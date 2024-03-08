"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 MART 2024 CUMA - YIL: 55

Beraatimizin gerekçeli kararı

Kâzım GÜLEÇYÜZ
08 Mart 2024, Cuma
Beraat ettiğimiz malum davada İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını da açıkladı. İttifakla alınan kararın sonuç kısmını özetleyerek aktaralım:

İbrahim Özdabak tüm aşamalardaki beyanlarında özetle, Yeni Asya gazetesinde günlük karikatürler çizdiğini, suçlamaları kabul etmediğini, herhangi bir suç işleme kastıyla hareket etmediğini, bebeklerin yerinin cezaevleri olmaması gerektiğini, bir sanatçı duyarlılığı ile yetkililerin harekete geçmesi için kaleme alınmış çizgiler olduğunu, hakaret ve gerçek dışı ifadenin söz konusu olmadığını, karikatür sanatının doğası gereği eleştirel olması gerekirken dosyada yer alan karikatürlerde eleştiri dahi olmadığını beyan etmiştir. 

Kâzım Güleçyüz ise tüm aşamalardaki beyanlarında özetle, 27 yıldır aktif gazetecilik yaptığını, hakkında terör örgütü üyeliği iddiası ile açılan soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiğini, örgüt propagandası suçunun yasal unsurlarının oluşmadığını, suçlamaları kabul etmediğini beyan etmistir.

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 21.06.2021 tarihli 2019/7288 esas, 2021/4194 karar sayılı ilamında “Ifade özgürlüğü sadece memnuniyetle karşılanan zararsız veya önemsiz sayılan, insanların kayıtsız kalabileceği bilgi ve fikirler için değil, aynı zamanda demokratik toplumu şekillendiren çoğulculuğun, hoşgörünün ve geniş fikirliliğin doğasında bulunan bir gereklilik olarak saldırgan, şok eden, rahatsızlık veren fikirler için de uygulanabilmelidir...” şeklinde belirtilmektedir. 

Yargıtay içtihatları ve AYM kararları doğrultusunda tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde somut olayda sanıklara atılı terör örgütü propagandası suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı, terörist şiddetinin övülmediği yönünde mahkememizde kanaat oluşmuştur.

Zira 3713 sayılı TMK m. 7/2 anlamında propaganda yapma suçunun oluşabilmesi için yazı, eylem, söz ile dış dünyaya aktarılan düşünce açıklamasının terör örgütlerinin cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya bunları teşvik edecek nitelikte olması gerekir.

Hal böyle olunca TMK m. 7/2 kapsamındaki iddia edilen eylemlerinin; silahlı terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek ve korunan değerler bakımından yakın ve açık bir tehlike oluşturacak şekilde olmadığı, bu haliyle atılı eylemin terör örgütü propagandası yapma suçunun yasal unsurlarını ihtiva etmediği, böylece terör örgütü propagandası yapmak suçuna ilişkin koşulların oluşmadığı kanaatine varılmakla, sanıklar hakkında 5271 sayılı CMK’nın 223/2-a maddesi hükmü uyarınca beraatlerine dair oybirliği ile karar verilmiştir.

Okunma Sayısı: 445
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Filistinliler birlik olmalı

    Bombalar eşliğinde ‘merhamet’ broşürleri!

    “En sıcak şubat”

    Gazzeli kadınların feryadı

    İftar menüleri de zamlardan nasibini aldı

    Enerjide Rusya’ya bağımlı olduk

    Erdoğan’a göre enflasyon bugünden yarına düşmez

    Hurma taneyle satılıyor

    AKP, AYM kararlarını takmıyor

    Türkiye’yi terk eden edene

    Güney Afrika: Yeni tedbirler alınsın

    İstanbul’da seçmen sayısı azaldı

    Bu vahşete seyirci kalınamaz

    İsrail’le ticarete suç duyurusu

    Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı

    Fransa Ulusal Meclis Başkanı İsrail'e "koşulsuz desteğinden" geri adım attı

    İran Bender Abbas Petrol Rafinerisi'nde patlama: 1ölü 3 yaralı

    Ramazan sofraları nasıl kurulacak?

    Vergiler faize gidecek ama yetmeyecek

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Beraatimizin gerekçeli kararı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    İbrahim Aktaşcı

    Zengine hay hay, emekliye tay-tay!
    Şükrü BULUT

    AKP belediyeciliği toplumun sosyal esaslarını tahrip etti
    Ali FERŞADOĞLU

    Hani herkes anlar diyordunuz?
    Risale-i Nur'dan

    Kadının saadeti ne ile mümkün?
    Mikail YAPRAK

    Derdimiz-davamız-şikâyetimiz
    Genel

    Enver Tezer vefat etti
    M. Latif SALİHOĞLU

    Üç konu: Yıldırım Bayezid, Kadınlar Günü, işgal provası
    Cevher İLHAN

    Seçim süreci çarpıklıkları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.