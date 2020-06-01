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1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Hukuksuzlukları hukukla aşacağız

Yeni Asya'dan Size
01 Haziran 2020, Pazartesi 00:05
Geçen hafta gazetemize yeni bir dalga halinde gelen saldırılara gereken cevapları yine prensiplerimiz çerçevesinde ve müsbet hareket şiarına uygun şekilde verdik ve vermeye devam ediyoruz.

Provokasyonları da yine ayrı sabır, kararlılık ve dirayetle püskürtüp boşa çıkarıyoruz ve inşaallah o şekilde devam edeceğiz.

Bunun yanında, iftira, hakaret, gözdağı ve tehdit boyutuna ulaşan saldırıları yargıya taşıyoruz ve hukuk içinde sonuna kadar takipçisi olacağımızı bir kez daha duyuruyoruz. 

Onun için, her türlü insanî ve ahlâkî değeri çiğneyerek bize saldıranlar, meydanı boş zannetmesinler. 

Hukuk içinde mutlaka hesabını sormakta kararlıyız.

Bu mücadeleyi verirken, içinden geçtiğimiz süreçte hukukun mâlûm baskılar sebebiyle çok sağlıklı işlemediğinin farkındayız ve örneklerini de yaşamaya devam ediyoruz.

Ama bunlar bizim ümidimizi kırmıyor, bezginlik ve yılgınlığa sürüklemiyor, hukuka er veya geç dönüleceğine olan güvenimizi sarsmıyor.

Tam tersine, daha da artan bir azim ve kararlılıkla verdiğimiz mücadelenin, hukukun da gerçek anlamda işler hale gelmesinin önünü açacağına inanıyoruz.

Onun için, Üstadın 111 sene önce 31 Mart fitnesinin ardından yargılandığı ve beraatle çıktığı sıkıyönetim mahkemesindeki müdafaasında söylediği “Millet uyanmış; mugalâta (demagoji) ve cerbezeyle iğfal olunsa da devam etmeyecek. Feveran eden efkâr-ı umumiye ile o aldatmalar ve mugalâtalar dağılacak ve hakikat meydana çıkacak inşaallah” sözlerindeki mananın bir kez daha tahakkuk ettiği bir süreci yaşıyoruz.

Bu süreci görülmemiş bir hukuksuzluklar silsilesiyle tam bir kâbusa çeviren zihniyetin nihayet fark edilip deşifre olmaya başladığı bir aşamadayız.

Peş peşe gelen ve farklı kesimleri hedef alan provokasyonlar, bu uyanışın neticesi olarak şimdiki konumlarını kaybedecek olan ve hızla inişe geçen karanlık güçlerin, bu gidişi engelleme telâşının eseri olarak ortaya sürdükleri tezgâhlardan başka birşey değil.

Ama inşaallah muvaffak olamayacaklar.

Ve Türkiye bu tünelden çıkıp, hukuk ve demokrasi kurallarının geçerli olduğu bir ortama kavuşacak. Bundan şüphemiz yok.

***

Geride bıraktığımız Ramazan-ı Şerifte gerek e-gazete aboneliği, gerek özel hediye kitap kampanyalarımıza gösterilen ve halen devam etmekte olan yoğun ilgi için teşekkür ediyoruz.

Aynı şekilde, özellikle bu dönemde zekât ve fitrelerin iman, Kur’an ve neşriyat hizmetlerine tahsisi için yaptığımız çağrılara gelen olumlu karşılık için de şükranlarımızı sunuyoruz. Allah razı olsun.

Yarım asır boyunca defalarca yaşadığımız gibi, bugün karşı karşıya olduğumuz çok yönlü engel ve zorlukları da bu tesanüd ve dayanışma ile ortaya koyacağımız hizmet dinamizmiyle aşacağız inşaallah.

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