) onun nerede olduğunu sordu. Ashâb’dan biri: “Yâ Resûlallah! Ben onun nerede olduğunu, hâl ve şanını öğrenip size haber veririm” dedi.

Hemen evine gitti. Sâbit, evinde başını eğmiş düşünceli ve üzüntülü bir halde oturuyordu.

“Ne bu hâlin?” diye sordu. Sâbit: “Hâlim yaman ve çok kötü! Çünkü benim sesim, Resûlullah’ın sesinden ziyâde yüksektir. İşte bu yüzden; benim şimdiye kadar işlediğim hayır, hasenât, ibâdet ve sevaplar hiç olmuştur. Boşa gitmiştir. Bundan sonra Sâbit cehennemliktir” diye cevap verdi.

Adam, Sâbit’in bu cevâbını Peygamber Efendimize haber verdi.

Peygamber Efendimiz de, “Git Sâbit’e şu müjdeyi ver. ‘Sen cehennemlik kişilerden değilsin, belki cennetlik bahtiyarlardansın’ de!”

Adam, Sâbit bin Kays’ın yanına tekrar gitti ve çok sevindirici cennetlik haberini müjdeledi. Sâbit de, bu pek sevindirici haberden ve müjdeden dolayı çok memnûn ve mesrur oldu.

Sâbit bin Kays radiyallahu anh, Hz. Ebû Bekir zamânında Yemâme savaşında şehid oldu. Böylece Resûlullah’ın, “Sâbit cennetliktir” sözü gerçekleşti. Peygamberimizin, gelecekle ilgili gaybî bir mucizesi tahakkuk etti.

Îman, ihlas, istikâmet, Kurân ve sünnet üzere kalınız.