Hukuksuzluklar hukukla aşılacak

Hukuksuzlukların hukukla aşılacağını her vesileyle tekrarlıyoruz.

Bu hem ülkemizdeki, hem dünyadaki hukuksuzluklar için geçerli. Ve güncel gelişmelerde yeni örneklerini görmeye devam ediyoruz.

Mesela Gazze’de 7 Ekim’den beri devam eden İsrail vahşetine karşı Güney Afrika’nın açtığı davada Uluslararası Adalet Divanından çıkan ilk karar. Mahkeme soykırım davasını kabul etmekle kalmadı; ihtiyatî tedbir olarak İsrail’in saldırılarına derhal son vermesine ve engellediği insanî yardımların önünü açmasına da hükmetti. Ve bunları yapması için bir ay süre tanıdı.

İsrail’e karşı Uluslararası Ceza Mahkemesine açılan ve devam etmekte olan davalar da var. 7 Ekim’den beri bunlara yenileri eklendi.

Dileğimiz Adalet Divanında da, Ceza Mahkemesinde de hakkın yerini bulması ve bunca masum insanı katledip kalanlar için de hayatı yaşanmaz hale getiren İsrail gaddarlığının hesabının sorulması, yapılan bunca zulmün, yapanların yanına “kâr” kalmaması.

Bu açıdan söz konusu davalar, zulümlerden iyice bunalan hukuk ve adalet arayışındaki temiz ve hür vicdanlar için bir ümit kaynağı.

Bu ümitler boşa çıkmamalı.

Filistin-İsrail cenahında bunlar olurken, Türkiye’de 7.5 yılı aşkındır devam 15-20 Temmuz sürecinde yaşanan ve önceki devirlerde benzeri görülmemiş hukuksuzluklar için AİHM’in emsal niteliğindeki Yalçınkaya kararı da mağdurlara ümit veren manidar bir gelişme oldu.

Süreçteki tutuklama, yargılama ve mahkûmiyetlerin dayandırıldığı kriterlerin tamamını ıskartaya çıkaran bu kararın ardından, AİHM’in konusu Bylock olan 1000 dosyayı daha Türk hükümetine göndermesi ve savunma dahi istememesi de bu gelişmeyi perçinleyip tahkim etti.

Eşzamanlı olarak hükümete iletilen başka dosyalar da var ve bu durum uzun, yorucu bir gecikmeden sonra AİHM cenahında dikkat çekici bir hızlanmanın söz konusu olduğunu gösteriyor.

Bu noktada, AYM başta olmak üzere Türkiye’deki yargı mercilerinin AİHM kararlarının gereğine uyma hususunda daha fazla fazla oyalanmaması ve gecikmemesi icab ediyor.

Sonuç: “Zulüm devam etmez” kanunu yine hükmünü icra ediyor, edecek. Eninde sonunda hukuk kazanıyor, kazanacak. Hukuksuzlukların hesabı da hukuk içinde sorulacak.

