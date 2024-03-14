Gazzelilerin manevî zaferi

Geçen yıl 7 Ekim’de Hamas’ın yaptığı saldırıyı bahane ederek Gazze’ye karşı başlattığı saldırıları tamgaz devam ettiren İsrail, çoğu kadın ve çocuk 30 binden fazla Filistinliyi katletti; cami, kilise, hastane, okul ve evleri bombalayıp yerleşim yerlerini harabeye çevirdi.

Bu gaddar ve acımasız soykırım, İsrail’in “kendisini savunma hakkı”ndan dem vuran ABD başta olmak üzere Batı hükümetlerinin duyarsız tavrından cür’et ve cesaret alarak sürüyor.

Ama diğer taraftan insanlığın ortak vicdanından yükselen tepki de gittikçe büyüyor ve İsrail destekçisi yönetimleri de zorlayacak boyutlara doğru gelişiyor. Bilhassa Güney Afrika’nın Uluslararası Adalet Divanında açtığı soykırım davası bu süreçte tarihî bir dönüm noktası oldu ve vicdan eksenindeki insanî tepkileri tetikledi.

Süreç bu şekilde ilerlerken, Ramazan’a da bombalar altında giren Filistinlilerin onurlu duruş ve direnişi, gerek çoğu bombalarla yıkılan Gazze camilerinin enkazında, gerekse İsrail’in engellemelerine rağmen Mescid-i Aksa’da teravih namazlarında saf tutmaya devam etmeleri, çok farklı manidar gelişmelere de vesile oldu ve oluyor.

Amerikalı meşhur Baptist papaz, yazar ve aktivist Shaun King’in, Ramazan’dan bir gün önce eşiyle birlikte Dallas yakınındaki Texas Valley Ranch Islamic Center Camiine gelerek şehadet getirip Müslüman olması, bunun en çarpıcı örneklerinden biri.

“Gazze’de başlayan ve bugüne kadar devam eden onca zulme rağmen inancından feragat etmeyen Gazzeliler olmasaydı ben bugün belki burada olmayacaktım. Onların Allah’a olan inancı ve bağlılığı, bütün dünyada insanların kalbini açıyor, benim de kalbimi onlar açtı” diyen King, “Gençliğimde kalbimi İslama yumuşatan ve ısındıran o olmuştu” diyerek, unutulmaz şehit Malcolm X’i de yad etti.

King, şehadet getirdiği anları gösteren video kaydını kendi sosyal medya hesabından paylaşırken, “Bizim için hiçbir zaman unutamayacağımız güzel, güçlü, anlamlı bir gündü. Az önce Müslüman olduk. Amerika’da ve dünyanın geri kalanındaki herkese merhaba. Ben sizin için dua edeceğim, siz de lütfen bizim için dua etmeye devam edin” dedi.

King’in ve bu süreçte aynı kararı veren başkalarının İslamı seçmesi, bu süreçte on binlerce şehit daha veren mazlum Gazzelilerin samimi duasının bir neticesi olduğu gibi, gönülleri fethederek İslam adına asıl kalıcı zaferi kazandıklarının da bir tezahürü ve nişanesi.

Hayırlı ve mübarek olsun.

