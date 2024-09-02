İktidarı alkışlamaları boşuna değil

Hiçbir fark gözetmeden bütün vatandaş-lara eşit muamelede bulunmakla vazifeli olan idarecilerimiz, başta nice methiyeler dizerek beraber çalıştıkları “cemaat”e devletin bütün kapılarını ardına kadar açıp sonrasında da “Aldanmışız” diyerek, suçlu-suçsuz ayrımı yapmadan o cemaat üyelerinin hepsini vatan haini ilan ettiler.

Bugün de onların yerine başka kesimlere, başka gruplara, hatta başka cemaatlere devletin en yüksek makam-mevkilerini, birçok maddî imkânını peşkeş çekebiliyorlar.

Dün, kendilerine kayıtsız şartsız itaat eden kimseleri, istedikleri makam-mevkilere getirmek için, ayarlanmış sınav heyetlerince yapılan şaibeli imtihanlarla, liyakat hiçe sayılarak belli kişiler işe alınırken, bugün de aynı şekilde yapılan uydurma mülâkatlarla kendilerine tâbi olan taraftarlarını işe almada herhangi bir beis görmüyorlar maalesef.

Geçmişte malûm partinin atadığı, aynı zamanda partinin il veya ilçe başkanlıklarını da üstlenen vali ve kaymakamlar gibi, bu iktidar kendisine mutlak itaat eden kişileri, ehil olup olmadıklarını hiçe sayarak devletin en gözde ve kritik makam-mevkilerini peşkeş çekmekte herhangi bir sakınca görmüyor.

Geçmişte malûm partinin besleyerek kendi borazanı hâline getirdiği “kartel medya” denilen şeyin yerine, bugün bu iktidar milletten aldığı vergilerle kendi propaganda malzemesi hâline getirdiği bir medya yapılanması oluşturdu. Bunu da açıkça beslemeye devam ederken, kendilerine kayıtsız şartsız tâbi olmayan, eğriye eğri, doğruya doğru demeyi prensip edinen başta Yeni Asya olmak üzere birçok medya kuruluşunun sesini kesmek için haksız ve hukuksuz bir şekilde hak gasplarına devam ediyor bu iktidar.

Daha da korkunç olanı, tamamen bağımsız ve siyaset üstü bir kurum olması gereken yargı kurumuyla ilgili, birçok tecrubesiz avukatın hâkim veya savcı olarak atanmaları sonucunda adalet terazisinin şaşmış olmasıdır.

Hayal ettikleri makam-mevkilerin veya maddî imkânların ilânihaye olması için, iktidara yaranmak için, her türlü yalakalığı meslek edinen ve iktidarı kendileri açısından avantaj zanneden bu kimselerin, iktidara, daha da önemlisi ülkemizin geleceğine ne derece zarar verdiklerini, iktidarın, en son mahallî seçimlerde uğradığı hezimetle anlamış olmasını ve hiç değilse bundan böyle, kendi etrafında yuvalanmış olan menfaatçi gruplara değil, objektif sağduyulu kişilere ve gruplara kulak vermesini temenni ediyoruz.