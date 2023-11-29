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29 KASIM 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Gazze’de ara ateşkes ve esir değişimi

Aytekin COŞKUN
29 Kasım 2023, Çarşamba
Tarih 24.11.2023 Cuma, savaşın 47. Günü. Gazze’de 4 gün sürecek ara ateşkes ve rehine takası anlaşması yürürlüğe girdi.

Daha krizin ilk günlerinde ABD, Katar, Mısır, İsrail ve Gazze’den üst düzey yetkililer tarafından bir “Rehine Müzakereleri Birimi” kurulmuştu. Hamas’ın askeri lideri Sinwar, Beyaz Saray’ın Ortadoğu Koordinatörü McGurk, Katar Emiri Şeyh Tamim, MOSSAD’ın yöneticisi David Barnea, CIA Direktörü Burns, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ulusal Güvenlik Konseyi Hukuk Danışmanı ve Başkanın Yardımcısı Josh Geltzer’den oluşmaktaydı. Katar ve Mısır’da yapılan müzakereler ancak sonuç verdi ya da İsrail ve şartsız destekçisi ABD böyle istedi.

Hamas; 12 Taylandlı, 1 Filipinli ve 13 İsrailli rehineyi Kızılhaç’a teslim etti. Refah Sınır kapısında Mısırlı yetkililere teslim edilen rehineler İsrail ordusu tarafından alınarak Tel Aviv’e götürüldü. Rehinelerin kapsamlı bir sorgudan geçirilmesi bekleniyor. İsrail ise 39 Filistinliyi serbest bıraktı. Filistinli grup 24 kadın ve 15 çocuktan oluşuyor. Dört günlük ara ateşkes ilan edilmesi ile bir İsrailli esire karşılık üç Filistinli esir, takas için Kızılhaç’a teslim edilmiş oldu. Batı Şeria’da bulunan Ofer Hapishanesi’nden bırakılan 39 Filistinli, Kızılhaç’a teslim edildi. Bu sırada binlerce Filistinli Batı Şeria’nın Betunya Beldesi’ne toplanarak esirleri karşılarken, tekbirler getirerek, esirlerin özgürlüğüne kavuşmasını kutladılar. Serbest kalan Filistinli kadınlar, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki ailelerine kavuşmanın sevincini yaşarken, yıkılmış, ailelerini kaybetmiş, topraklarından sürülmüş bir durum ile karşılandılar. 

Yedi Ekim’den bu yana 13 bine yakın şehit veren, 1,5 milyon kişiyi evinden barkından tehcir eden, çoluk çocuk, bebek, yaşlı, kadın, sivil, demeden bombaların altında ezilen Filistin halkı bu ara ateşkes için sevinmeli mi? Camileri, hastaneleri, okulları, BM kampları, kiliseleri vurulmuş, darmadağın edilmiş bir Gazze var geride. İşgalci İsrail tüm dünya halklarına rağmen, Devlet başkanlarının desteğini arkasına alarak bu zulmü ve soykırımı işledi. 2,5 milyon insanın yaşadığı Gazze toprağı bundan sonra kimin olacak? Bu soru şu an gündemde.

İsrail işgal ettiği bu toprakları tekrar Hamas’ın kontrolüne bırakması çok zor görünüyor. Dünya reislerini arkasına alan şımarık oğlan görüntüsü veren işgalci İsrail, kendi içinde nedamet etmez ise, bu toprakları bırakması kolay gözükmüyor. Altı Gün Savaşı sonunda Mısır’dan Sina Yarımadası’nı, Suriye’den Golan Tepeleri’ni ve Filistin’in Gazze Şeridi ile Batı Şeria topraklarını işgal eden İsrail, topraklarını dört katına çıkarmıştı. Bundan sonra farklı bir tutum izlemesi beklenmiyor. 

Bade hara bil Gazze sonrası ara ateşkes olması kandırmaca mı? Hamas’ın Aksa Tufanı saldırısı sonrası Hamas yöneticileri, işin nelere mal olduğunu farkına varırlar umarım. Batıda, Uzakdoğu’da ve uzak kıtalarda Hamas’ın bizzat İsrail’in içine sızarak, Aksa Tufanı isimli saldırıyı planlamasına ve uygulamasına akıl sır erdiremiyorlar. Özellikle Gazze kıyısında gençlere eğlence düzenleyen ve üzerlerine İsrailli pilotların ateş etmesi sonucu yüzlerce sivilin arabaların içinde yanarak ölmelerinin faili olarak İsrail’in ortaya çıkması enteresan. Suç Hamas’ın sırtına yüklenmişti. Hamas aldandı mı, geride kalanlara bakılırsa durum çok vahim…

 

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