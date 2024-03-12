"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 MART 2024 SALI - YIL: 55

İlk İstinaf sonrası savunmamızdan

Kâzım GÜLEÇYÜZ
12 Mart 2024, Salı
Beraatle sonuçlanan davamızın 20 Nisan 2022’deki duruşmasında yaptığımız savunmadan da bazı bölümleri gerekçeli karardaki zabıtlardan aktaralım:

Mahkemenizin ilk aşamada iddianameyi iade etmesi ile başlayan yargılama sürecimizde hakkımızdaki kararın İstinaftan dönmesinin, kararı esastan tekrar değerlendirme vesilesi olması gerektiği kanaatindeyim.

(İddianamede “suç delili” olarak gösterilen) Tweet ve yazıların hiçbirinde iddia edildiği gibi terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek ve övecek, aynı zamanda bu yöntemlere başvuruyu teşvik edecek tek bir kelime dahi yoktur. Oysa terör örgütü propagandası suçunun oluşma şartı örgütün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru göstermek veya övmek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik etmektir. Nitekim aynı iddia ile açılmış davada yargılama konusu olan Üç Dal Papatya kitabı için İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği ve İstinafta onanan beraat kararı bu şartların oluşmadığı tesbitine dayandırılmıştır. Aynı durum bizim tweet ve yazılarımız için de söz konusudur. Ki kararda açık ve yakın tehlike gibi çok zorlamalı bir ifade de kullanılmış, bunu da anlamak mümkün değil.

Ve bazı cezaevlerinde gazetemize uygulanan yasağa gerekçe olarak gösterilen propaganda iddialarına Anayasa Mahkemesinin itibar etmediğini de hatırlatayım. 

Yeni Asya gazetesinin fiziki sayfalarında suç teşkil edecek haberler tesbit edilemese de gazetenin internet sitesinden yaptığı yayınlarda “Mağdur köşesi” adı altında bir alan oluşturduğu, bu alanda örgüt lider ve üyeleri tarafından propaganda yapıldığı ve her ne kadar mahkemelerce yasaklanmamıs olsa da Yeni Asya gazetesi yayınlarında genel olarak örgütün siyasî ve ideolojik görüşlerini destekleyici haberler yapıldığı şeklindeki iddia ve gerekçeler Anayasa Mahkemesi tarafından şöyle reddedilmiştir:

“Özellikle bazı idare ve derece mahkemesi kararlarında ceza infaz kurumu eğitim kurullarının aksi kararlaştırılana kadar Yeni Asya gazetesinin alınmaması yönündeki genel kararlarına da atıf yapıldıgı görülmekte ise de söz konusu eğitim kurulu kararlarının niteliği ve hukukî dayanağı konusunda herhangi bir açıklama ya da belirlilik olmadığı tesbit edilmiştir.”

Sonuç olarak Anayasa Mahkemesi başvuru numarası 2017/20009 olan 12/01/2022 tarihli kararında diğer bazı gazetelerle birlikte gazetemize uygulanan yasağın hukukî dayanaktan mahrum olduğu ve ifade özgürlüğünü ihlal ettiği sonucuna varmıştır. 

Mahkemenizin nihaî kararının bu hususlar dikkate alınarak şekillenmesini diliyorum. 

Okunma Sayısı: 413
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'de güvenli bir bölge yok

    Ramazan mesajlarında ateşkes çağrısı

    En ucuz Ramazan paketine yüzde 370 zam

    Emekliler: Sandıkta hesap vereceksiniz

    Isparta uçak kazası dosyası seneler sonra kapandı

    İşsizlikte artış sürüyor

    Oruç hücreleri onarıyor

    Teravihi cami enkazında kıldılar

    Çocukları öldürmeyi bırakın

    Daha önce üç kere yaptı

    Dolar 32 TL

    Gelir uçurumu10 yılın zirvesinde

    Gazze sorusu engellendi

    Hiçbiriniz verdiğiniz sözü tutmadınız

    Netanyahu'dan Biden'a cevap

    İsrail Ramazanın ilk gününde de durmadı: Çok sayıda ölü var

    Samsun'da 4 büyüklüğünde deprem

    İslam alimlerinden zulme karşı birlik çağrısı

    Dünya Filistin için ayakta

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İlk İstinaf sonrası savunmamızdan
    Cevher İLHAN

    “Son seçimim”in perde arkası
    Rüstem GARZANLI

    Üstad, iki meslek erbabına çok kıymet verirdi
    Risale-i Nur'dan

    Ramazanda herkesin nefsi anlar ki hür değil, abddir
    İbrahim Aktaşcı

    Dimyat’ta “bekâ” ararken, evdeki “adaletten” olmak!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrasi düşmanı cuntalar
    Ali FERŞADOĞLU

    Ölçüler
    Genel

    Emekliler: Sandıkta hesap vereceksiniz
    Genel

    En ucuz Ramazan paketine yüzde 370 zam

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.