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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 MAYIS 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Yeni Asya’nın gayesi ve misyonu

Yeni Asya'dan Size
27 Mayıs 2024, Pazartesi
Yeni Asya Medya Grup, okuyucularımızın da verdiği destekle, ülkemizin geleceğine ışık tutmak mes’uliyetiyle yoluna devam ediyor.

Bu çerçevede, yayınlarıyla, sadece bu zamanın değil, gelecek nesillerin de imanını ve ahlâkını koruma görevini yerine getirebilmenin azim ve kararlılığındadır.  

Son zamanlarda özellikle sosyal medya platformlarında Risale-i Nur’a yönelik bazı ithamlara şahit oluyoruz. Bu ithamlara karşı sessiz kalmamak ve Risale-i Nur’un hakikatini dile getirmek bizim için en önemli vazife ve misyonumuzun da bir gereğidir. 

Yeni Asya’nın ilham aldığı ve “medyadaki dili” olmaya çalıştığı Risale-i Nur Külliyatı, hem bu zamanın, hem de sonraki nesillerin büyük bir tehlikeden kurtarılması ve milletimizin manevî değerlerinin muhafaza edilmesi için yazılmış bir şaheserdir. Bu eserin mesajları yanında onun takipçileri de sadece günümüz insanlarının değil, gelecek nesillerin de huzuru ve mutluluğu için çalışmaktadır.

Bu bağlamda, Bediüzzaman, “ortak akıl” da denen meşveretin, hürriyetin, kanun hakimiyetinin ve demokratik bir toplum inşasına çalışanların gayret ve himmetlerinin çok önemli olduğunu vurgulamaktadır. Bu vazifenin ihmali ve aksatılması, yirmi otuz yıl sonra din, ahlâk ve manevî değerler açısından milletimizi ve gelecek nesillerimizi tehlikeye sürükleyecektir.

Bu vazifeye bağlı olarak tehlikenin farkında olan Yeni Asya, Risale-i Nur gibi bir hakikati milletimizin hizmetine sunarak, onları bu dehşetli sukuttan kurtarmanın en büyük millî ve vatanî vazife olduğuna inanmaktadır. Yeni Asya, bu millet ve vatan için büyük bir gayret ve himmetle Kur’ân’ın hakikatlerini aklın ve mantığın ışığında izah ederek, sağlam bir iman ve ahlâkî temel oluşturmaya çalışmaktadır

Risale-i Nur’un mesajlarından beslenen Yeni Asya’nın esas gayesi ahirete yönelik olsa da dünyaya ait ikinci derecede önemli bir hizmeti de vardır. Bu hizmet, milletimizi ve nesillerimizi kanun ve kayıt tanımama, ayrıca ahlâksızlık ve sefahat tehlikesinden korumak ve geleceğin masum nesillerini serserilik ve başıboşluktan muhafaza etmeye çalışmaktır. Bu değerlerin ihmaliyle gelecek nesillerimiz nefsine esir olur, kural tanımaz hale gelir; bu da milletin ve vatanın yönetilemez hale gelmesine sebep olur.

Bu gerçekler ışığında, diyanet mensuplarının, adlî ve idarî yöneticilerin, Risale-i Nur’un mesajına hakiki manada sahip çıkması en birinci vazifeleri olmalıdır. Çünkü Risale-i Nur, milletimizin ve vatanımızın maddî ve manevî hukukunu muhafaza etmektedir.  

Değerli okurlarımız, yukarıda vurgulanan hususlara bağlı olarak bu büyük hedefe ulaşmada, sizlerin desteği ve şuurlu duruşu, milletimizin geleceği için hayatî önem taşımaktadır. Yayınlarımızı, bu misyon doğrultusunda sizlere ulaştırmaya gayret ederken milletimizin manevî dirilişine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.

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CAN KARDEŞ ÇOCUK YAYINLARI

Yarının büyükleri olan gençleri, manevî değerlerimizle donanmış nesiller olarak yetiştirmeyi gaye edinen medya grubumuz, Can Kardeş Çocuk Yayınları adı altında neşrettiği eserlere yenilerini ekliyor. Peygamberlerin ele alındığı “Bilge Dede Anlatıyor” serisinde son olarak Hz. Nuh basıldı. Seri, diğer peygamberlerle devam edecek. Yine, ölçü ve mesajlarımızın çocuk diliyle verildiği Macera Hikâyeleri, Hikâyelerle Değerler Eğitimi, Mevsim Şöleni, Sevgi Dolu Hikâyeler ve Üç Aylar adlı 5 kitaptan oluşan bir seri de yakında okuyucularıyla buluşacak.

Okunma Sayısı: 177
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