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5 EKİM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Yeni Tanzim Külliyat kampanyasında son gün: 15 Ekim

Yeni Asya'dan Size
05 Ekim 2020, Pazartesi
Geçen ay başlattığımız Yeni Tanzim Büyük Boy Risale-i Nur Külliyatı kampanyası çok yoğun bir ilgi gördü ve bu ilgi artarak devam ediyor.

Kampanyanın duyuru ve tanıtım çalışmaları da yaygınlaşarak sürüyor.

Bu noktada Düzce’nin başlattığı billboard ilanları uygulaması, bilâhare Nevşehir, Şanlıurfa, Kütahya ve Trabzon’da da gerçekleştirildi. (Ki, bu çalışmanın “fikir babası” olarak Kütahya’yı ayrıca tebrik edelim.)

Bu çalışmalara paralel olarak kampanyadan haberdar olanların sayısı çoğaldıkça talepler de arttı ve artmaya devam ediyor.

Öyle ki, talep ve siparişleri karşılamakta ciddî şekilde zorlanır hale geldik.

Bu arada 30 Eylül’de sona eren kampanyanın uzatılması noktasında da yoğun ve ısrarlı talepler geldi.

Bunun üzerine yaptığımız değerlendirmede, kampanyayı 15 Ekim’e kadar uzatma kararı aldık.

480 TL’lik özel fiyat uygulamamız o tarihe kadar geçerli.

Temsilci ve okuyucularımızdan ricamız:

Bu uzatma, mümkün olan en iyi şekilde değerlendirilmesi gereken bir fırsat olarak kullanılmalı.

15 Ekim’den sonra yeni bir uzatma olmayacağını şimdiden belirtelim ve çalışmalarımızı ona göre yapalım.

Herkese kolay gelsin.

***

+1 gazete kampanyası üzerine

Geçen hafta konu ettiğimiz “+1 gazete” kampanyası için İzmir Temsilcimiz ve Yönetim Kurulu eski üyemiz Hasan Şen’in yazısındaki ana mesajları buraya da almanın faydalı olacağını düşündük. Teşekkürlerimizle aktarıyoruz:

Yeni Asya’da +1 kampanyasını görünce hayalimde bazı hatıralar canlandı. 

60’lı yıllarda İttihad’ın elden dağıtımını zevkle yaptığımız günleri ve daha öncelere giderek şimdi ahiretin en güzel yerlerinde olduklarına inandığım kahramanların çıkardığı Zülfikar, o kapatılınca çıkan Uhuvvet isimli gazetelerimizi düşündüm.

Yeni Asya’nın temelinde bulunan İttihad’ı elden dağıttığım, bu mukaddes hizmette az da olsa bir payım olduğu ve 38 yıldır fedakâr kardeşlerimle beraber Yeni Asya’nın İzmir Temsilciliğini devam ettirdiğim için Cenab-ı Hakk’a şükrettim.

Tire Temsilcimiz Celâl Keseli’nin ifadesiyle: Yarım asırdır İzmir’de Yeni Asya bayrağını dalgalandıran kahramanlara selâm olsun.

İzmir’le birlikte Türkiye’nin her yerinde ve dünyanın diğer köşelerinde de.

Bugün yeni bir hizmet çalışması yapmamız lâzım geliyor: +1 ve e-gazete aboneliği. 

Sonsuz itimad ettiğim bu okuyucu kitlesinin bunu da en güzel şekilde yapacağına inancım tamdır. 

Allah yardımcımız olsun.

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