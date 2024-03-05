Fred A. Reed’e rahmet

Geçen hafta başında vefat eden Kanadalı gazeteci-yazar Fred A. Reed’i Türkiye’de daha çok Nur cemaati tanıyor.

Anadolu Kavşağı başta olmak üzere birkaç kitabı Türkçeye çevrilen Reed’in bu tanınmışlıkta öne çıkan özelliklerinden biri Bediüzzaman ve Risale-i Nur’u iyi incelemiş bir araştırmacı olması.

Bu araştırma sürecinin başlangıç safahatında Yeni Asya’ya da gelip bizlerle görüşmüş ve sorular sorup cevaplarımızı notlarına kaydetmişti.

Umut Yavuz’la Naciye Kaynak’ın kendisine sualler sorduğu ve 3.12.07 tarihli gazetemizde yayınlanan röportajında şunları söylemişti:

“Müslüman olmamda ana etken Türkiye’de yaptığım araştırmalar. Türkiye benim için bir dönüm noktası oldu. Türkiye’deki Müslümanların sekülerleşmeye karşı verdikleri devasa mücadele önemliydi. Dolayısıyla Risale-i Nur’un bu açıdan benim İslamı seçmemde kesinlikle etkisi oldu.

“Şimdi Kur’an-ı Kerimdeki herhangi bir konuyla ilgili tefsir ve yoruma ihtiyacım olsa ilk baktığım kaynak Risale-i Nur. Kur’an kolay anlaşılmayan sırlarla dolu. Onu daha iyi anlayabilmek için Risale-i Nur gibi bir anahtara ihtiyaç var.

“Said Nursî’yi, Türkiye gerçeğini ve İslamiyeti anlamadan İslam dünyasından bahsedilemez.”

2008 23 Mart’ındaki ekimiz için yazdığı yazıda “Bediüzzaman’ın demokrasiye en büyük katkısı, tavizsiz duruşuydu” diyen Reed, 2013 Mart’ında Antalya’da yaptığı ve yazarımız Nejat Eren’in 25.3.13 tarihli Yeni Asya’daki yazısında aktardığı konuşmada da şunları ifade etmişti:

“Said Nursî hiçbir zaman eğilip bükülmedi, emir alıp emir vermedi. Dik durmasını bildi. Bunun bedelini de yaşadığı müddetçe, hapisler, sürgünler, türlü hakaretlerle ödedi.

“Bediüzzaman despotizme karşı mücadele verdi. Karıncaların cumhuriyetçiliğinden bahsederken kâinatın Yaratıcısına götüren inanç sisteminin esasını tesis etmekten geri kalmadı. En küçük birşeyin en büyük bir varlıkla olan o muhteşem bağlantısını ihmal etmeyen apayrı bir inanç çizgisiydi bu. Bu yol ve tarz ateist olan beni Risale-i Nur okuyarak inanç yoluna bağlamaya yetmişti.

“Said Nursî bugün de inananlar için semboldür. Ona hayranım. Onun tesbitlerini bugün daha net görebiliyoruz. O fikirler bugünün insanı için rehber olmaya devam ediyor.”

Kanadalı Müslüman Fred A. Reed’e Allah rahmet eylesin. Ailesinin ve dostlarının başı sağ olsun. Rabbimiz Cennetinde buluştursun.

