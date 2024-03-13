Beraat mesajlarından

Beraat kararımızı duyurmamızdan sonra yapılan sosyal medya paylaşımlarından bir kısmını aktarıyoruz:

Mustafa Yeneroğlu: Geçmiş olsun. Terörle ilişkilendirilmiş olmanız ve hakkınızda böyle absürt bir davanın açılabilmiş olması bile ülkenin nasıl korkunç bir hal içinde olduğunu ortaya koyuyor.

Dr. Gökhan Güneş: Bu uyduruk yargılamaların sebebi ve isnat ettikleri suçlama; hukuksuzluklar karşısında hakkı savunmak. Açıkça “Yazmayın, çizmeyin ve konuşmayın” diyemedikleri ve iddianamelere böyle yazamadıkları için mesajlarını bu şekilde veriyorlar. Geçmiş olsun güzel insanlar. Nice savrulup gidenlerin yanında, hep dik duruşunuzla ve tüm olumsuzluklara rağmen mağdur ve mazlumların yanında olmanızla anılacaksınız.

Av. Ömer Karadeniz: Bu güzel insanlar haklarındaki mesnetsiz iddialardan beraat etmişler. Yeni Asya‘nın hukuksuzluklar karşısındaki onurlu duruşu unutulmayacaktır.

Fatma Zehra Fidan: Mevcut sistemin zekâya, nezakete, nezafete ve adalet söylemlerine sahip çıkmaya tahammülü yok. Güleçyüz’ün programlarını ve Özdabak’ın muhteşem karikatürlerini bilen bilir. Ne diyelim, tarih yazdı bunu da.

Ahmet Erkan: 15 Temmuz sürecinde binlerce masum insan helak oldu. Bir mağdurun sesini duyurmak örgüt üyeliğine delil yapıldı. Hak savunuculuğu yapmaya devam, geçmiş olsun.

Av. Murat Akkoç: Hem size, hem de değerli karikatürist İbrahim Beye çok geçmiş olsun. Bu zor süreçte duruşunuz ve ödediğiniz bedeller unutulmayacaktır.

Prof. Dr. Murat Yanık: Geçmiş olsun vicdanlı, ahlaklı ve adalete inanmış güzel insanlar. Geçmiştekiler gibi sizin de bu zorlu dönemdeki asil duruşunuz on yıllarca anlatılacaktır.

Prof. Dr. Süleyman Yılmaz: Geçmiş olsun. Hakikatin er ya da geç, önündeki engelleri aşmak ve gün yüzüne çıkmak gibi bir incizabı var.

Ertekin Durutürk: Geçmiş olsun, doğruların yardımcısıdır Hazret-i Allah.

Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Sırrı Er: Hayırlı olsun.

Av. Hatice Yıldız, Muammer Bilgiç, Prof. Dr. Salih Kuk, Av. İskender Yurt, Av. Fatih Doğan: Geçmiş olsun.