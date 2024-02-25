Yıldönümü kutlamalarımız

Yeni Asya’nın 55. yılını Ankara ve İzmit Temsilciliklerimizin peş peşe düzenledikleri kutlama programlarıyla karşıladık.

Ankara Büromuzdaki program 54. yılımızın son gününde gerçekleşti. 21 Şubat özel sayımızın henüz çıkmadığı, ama merak ve heyecanla beklendiği bir ortamda Ankaralı okuyucularımızla bir araya geldik.

Ertesi gün Başiskele’de yapılan İzmit programımızda ise, Fidanlık ekimizi de ihtiva eden özel sayımız herkesin elindeydi. Henüz okuma fırsatı bulamadan programa katılanlar, konuşmalarda ekin ilgi çekici muhtevasından verilen örneklerin uyandırdığı merak duygusunun da sevkiyle gazetemizi adeta “kapıştılar.”

Gazetemizin kuruluş yıldönümünü böyle bir programla ilk kez 1990’da kutlamıştık. Öncesinde böyle bir uygulama yoktu. Büyük salonlarda müstehcen neşriyat, anarşi: sebep ve çareleri gibi başlıklarla yoğun katılımlı açık oturumlar; İGT adına fetih, Çanakkale, Akif’i anma ve gül geceleri gibi organizasyonlar düzenlemiştik; ama kuruluş yıldönümü kutlamasını ilk kez Şubat-1990’da Vatan Caddesindeki Lunapark salonunda yaptık. O programa mahsus özel baskı Gençlik Rehberi’ni de okurlarımıza hediye ettik.

Bu programın hedefi, o yılın başında maruz kaldığımız iç darbenin de bizi yolumuza devamdan alıkoyamadığını gösterip “Yeni Asya yıkılmadı, dim dik ayakta” mesajını dost-düşman herkese ilan etmekti. Ve mesaj yerini buldu. Okurlarımıza da moral ve şevk verdi.

Aynı yıl Ekim’de, çok ses getiren Kocatepe Bediüzzaman Mevlidini okutarak bu manayı pekiştirdik ve perçinledik.

Sonraki yıllarda mevlidler, “Deprem ilahî ikazdır” mesajının verildiği 1999 sonrasında, izin verilmeyip engellendiği 2001’e kadar devam etti.

Üstadı anma çerçevesinde farklı başlıklarla düzenlenen konferans, panel, kongre ve seminer gibi sosyal faaliyetler de çeşitlenerek yaygınlaştı.

Kaya Ramada’daki 36 ve FKM’deki 40. yıl toplantılarımız gibi istisnalar hariç genel olarak daha ziyade dar dairede müessese çalışanlarının katılımıyla yapılan kuruluş yıldönümü programlarının, okurların iştirakine açılarak yine gazete binasında tertiplenmesi geleneği ise 2016’da başladı ve sonraki yıllarda da devam etti.

2021’de pandemi sebebiyle online olarak yaptığımız dışındakileri yüz yüze gerçekleştirdiğimiz bu programların 55. yıl için organize edileni bugün yine gazetemizde olacak.

Okurlarımızı ailecek bekliyoruz.

* Gazetemizin eski genel yayın yönetmeni ve yazarı, merhum Selahaddin Akyıl'ın damadı Bünyamin Ateş'e Allah rahmet eylesin. Ailesinin ve camianın başı sağ olsun. Rabbimiz Cennetinde buluştursun.