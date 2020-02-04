Türkiye’de ve Müslüman ülkelerde milyonların tanıdığı hakikatli bir şair, Ali Ulvi Kurucu.

Yazdığı şiirleriyle gönülleri kazanmış, sohbetleriyle mânevî âlemlere götürmüş bir mütefekkir. Konya’da doğup, Medîne-i Münevvere’de yaşayan ve orada vefat ederek, sahâbîlere komşu olmuş mes’ud bir zat. Ve büyük İslâm âlimi Bediüzzaman Said Nursî’nin müellifi olduğu manevî Kur’ân tefsiri olan Risale-i Nur eserlerinden Tarihçe-i Hayat’ın önsözünü yazan ve “Bu Önsöz, Medine-i Münevvere’de bulunan mühim bir âlim tarafından yazılmıştır” ifadeleriyle tarif edilen fikir ve mânâ büyüğü bir insan.

“Âkif-i Sani” olarak da tanınan Ali Ulvi Kurucu, hayatı boyunca ilim öğrenmeye ve anlatmaya çalışmıştır. Küçüklüğünden başlayan hakikat yolculuğu onu Mısır’a kadar götürmüştür. Kur’ân aşığı olan babası, dedesi, amcasının destekleriyle 10 yaşında Kur’ân’ı hıfzetmiştir. Gençlere de çok önem atfetmiştir. Namaz kılan gençleri gördüğünde “Siz benim kabul olunan duâlarımsınız!” diyerek mutluluğunu gizleyememiştir.

Gençlerle ilgilenmekten, onları yetiştirmekten büyük mutluluk duyduğunu vefat etmeden önce verdiği bir röportajında şöyle söylüyor: “Medine-i Münevvere’de olmak, Peygamber-i Zişan’a komşu olmak bize çok dost kazandırıyor. Evet iman gençliği, ahlâk gençliği, irfan gençliği bana bazı sualler soruyorlar. Hocam ne tavsiye ediyorsunuz.

Şunu tavsiye ediyorum: Bilhassa memleketimiz için, beklenen İslâm dünyası için asrın ihtiyaçlarına müdrik yetişmiş kadrolar olun. Bu da tabi yüksek tahsil gençliği ile oluyor. Bazı sohbetlere gidiyoruz, tanışalım gençlere diyorum. Siyasal bilimlerden, hukuktan, edebiyattan vs fakültelerden gençler gelmiş. Memleketin bütün bahçelerinden derlenmiş bir demet gül gibi. Siz benim kabul olan duâlarımsınız, gerçekleşen rüyalarımsınız diyorum ben Allah’ıma. Sizin yetişmenizi istedim, Allah verdi. Bahçıvan ektiği fidanın meyvesini yerse bahtiyar olurmuş. Ben de duâlarımın kabulünü görmekle bahtiyar oluyorum elhamdülillah.”

Evet, hayatını ilime irfana adayan mütefekkir Ali Ulvi Kurucu, yazmış olduğu Önsöz’de gençlere büyük rehber olan Bediüzzaman’a olan hayranlığını da şu sözleriyle ifade ediyor: “Bu eseri derin bir zevk, İlâhî bir neşe ve coşkun bir heyecanla okuyacak olanlar, hayranlıkla görecekler ki, Bediüzzaman çocukluğundan beri müstesna bir şekilde yetişen ve bütün ömrü boyunca İlâhî tecellîlere mazhar olan bambaşka bir âlim ve mümtaz bir şahsiyettir. Ben, bu büyük zatı, eserlerini ve talebelerini inceden inceye tetkik edip de, o nur âleminde hissen, fikren ve rûhen yaşadıktan sonra, büyük ve eski bir Arap şairinin bir beyti ile, çok derin bir hakîkati ifade ettiğini öğrendim: Bütün âlemi bir şahsiyette toplamak, Cenab-ı Hakk’a zor gelmez.“ 1

Evet Ali Ulvi Kurucu, vaktiyle kaleme aldığı “Mücahid” manzûmesinin, sanki îman kahramanı büyük mücahid Bediüzzaman için yazıldığını söylüyor:

“Kalbinde yanardağ gibi îman ne mukaddes!

Vicdanına her an şunu haykırmada bir ses:

Ey yolcu, şafaklar sökecek durma, ilerle,

Zulmetlere kan ağlatacak meşalelerle.

Yıldızlara bas, çık; yüce âlemlere yüksel,

İnsanlığı kurtarmaya Cennetten inen el.”

İşte bizi sarsacak bu satırlar, İslâm dünyasına bir reçete ve çıkış yoludur. Bütün zorluklara rağmen meşrû zeminlerde, kan akıtmadan, gönül yıkmadan yoluna ve hizmetine devam eden bu hizmet erlerini örnek almak gerekiyor. Yükselmek için, inanmak ve ilerlemek gerekiyor.

Bu vesileyle Medine’de 3 Şubat 2002 tarihinde vefat ederek Cennetü’l-Bakî Mezarlığı’na defnedilen Ali Ulvi Kurucu’ya rahmet diliyor, onlar gibi hâk yolda durmadan ilerlemeyi niyaz ediyoruz.

Dipnot:

1- Bediüzzaman Said Nursî, Tarihçe-i Hayat, s. 11, 12.