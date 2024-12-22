Gazze’yi unutmak mı?

Dünyanın değişik bölgelerinde yaşayan Müslümanların tamamının derdi vardır, ama Gazze’deki dert çok daha önemli.

Çünkü Gazze’de devam eden İsrail zulmü sınırları çoktan aşmış durumda. Devam eden savaş sebebiyle ölenlerin sayısı neredeyse 50 bini buldu. Hemen her gün katliam yaşanıyor ve büyük çoğunluk da bu durumu seyrediyor.

Gazze’deki ve dünyanın diğer yerlerinde devam eden haksızlıklara, zulümlere, adaletsizliklere alışmamak icap ediyor.

Suriye’de yaşanan son gelişmeler Gazze’deki zulmü kısmen de olsa dünyanın gündeminden çıkarmış gibi duruyor. Elbette Suriye’deki hadiseler de çok önemli; ancak buradaki gelişmeler Gazze’deki zulmü unutturmamalı ve gündemden düşürmemeli. Zalimlerin önde gidenleri belki de bunu arzu ediyor, ama bu tuzağa düşmemek gerekir.

Filistin’in Batı Şeria bölgesindeki Beytüllahim kentinde yer alan Evanjelist Luther Kilisesinin Papazı Munther Isaac’ın açıklamaları bu yönüyle dikkat çekici. Kilise papazı İsaac, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları bitene kadar Gazze’nin gündemde tutulması gerektiğini ifade etmiş. Ne kadar haklı bir uyarı...

Beytüllahim Papazı Isaac, sosyal medya hesabından, Noel seremonisindeki vaazının videosunu, “İmparatorlukların son kullanma tarihi vardır” mesajıyla paylaşmış. Isaac, vaazında, Gazze’de yaşananlara yönelik, “On binlerce kişinin öldüğü ve yaralandığı, tamamen yerinden edildiği Gazze’de 440 gündür aralıksız bombardıman ve kıtlık yaşanıyor” ifadelerini kullanmış. (AA, 21 Aralık 2024)

Isaac, dünyada soykırımın devam etmesi konusunda sessiz kalanları ve Filistinlilere yardım etmeyenleri kınayarak şöyle demiş: “(Gazze’de yaşananlar karşısında) Kayıtsız kalmak insanlığa ihanettir ve savaş suçlarının faillerinin yargılanmasını sağlamalıyız.”

Isaac, ayrıca ABD Başkanı seçilen Donald Trump’ın, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinliler hakkında açıklama yapmadan, Gazze’deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması gerektiğini dile getirmesini de eleştirmiş ve “Trump, Filistinli tutuklulardan hiç bahsetmedi. Gazze’deki durum şu anda da cehennem değil mi, 7 Ekim’den önceki 16 yıl boyunca da cehennem değil miydi?” ifadeleriyle tepki göstermiş.

İlgili habere göre Batı Şeria’nın Beytüllahim şehri, her yıl Noel ağaçlarının ışıklandırılmasına, izci yürüyüşlerine ve kutlamalara sahne olurken, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sebebiyle iki senedir kutlamalar yapılmıyormuş.

Beytüllahim’deki kiliselerin ya da oradaki papazların Gazze’de devam eden zulüm sebebiyle ‘iki senedir noel kutlamaları yapmamaları’ insanî bakımdan ayrıca dikkat çekici değil mi?

Gazze başta olmak üzere dünyanın neresi olursa olsun zulme maruz kalanları unutmamak, aksine hep gündemde tutmak ve zulmün sona ermesi için dua etmek gerekmez mi? Duamız, zalimlerin zulmünün sona ermesi için olsun...