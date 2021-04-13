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13 NİSAN 2021 SALI - YIL: 52

Ürdün’de Prens Hamza’nın sonuçsuz girişimi

Muhammet ÖRTLEK
13 Nisan 2021, Salı
Ürdün’de artan gıda, petrol, elektrik fiyatları ve IMF’in kamu borcunu azaltma tavsiyeleri üzerine hazırlanan Gelir Vergisi Yasa Tasarısı’nın kabulü üzerine 01 Haziran 2018 Cumartesi gününden itibaren binlerce Ürdünlü protesto gösterileri gerçekleştirmişlerdi.

Gelir Vergisi Yasası ile yıllık geliri 8 bin Dinar olan herkes daha fazla vergi ödeyecek. Uzun bir süredir yüksek işsizlik, yoksulluk, enflasyon, gelir dağılımı adaletsizliği, Filistinli ve Suriyeli mülteciler, sağlık ve eğitim sektörlerindeki yüksek vergiler, yolsuzluk vb. ile mücadele eden Ürdün halkı, protestolarıyla hükümetin 05 Haziran 2018 Salı günü istifasını sunmasına yol açtı. Elbette hükümetin istifası protestoların gücünü gösteriyor. Ancak hükümetin hızlı istifa kararı vermesinde Kral Abdullah’ın da halkın tarafında yer alması gösteriliyor. Bu anlamda Kral’ın protesto gösterilerinden çekindiği de değerlendirmeler arasında. (Yeni Asya, 08.06.2018, Ürdün’de Kartopu Etkisi mi?)

Ürdün’de hükümet değişmiş olsa da toplumsal kesimlerin hoşnutsuzluğu devam ediyor. Birde Covid-19 salgını, mevcut sosyo-ekonomik sorunları daha da derinleştirmiş durumda. 

Ürdün’de 3 Nisan 2021’de, eski Veliaht Prens Hamza’nın gözaltında tutulduğu haberleri basına yansıdı. Kral Abdullah, 1999’da babası Kral Hüseyin’in ölümü üzerine tahta çıkmıştı. Yeni Kral, Veliaht olarak Prens Hamza’yı tayin etmişti. Ancak Kral, 2004’te kardeşi Prens Hamza’nın Veliahtlığına son vererek, yerine kendi oğlu Prens Hüseyin’i Veliaht ilân etmişti. Kraliyet ailesi içindeki anlaşmazlık, Prens Hamza’nın ülkenin istikrarı ve güvenliğine tehditle suçlandığı 3 Nisan Cumartesi günü, ikamet ettiği sarayda gözaltında tutulduğu haberi ile bir krize dönüştü. Prens Hamza’ya ev hapsinde tutulacağı bilgisi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yusuf Huneiti tarafından verildiği belirtiliyor.

Prens Hamza ve Huneiti arasındaki görüşmenin ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınarak, ses kaydının dışarıya sızdırılması olayı daha da tırmandırdığı bildiriliyor. Ses kaydının sızdırılmasının ardından üst düzey eski yetkili 18 kişinin daha gözaltına alındığı bilgisi geldi. Gelişmeler üzerine hükümet 4 Nisan Pazar günü “Prens Hamza ve diğerlerinin, yabancı desteğiyle Ürdün’ün güvenliğine karşı kötü niyetli bir komploya karıştıkları” açıklamasını yaptı. Tutuklananlar arasında El-Majali kabilesinden Yasser El-Majali ve Samir El-Majali de bulunuyor. Tutuklamanın hemen ardından El-Majali Kabilesi “kabilelerinin onurunun aşağılandığı kara bir gün” şeklinde sert bir açıklama yaptı. Kabile ileri gelenleri, haklarındaki “Ürdün’e karşı komplo düzenledikleri” iddialarını yalanladılar. Bununla birlikte El-Majali kabilesi, Ürdün’de monarşinin tarihsel olarak dayandığı güçlü kabilelerden biri olduğu aktarılıyor.

Kral Abdullah, 7 Nisan Çarşamba günü Kraliyet ailesi içindeki anlaşmazlığa ilk kez değinerek “fitne gömüldü. Son birkaç günlük meydan okuma, ulusumuzun istikrarı için en zor ya da en tehlikelisi değildi. Ama acı vericiydi. Çünkü isyana taraf olanlar kendi evimizden geliyordu” diyerek tepkisini gösterdi. Ardından Kral’a ABD, Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, İran, Lübnan, Kuveyt, Körfez İşbirliği Konseyi, Irak, Katar, Yemen, Filistin, Türkiye, İngiltere ve Fas başta olmak üzere muhtelif ülke ve uluslar arası kuruluşlardan destek mesajları geldi. 

Ürdün Kraliyet Mahkemesi, 5 Nisan Pazartesi günü Prens Hamza’nın mektubunu yayınladı. Mektupta Prens Hamza “Kendimi majesteleri Kral’a teslim ediyorum. Ürdün Haşimi Krallığı’nın Anayasası’na bağlı kalacağım ve majestelerine her zaman yardım ve destek olacağım. Anavatanın çıkarları her düşüncenin üzerinde kalmalı. Hepimiz Ürdün’ü ve ulusal çıkarlarını koruma çabalarında Kral’ın arkasında durmalıyız” cümlelerini kaydetti. Kraliyet Mahkemesi’nden yapılan açıklamaya göre, Prens Hamza, amcası Prens Hasan ve diğer Prenslerle görüştükten sonra mektubu imzaladığını bildiriyor. Kral Abdullah ile Prens Hamza 3 Nisan’dan sonra ilk defa, 11 Nisan Pazar günü Kraliyet mezarlarını ziyaretlerinde beraber görüntülendiler.

Uluslar arası uzmanlardan Tuqa Nusairat ise “Prens Hamza ile olan anlaşmazlık, Ürdün’ün artık kendi ülkesindeki ekonomik ve siyasî sorunları ele almadan, Batı için bölgesel anlaşmazlıklarda arabulucu rolünü oynayamayacağını gösteriyor” şeklinde yorumluyor. Ürdün’de uzun süredir devam eden sosyo-ekonomik ve siyasî sorunlar çözümlendikçe, Kraliyet içinde iktidar mücadelelerinin yaşanabileceği ihtimal dahilindedir.

NOT: Büyük dâvâ adamı ve ömrünü Risale-i Nur hizmetine adamış Mehmet Kutlular Ağabeye, Cenab-ı Allah’dan rahmet diliyorum.

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