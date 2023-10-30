Mayıs toplantımızdan bu yana

Geçen Mayıs’taki 2023 bahar dönemi Temsilciler Toplantımızdan bu yana geçen zaman zarfında gazetemiz açısından yaşanan gelişmeleri hatırlayıp özetleyecek olursak:

* En başta, bu dönemde maruz kaldığımız hukuk dışı uygulamaların aşılması noktasında önemli gelişmeler oldu. Bunlardan biri, Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz ve Çizerimiz İbrahim Özdabak’a verilen mahkûmiyet kararının istinafta esastan bozulmuş olması: “Vicdanî kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, toplanan deliller, gerekçe içeriği ve tüm dosya kapsamına göre yapılan incelemede; yeterli olmayan gerekçe ile mahkûmiyet hükmü kurulması kanuna aykırı olup, hükmün BOZULMASINA, dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan İlk Derece Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE, KESİN olmak üzere oybirliğiyle karar verildi...”

* Fatih Seyis isimli bir hükümlünün, İnfaz Kurumu idaresi aracılığıyla, ücretini karşılamak suretiyle Yeni Asya gazetesi alma talebinin gerçeğe aykırı şekilde, yeterli talep olmadığı gerekçesiyle reddedildiğini AYM’ye taşıması üzerine, başvuru yüksek mahkemenin Genel Kurulunda görüşüldü ve oybirliğiyle verilen kararda “İfade özgürlüğü ihlal edilmiştir” sonucuna varılarak, bu ihlal için 18 bin, yine aynı başvuru sahibinin cezaevinde kötü muamele şikayeti için de 60 bin TL manevî tazminata hükmedildi. Böylece Yeni Asya’ya uygulanan yasağın hukuksuzluğunu AYM Genel Kurulu da tescil etmiş oldu.

* Yine bir tutukluya arkadaşı tarafından gönderilen ve içeriğinde çeşitli mevzuat hükümleri, AYM kararından kısa bir bölüm, Yeni Asya’da çıkan bir haber ile mektubu gönderen kişinin ceza infaz kurumunca Yeni Asya’nın mahpuslara verilmemesine ilişkin görüşünün yer aldığı iki sayfalık mektubun ceza infaz kurumu disiplin kurulunca sakıncalı olduğu gerekçesiyle alıkonulması da AYM Birinci Bölümü tarafından oybirliğiyle “haberleşme hürriyetinin ihlali” olarak değerlendirildi ve başvurucuya 4000 TL manevî tazminat ödenmesine karar verildi.

* Münacatü’l-Kur’an isimli dua kitabına, Yeni Asya yayını olduğu için yapılan engelleme AİHM’e gitti ve Türk hükümeti daha ağır bir tazminat ödememek için “dostane çözüm”ü kabul ederek başvuru sahibine 1000 euro ödemeyi teklif etti.

* AİHM’in Yalçınkaya kararı Yeni Asya’nın bu dönemde de hukuk ve adalet ekseninde ortaya koyduğu duruşu teyid etti.

* Basın İlan Kurumunun senelerdir gazetemize uyguladığı keyfî ilan ambargosu yargıdan dönmüştü. Mahkemenin “ilan durdurmayı iptal” kararı üzerine BİK sonunda o kararı kaldırdı, ama başka bir durdurma kararı aldı ve mahkeme kararını bypass ederek uygulamamış oldu. Bu hukuksuzluğa karşı da hukuk mücadelemiz devam ediyor.

* 14-28 Mayıs seçimlerinde, her zaman olduğu gibi ülkenin gerçek bir demokrasi ve hukukla yönetilmesi ekseninde bir tavır ortaya koyduk. Bu tavrı Risale-i Nur prensipleri çerçevesinde meşveretlerimizle belirledik. Malûm şartlarda yapılan seçimden çıkan tablo ortada. Ama bu neticeye rağmen, her hal ve şartta demokrasiyi, hak ve hürriyetleri, hukuk ve adaleti savunmaya; istibdada, antidemokratik uygulamalara ve hukuksuzluklara karşı çıkmaya devam ediyoruz ve edeceğiz inşaallah.

* Geçen dönemde, gazetemizdeki yazı yoğunluğunun ve buna bağlı olarak Yayın Heyetimizin iş yükünün artması üzerine, yayın öncesi yazıların incelenmesi için Yönetim Kurulu ve Yayın Heyetimizin ortak çalışmasıyla yeni bir sistem oluşturuldu. Konularına göre uzman ve müktesebatı olan okuyucularımızdan tetkik heyetleri teşkil edildi. Haftalık veya gayrimuntazam fasılalarla gelen yazılar bu heyetlerce değerlendirildikten sonra yayınlanıyor. Günlük yazılar ise öteden beri olduğu gibi Yazıişleri bünyesinde inceleniyor.

4 Kasım Cumartesi günü gazetemizde yapılacak olan ve geçen dönemle geleceğe yönelik yeni hizmet projelerini görüşeceğimiz 2023 güz toplantımıza temsilcilerimizi bekliyoruz.