Külliyat için 4’lü kampanya

Yoğun ilgi gören özel fiyatlı Yeni Tanzim Büyük Boy Külliyat kampanyamız 15 Ekim’de sona erdi.

Ama hemen ardından, bu versiyonun da dahil olduğu ve diğer üç çeşidi de kapsayan 4’lü bir Külliyat kampanyası daha başlatıldı.

Geçen hafta başından itibaren gazetemizde duyuruları çıkmaya devam eden bu kampanyada;

Lûgatçeli Büyük Boy Külliyat (renkli, ivory kâğıda baskı, derkenar sözlük, Risalelerin telif tarihi, genel indeks, ayet-hadis mealli, Arapça-Farsça tercümeli, 7552 sayfa) 1200 TL yerine 840 TL’den;

Aynı özelliklere sahip Lûgatçeli Orta Boy Külliyat 950 TL yerine 665 TL’den;

Bu özelliklere ilâveten fitilli, kenar yaldızlı, ve termo deri ciltli Özel Baskı Orta Boy—Hatıra Külliyat kalitesindeki—Külliyat 1450 TL yerine 1230 TL’den;

Ve geçenki kampanyanın konusu olan en son tanzim Büyük Boy Külliyat 750 TL yerine 525 TL’den;

Temin edilebilir. yeniasyakitap.com web adresimizden kredi kartıyla ve taksitle de alınabilir.

Bu dört ayrı versiyondan imkân ve tercihinize göre seçeceğiniz Külliyatı kütüphaneniz için de alabilirsiniz; cezaevleri başta olmak üzere gelen yoğun taleplerin karşılanması noktasında sponsor desteği de verebilirsiniz.

İlgi ve desteğiniz için şimdiden teşekkür ediyor, “Allah razı olsun” diyoruz.

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KADER MAHKûMLARI DERNEĞİYLE YENİ SEVKİYAT

Yeni Asya Neşriyat olarak Kader Mahkûmları Derneği aracılığıyla cezaevlerine Külliyat başta olmak üzere kitap sevkiyatı çalışmalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bu kapsamda külliyetli bir sevkiyat daha gerçekleştirildi. Bu çalışmalarımız inşaallah daha da artarak sürecek.

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E-GAZETE KAMPANYASI

Ağustos’taki Barla toplantımızda alınan kararlardan biri olarak, daha önce de duyurduğumuz e-gazete için “12 ay abone olan herkese +1 ay bizden” kampanyası 1 Kasım’da başlayacak inşaallah.

Eşzamanlı olarak basılı gazete abone ve elden dağıtım çalışmalarını sürdürürken, bu kampanyaya da, o çalışmaları aksatmadan hep birlikte omuz verelim.

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TAKVİM

Bediüzzaman ve Yeni Asya 2021 takvimlerimiz özenle hazırlandı ve şu anda baskı aşamasında. Ay sonunda mağaza ve temsilciliklerimize gönderilmesi için çalışmalar devam ediyor.