Eğitimdeki vahim tablo

Üniversitelere giriş kapısı olan YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) neticeleri açıklandı ve eğitim sistemimizin içinde bulunduğu vahim durum ve tablo bir defa daha önümüze konuldu.

YKS aslında Temel Yeterlilik Sınavı (TYT), Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç ayrı imtihana verilen isim.

Yapılan her imtihanda birinciler olduğu gibi sonuncuların olması da tabiîdir. Ancak imtihanda belirlenen barajı aşamayanların sayısının her geçen yıl biraz daha artması, aynı şekilde ‘sıfır’ alanların da artması hayra alâmet değil. Bunların tamamından daha feci olan, ortaya çıkmış bu tablonun, bu krizin, bu sıkıntının ciddiye alınmamış olmasıdır. Sanki Türkiye’de böyle bir imtihan yapılmadı ve eğitimin içinde bulunduğu feci tablo önümüze konmadı. Sadece birinci olanlarla meşgul olup, barajı aşamayanların ya da sıfır alanların sayısıyla ilgilenmemek kime ne kazandırır?

Elbette dereceye girenleri tebrik edelim ve diyoruz. Ancak asıl mesele başarılı olanların sayısının her geçen yıl biraz daha çoğalıyor olmasıdır. Elbette liseden mezun olan her öğrencinin üniversite okuması şart değil. Fakat belli bir seviye ve belli bir puan almak icap etmez mi? Basitleştirerek sorulacak olursa; iki ile ikinin toplamının ya da çarpımının kaç olduğunu bilmeyen bir öğrenci varsa, bu durum eğitim sisteminin iyiye gitmediğini göstermez mi? Eğitim sistemi iyiye gitmiyor ve önümüzdeki yıllarda daha da fena olma ihtimali varsa Türkiye’yi idare edenler başta olmak üzere hepimiz ‘her şey yolunda’ tavrı sergileyebilir miyiz?

Üniversite giriş imtihanı sonrası ortaya çıkan tabloyu gösteren haberde şu bilgiler var: Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) başvuran adaylardan 2 milyon 296 bin 138’i sınava katıldı. Sınavdaki testlere göre ortalama netler incelendiğinde adayların hiçbir testte soruların yarısı kadar bile net çıkaramadığı görülüyor. Öyle ki bazı testlerde adaylar, ortalama 1 net bile yapamamışlar.

Sınavdaki ortalama netler incelendiğinde adayların hiçbir testte, soruların yarısı kadar dahi net çıkaramadığı görülüyor. Testlere göre ortalamalar şöyle: TYT’de Türkçe 40 soruda 14,288; sosyal bilimler 20 soruda 7,788; temel matematik 40 soruda 5,556; fen bilimleri 20 soruda 2,668. AYT’de, Türk dili ve edebiyatı 24 soruda 4,799; tarih-1 10 soruda 1,436; coğrafya-1 6 soruda 1,576; tarih-2 11 soruda 1,489; coğrafya-2 11 soruda 2,732; felsefe grubu’nda 12’de 2,298; din kültürü ve ahlâk bilgisi veya ek felsefe grubu’nda 6’da 0,652; matematik 40’ta 7,584; fizik 14’te 1,082; kimya 13’te 1,416; biyoloji 13 soruda 1,309.

Üniversite adayları, 40 soruluk matematik testinde ortalama 5,5 fen bilimleri testinde ise 2,6 net yapabildi. 550 bin öğrenci barajın altında kalırken Temel Yeterlilik Testi’nde başarı, yüzde 40’ı bulmadı. Sıfır çeken sayısı ise 50 bine yaklaştı. (Milliyet ve ntv.com.tr, 28 Temmuz 2020)

Ortaya çıkan bu üzücü tablodan hepimiz sorumluyuz. Ancak en büyük sorumluluk, ‘Biz büzün dünyaya bedeliz’ anlayışıyla iş gören ve bu neticeleri dikkate almayan idarecilerdir. Maksadımız kimseyi itham etmek değil. Kimin elinden ne geliyorsa el ele verilmeli ve tablo uzun dönemde mutlaka müsbet yönde değişmelidir.

Bazı eğitimciler önümüzdeki yıllarda daha feci neticelerle karşılaşma ihtimalinin olduğundan bahsediyor ki bu bile idarecilerin çok büyük sorumluluk altında olduğunu gösterir. El ele verelim, bu tabloyu tersine çevirelim. Türkiye böyle bir tabloyu hak ediyor mu?