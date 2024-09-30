"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 EYLÜL 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Cep telefonlarını nasıl kullanıyoruz?

Hüseyin GÜLTEKİN
30 Eylül 2024, Pazartesi
Cenab-ı Hakk’ın bahşettiği ikramlar, nimetler O’nun (cc) rızası dahilinde istimal edildiği zaman faydalıdır. O’nun (cc) rızası dışında kullanıldığı zaman o nimetlerin hepsi birer nikmet olur; faydadan öte zararlı hale gelirler.

Birer medeniyet harikası olan interneti ve cep telefonlarını maksatlarına uygun bir şekilde kullandığımızda sayılamayacak kadar çok faydaları var. Kur’ân, Cevşen ve Risale-i Nur okumalarımızı da kolayca cebimizdeki telefonlarımız üzerinden yapmamız da, yine bu cihazların bize sunduğu nimetlerdendir.

Yine akraba, dost ve ahbap ziyaretlerinin maalesef yeterince yapılmadığı günümüzde, bunu bir nebze de olsa cep telefonlarımızla telâfi etmemiz mümkündür.

 Müspet manada istimal edildiği zaman sayılamayacak kadar faydası bulunan internetin ve dolayısıyla cep telefonlarının, bu amaçlarının dışında, boş ve malâyanî bir şekilde kullanmanın da, dünyevi ve uhrevî hayatımızı ciddî manada tahrip eden zararları var ki saymakla bitiremeyiz.

Muhabbet etmek, hasret giderip dertleşmek için dostlarla, ahbaplarla ve akrabalarla bir araya geliyorsunuz; hemen herkes elindeki cep telefonu ile meşgul oluyor. Ve ortamı, kimsenin kimse ile konuşmadığı derin bir sessizlik kaplamış oluyor.

Namazınızı huşû ve huzur içinde kılmak için camiye gidiyorsunuz, yine birilerinin yüksek sesle telefon konuşmalarını dinlemek zorunda kalabiliyorsunuz. Veya telefonunu sessize almayan birilerinin yüksek sesle çalan telefon sesi huzurunuzu kaçırabiliyor.

Bizim için vazgeçilmez bir vazife olan Nur sohbetlerinin yapıldığı ders mekânlarında dahi, ders anında bazen kıyıda köşede, bazen de orta yerde oturan bazı kardeşlerin dahi cep telefonlarıyla meşgul olmaları üzüyor... Bunun, iman-Kur’ân derslerinin yapıldığı mekânların manevî havasını zedelediğini düşünmek icap etmez mi?

Hane halkı sayısı kadar cep telefonları… Anne-baba ile beraber, beş-altı yaşındaki çocuklara ve ileri gençliktekilere kadar hepsinin elinde cep telefonları... Sofrada, yatarken, kalkarken herkes telefonlarla meşgul... Ve kimsenin kimse ile bir araya gelip muhabbetle, sohbette bulunmadığı, derin bir sessizliğin hüküm sürdüğü böyle bir aile ortamı..

Ve caddelerinde, sokaklarında, çarşı ve pazarlarında, arabalarında ve yaya kaldırımlarında yol yürüyen; ellerindeki cep telefonları yüzünden kimsenin kimseyi görmediği veya görmek istemediği; selamlaşmayıp, hal hatır sormadığı, fertlerinin birbirlerine yabancılaştığı böylesi bir toplum…

Ve sonuçta okumayan, okuduğunu dahi anlamayan, olup bitenlere karşı duyarsız, lâkayt; dostlardan, ahbaplardan ve akrabalardan kopuk; içine kapanık, yalnızlığı tercih eden bir gençlik hatta orta yaş grubu... Diğer tarafta da hayatlarının kışını yaşamakta olan, sağlıkları sarsılan, hayat yükünün altında ezilen, herkesten ilgi-alâka bekleyen, yalnızlığa terk edilen pir-i fânî ihtiyarlar ve ihtiyareler...

İşte sonsuz şükür gerektiren, birer medeniyet harikası olan interneti ve cep telefonlarını maksatlarına uygun bir şekilde kullanmadığımızdan, lâzım olan hamdi ve şükrü eda etmediğimizden, belki de farkına varmadan bu cihazların dünyevi ve uhrevî hayatımıza verdiği zarar ve ziyanı dahi göremiyoruz maalesef.    

Okunma Sayısı: 339
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    77 yıl geçti ancak hala Filistin Devleti yok

    Yurt geneline fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı

    İsrail 7 Ekim'den beri 16 bin çocuğu katletti!

    İsrail, çatışmayı bölgeye yayıyor

    İstanbul’da kira fiyatları uçuşa geçti

    30 milyondan fazla silah var

    ‘Vicdan Gemisi’ izin bekliyor

    Rusya: Nasrallah’ın öldürülmesi dramatik sonuçlar doğuracak

    Yunanistan'dan İsrail’e silah ambargosu talebi

    BM, İsrail zulmünü durdursun

    AKOM'dan İstanbul'a önemli uyarı

    “İyilik Gemisi” Somali için yola çıktı

    Fenerbahçe zorlu Antalya deplasmanından 3 puanla döndü

    Nasrallah için 3 gün yas ilan edildi

    Gazze ile birlikte Lübnan da yoğun saldırı altında

    8 ayda 70 bini aşkın motosiklet kazası oldu

    ABD'deki Helene Kasırgası'nda 64 kişi öldü

    Kredi kartı veya banka kartıyla ödeme kabul etmeyen işletmelere Şimşek'ten uyarı

    BM’de utanç tablosu! - Filistin toprağını İsrail diye gösterdi

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Osman ZENGİN

    Alvarlı Efe: Bu trende Asrın Müceddidinin talebesi var!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Fenleri konuşturma sanatı
    Genel

    İsrail 7 Ekim'den beri 16 bin çocuğu katletti!
    Genel

    Rusya: Nasrallah’ın öldürülmesi dramatik sonuçlar doğuracak
    Şükrü BULUT

    AB’nin en önemli problemi mülteciler mi?
    Süleyman KÖSMENE

    Kendine güven nasıl olmalıdır?
    Mehmet KARA

    “Bana böyle yapılıyorsa…”
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Cep telefonlarını nasıl kullanıyoruz?
    Genel

    77 yıl geçti ancak hala Filistin Devleti yok

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.