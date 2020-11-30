Yeni Asya’nın yayın esasları (2)

Geçen hafta 11 maddesini yayınladığımız yayın esaslarımızın kalan maddeleri:

12. Siyasetin demokratik sistem ve kaideler içinde yürütülmesini; devlet ve bürokrasi güdümüyle değil, halkın talep ve beklentilerine göre işlemesini; devlet idaresinin millet iradesine uygun şekilde ve meşruiyet içinde el değiştirmesini savunan Yeni Asya, şahıs, zümre veya tek parti istibdadına; demokratik düzeni hedef alıp tahrip eden ihtilâllere ve millet iradesini hiçe sayan anlayış ve uygulamalara karşı çıkar.

13. Siyasî partileri demokratik sistemin aslî ve anayasadaki ifadesiyle “vazgeçilmez” unsurları olarak gören Yeni Asya, millet nezdinde destek bulan her siyasî partiyi—eleştiri hakkını mahfuz tutmak kaydıyla—bir “vâkıa” olarak kabullenir, saygıyla karşılar ve olumlu hizmetlerine destek verir. Ve partiler arasındaki ilişkilerin medenî bir çerçevede, asgarî müşterekleri esas alan bir millî mutabakat temeline oturtulmasını arzu eder.

14. Yeni Asya, “din adına” siyaset yapılmasına karşıdır. Mevcut toplum yapısı ile sosyal ve siyasî şartlar içinde, “din adına” parti kurulmaması ve dini kullanarak devlet idaresine talip olunmaması gereğine inanır; buna mukabil, parti ayrımı gözetmeksizin, tümüyle siyaset ve devlet kurumunun dine hizmetkâr kılınması zaruretini savunur. Dinin siyasete, siyasetin de dinsizliğe alet edilmemesi gerektiğine inanır.

15. Yeni Asya, din başta olmak üzere toplumun ortak değerlerinin hiçbir siyasî, ticarî, maddî veya manevî çıkar hesabı için alet edilemeyeceği inancındadır.

16. Yeni Asya aileyi toplumun, kadını da yaratılış özellikleriyle ailenin vazgeçilmez unsuru olarak görür; aileyi ve kadını tahrip ve dejenere etmeye yönelik girişimlere karşı çıkar.

17. Yeni Asya, yayın prensiplerine uymayan ilânları kabul etmez ve yayınlamaz. (Banka ilânları, müstehcen ve gayri ahlâkî görüntü ve mesajların yer aldığı ilânlar, tek görüş ve tek adam ideolojilerinin mesajlarını taşıyan ilânlar, alkollü içki ilânları gibi.)

18. Yeni Asya farklı hizmet gruplarıyla ilişkilerini karşılıklı saygı ve “Müslümanların nereden, kimden olursa olsun istifadelerine taraftar olma” prensibine bina eder; özellikle ortak konularda işbirliği, dayanışma ve ittifak sağlanması için gayret gösterir; gereksiz suçlama, sürtüşme ve tartışmalara girmekten kaçınır; haksız eleştirilere maruz kaldığında ise cevabını genel yayın prensipleri ve meşru müdafaa sınırları çerçevesinde ve yapıcı bir üslûp kullanarak verir.

19. Yeni Asya, İslâm ülkelerinin kültürel, siyasî ve ekonomik işbirliğini geliştirip ittifak oluşturmaları ve ayrıca dünya barışı ve insanlığın huzuru için, Müslümanlarla Hıristiyanların diyalog, işbirliği, dayanışma ve ittifak içinde olmaları gerektiğine inanır.

20. Yeni Asya, yayınladığı haberlerde öncelikle “doğruluk ve dengelilik” ilkelerini dikkate alır.

21. Yeni Asya her hal ve şartta hakkın ve haklının yanında, haksızlığın ve haksızın karşısındadır.