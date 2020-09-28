Ağustos’ta yaptığımız Barla mağaza temsilcileri toplantısında alınan kararları uygulamaya devam ediyoruz.

Bunlardan ikisi gazeteyle ilgili:

* Gazetemizin tirajını arttırmak için, abone olan her okuyucunun bir fazla gazete alması teşvik edilerek, “+1 parolası” ile yeni bir kampanya başlatılması,

* Yine gazete için her mahalde abonelik sistemi oluşturularak elden dağıtımın yapılması.

Bunlar da çok önemli.

Var olan krize ilâveten, gerek korona salgınının getirdiği kısıtlama ve engeller, gerekse araya giren yaz durgunluğu, diğer bütün gazeteler gibi bizim de tirajımızı olumsuz etkiledi.

Bu durumu telâfi etmek için mümkün olan en kısa zamanda harekete geçip, aktardığımız Barla kararları çerçevesinde bir eylem planını uygulamamız gerekiyor.

“+1 gazete” kampanyası ile, herkes imkânı ölçüsünde gazete tirajının yükselmesine katkı sağlayabilir.

Sponsorluğu üstlenilen artı gazeteler uygun kimselere hediye edilebilir; kahvehane, lokal, berber gibi, çok kişinin uğradığı yerlere bırakılabilir.

Bazı yerlerde yıllardır yapılagelmekte olan bu hizmeti yaygınlaştırabildiğimiz ölçüde, gazetemizi ve fikriyatımızı daha çok insana ulaştırıp tanıtmış oluruz.

Gazetenin elden dağıtımı konusunda kendimizin bir organizasyon yapmamız da artık zaruret haline gelmiş durumda.

Çünkü bu süreçte birçok gazete bayii kapandı, kapanmaya devam ediyor.

Böyle olunca gazetemizi okurlara ulaştıracak bir mekanizma kurmamız şart. Basılı gazete devam ettiği müddetçe bu bir ihtiyaç.

Ve bu süreçte, hazırlığına devam ettiğimiz ve yakında yeni bir kampanyaya konu edeceğimiz e-gazete aboneliği ile basılı gazete dağıtımını, birini diğerine tercih etmeden ve birini yaparken diğerini aksatmadan, birlikte götürmemiz gerekiyor.

Yeni Asya’nın, yarım asırdır medyadaki dili olduğu Risale-i Nur’daki Kur’anî mesajları duyurmaya ve bu bayrağı daha yüksek burçlarda dalgalandırmaya devam etmesi adına...

Allah yardımcımız olsun.

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Yeni Tanzim Külliyat için son 3 gün

Yeni Tanzim Büyük Boy Risale-i Nur Külliyatı kampanyamıza ilgi artarak devam ederken, özel fiyatlı kampanyanın son üç gününe girdiğimizi hatırlatalım.

Kampanyamız 30 Eylül Çarşamba günü sona eriyor.

İstifade etmek isteyenler ellerini çabuk tutsunlar.