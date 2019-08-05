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5 AĞUSTOS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Okurlarımızdan 12 sayfa mesajları

Yeni Asya'dan Size
05 Ağustos 2019, Pazartesi
12 sayfaya inmek sorunda kalmamız üzerine vefakâr ve sadık okurlarımızdan aldığımız mesajlardan bazılarını, teşekkürlerimizle ve “Allah razı olsun” diyerek paylaşıyoruz:

A. Aydın: Keyfiyet karşısında kemiyetin ne önemi var ki? Sayfa sayısının çokluğu, okura ait bir talep değil zaten. Hem muhtaç duruma düşme pahasına çok sayfa yerine müstağniyane, dolayısıyla müstakilâne ve müstakimâne 4 sayfa da kâfidir.

Hüseyin İlhan: Biz öyle bir aileyiz ki, kuru ekmeğe tuz-biber eksek de Yeni Asya bayrağını gönderden indirmeyeceğiz inşaallah. Aziz Üstadımızın “Ben ekmeksiz yaşarım, ama hürriyetsiz asla” dedikleri gibi biz de her hal ve şartta inşaallah Yeni Asya ile devam edeceğiz. Rabbim hizmet-i imaniye ve Kur’aniyeden ayırmasın, sırat-ı müstakimde daim etsin.

Müjdat Bayar: Yeni Asya okuduğumda kendimi huzurlu hissediyorum. Ekseriya internetten okuyorum, ama kâğıtla temasın yeri ayrı. Allah, İslama gönül veren herkese yardım etsin. Bizi de ölene kadar Risale-i Nur’dan ayırmasın.

Abdullah: 12 sayfaya düşüş okuyucuyu hiç etkilememeli. Bizim derdimiz çok sayfa değil.  Esas maksat ve hedefimiz Risale-i Nur’un neşri ve gazetenin nâşir-i efkârımız olması... Nice çok kalabalık sayfalı gazetelerin tarihin çöplüğüne atıldığını biliyoruz. Önemli olan hakta sebattır, istikrardır, istikamettir. Zulmün karşışında eğilmemektir. Hak bilinen yolda emin adımlarla yürümektir. Her halü kârda hakkı ve doğruları neşretmek ve savunmaktır. Tavizsiz çizgiyi takip etmektir. Hakkın hatırını her hatırın üstünde tutmaktır. Gazete bu vazifeleri ifa ettikten sonra sayfası az olmuş, çok olmuş, fark etmez...

Osman Yıldırım: Evet, Yeni Asya 4 sayfa da olsa mutlaka çıkmalı ve varlığını devam ettirmelidir. Zira Yeni Asya zamanın sahibinin sesidir. Bunu herkes anlayamaz ve idrak edemez, ama inanın, Yeni Asya’sız bir Türkiye ve dünya asla düşünemiyorum. Yeni Asya adeta bir denge unsurudur, çıkmadığı gün bu denge bozulacak ve birşeyler eksik kalacaktır. Bunu herkes idrak etmeyebilir, ama asrın müceddidini tanıyan herkes bu gerçeği görür ve anlar. Bu bakımdan bana göre sayfa sayısı hiç mühim değil. 12 olsun, 8 olsun, 4 olsun, ama mutlaka her gün çıksın ve okuyucusuyla buluşsun. Cenab-ı Hak yardımcımız olsun inşaallah.

Çetin Acar: Lahana yaprağı kadar da olsa aynı şevk, aynı heyecanla Risale-i Nur davasının medyadaki tek temsilcisi Yeni Asya’yı bütün ruh-u canımızla almaya ve destek olmaya devam edeceğiz inşaallah. Allah bu yoldan bizi ayırmasın.

İ. Seyda: 30 yıldır okuyorum Yeni Asya’yı. Ta lise yıllarından beridir... Ömer Bayram Abi diye biri vardı ilçemizde. Namaz sonrası ondan alıp çay sohbetlerinde okurdum gazeteyi. Üniversite yıllarında dağıtmak ise apayrı bir lezzetti. Şükür Rabbimize ki, bizim istikamet üzere olmamıza katkı sağladı. Hayatımıza çok şey katan bu gazete yayına devam etsin yeterli, sayfası önemli değil.

Toygar: Kaç sayfa çıktığının önemi yok ki! İsterse 2 sayfa çıksın. Sorun yok. Aslolan meramın ifade edilmesidir. Gerisi bizi ilgilendirmez, tevfik-i İlâhî yetişsin imdada yeter!

İbrahim Yazgan: Gazetemizin adını yaşatın, kapak da çıksa olur, internet sayfalarından telâfi ederiz. Ama yine de istikameti veren hayat gözlüğü olmaya devam etmenizi Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Güne sizle başlayınca daha huzurlu, daha güzel ve daha aydınlanmış bir gün geliyor, öyle hissediyorum. Allah ihlâsla hakkı üstün tutan, hakkın küçüğüne büyüğüne bakmayan bir çaba içinde olmayı düstur edinen gayretlerinizi daim eylesin, bizi en son âna kadar sizden mahrum eylemesin. Sağlıkla ve dua ile. Allah’a emanet olun.

Okunma Sayısı: 136
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