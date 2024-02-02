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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 ŞUBAT 2024 CUMA - YIL: 54

Hem demokrasiye, hem hukuka darbe

Kâzım GÜLEÇYÜZ
02 Şubat 2024, Cuma
Can Atalay’ın milletin oylarıyla kazandığı milletvekilliğinin, yine milletin oylarıyla seçilen Mecliste AKP-MHP oylarıyla düşürülmesi, bu yönüyle millet iradesine ve demokrasiye indirilmiş bir darbe.

Seçimin anlamını hiçe sayan ve seçmenin tercihini tanımayan bir zihniyetin marifeti.

Diğer örneklerini seçim kazanan başkanların kısa süre sonra azledilip yerlerine kayyım atamaları yapılmasında da gördük, görüyoruz.

YSK’nın aday olup seçime girmesinde yasal bir engel görmediği insanların seçildikten sonra ortaya atılan suçlamalarla görevden alındığı bir rejime demokrasi denilebilir mi?

Atalay’a yapılanlar devam edegelen bu demokrasi ayıpları zincirinin son halkası oldu.

Olayın hukukî boyutunda ise, Atalay’ın seçildiği halde içeride tutulmaya devam edilmesini “siyaset yapma ve seçilme hakkı” ihlali olarak gören AYM kararının hiçe sayılması var.

Üstelik AYM bu kararı iki kez verdi.

Ama Atalay’ı mahkûm eden yerel mahkeme de, onun bu kararını onayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi de AYM’nin bu kararını tanımamaktaki ısrar ve inatlarından vazgeçmediler.

Konu Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kuruluna da götürülmedi. Buna karşılık Yargıtay Başkanı 3. Ceza Dairesinin kararına açıktan destek veren bir tavır ve yaklaşım sergiledi.

AYM’nin kararını “yok sayan,” dahası karara imza koyan yüksek mahkeme üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunan bu tavır benzeri görülmemiş bir yargı krizine yol açtı.

Böylece anayasanın “AYM kararları herkesi bağlar” ve “Yüksek yargıda çıkacak ihtilaflarda AYM kararı esas alınır” hükümleri göz göre göre çiğnendi ve hadisenin “hukuka darbe” boyutu da bu şekilde gerçekleşti.

Bu darbenin yargı cenahındaki ayağı Yargıtay, siyaset cenahındaki de AKP-MHP ittifakı oldu. Sürecin başından itibaren “Atalay milletvekilidir, bundan kaynaklanan özlük hakları verilmiştir. Ayrıca insan hakları komisyonu üyesi seçilmiştir. Meclis AYM kararının gereğini yapacaktır” diyen Meclis Başkanı, son aşamada “arazi” olup meydanı iktidara bıraktı.

Ve bu skandallar silsilesi Saraydaki AKP Genel Başkanının “ferman buyurduğu” şekilde hem demokrasiye, hem hukuka vurulan bu çifte darbeyle sonuçlandı. Şimdilik...

Sonrası konunun tekrar intikal ettirileceği AYM’nin vereceği karara, bu kararın göreceği muameleye ve muhalefetin göstereceği mücadele performansına göre şekillenecek.

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