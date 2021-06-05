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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Marangoz Şevket Ağabey

Kâzım GÜLEÇYÜZ
05 Haziran 2021, Cumartesi
Beka âlemine sevkiyatın hızlandığı bir süreçte, Nurun ve mazlumların avukatı Bekir Berk’in “yıldız yağmuru” olarak nitelediği vefatlar silsilesi de Rabbimizin takdir ettiği kader programı çerçevesinde devam ediyor.

Berzaha göç edenler kervanına katılan son isim, İstanbul Risale-i Nur hizmetinin ve Yeni Asya ekolünün isimsiz kahramanlarından, “Marangoz Şevket Ağabey” olarak bilinen Şevket Günder oldu. Uzun zamandır rahatsızdı, yaşı da bir hayli ilerlemişti.  Ama Karagümrük Camiinin müdavimliğinden de, gazetesini takip etmekten de hiç vazgeçmedi. 

Yeni Asya’nın kuruluş yıldönümü programlarına iştirak etti, konuşmalar yaptı, hatıralarını, düşünce ve duygularını aktardı. Bunların kayıtları sitemizin video arşivinde duruyor.

Çok sık görüşemediysek de, zaman zaman değişik vesilelerle bir araya gelişlerimizdeki sohbetlerimizde gazeteye olan ilgi ve takibinin işaretlerini yakından müşahede ettik.

Hep istikamet üzere olan bir insandı.

İttihad’la başlayan yarım asrı aşkın serencamda Yeni Asya çizgisinden hiç ayrılmadı. 

Savrulmadı, fitnelere yüz vermedi.

Risale-i Nur’dan aldığı derslerle hep sıkı ve sağlam bir demokrat duruş içerisinde oldu.

Siyasette Risale-i Nur ölçüleri çerçevesinde demokrat kadrolarla teşrik-i mesai yaptı. 

“Hakkın hatırı âlîdir, hiçbir hatıra feda edilmez” prensibiyle,  gördüğü yanlışları samimiyetle, dobra dobra dile getirmekten geri durmayan bir mizaç ve karaktere sahipti. 

Son dönemdeki rahatsızlığı sebebiyle zaman zaman kanının değiştirilmesi gerekiyordu. Ailesinin çağrısı üzerine geçtiğimiz yaz kan vermek için hastaneye gittiğimizde “60 yaş üzerinden kan almıyoruz” cevabıyla karşılaştık ve kan veremeden eve döndük.

Bu hadise bize de berzah menziline girdiğimizi ve kervana dahil olma vaktimizin yakınlaştığını tekrar kuvvetle hatırlattı ve hissettirdi.

Böylece, İttihad’la başlayıp Yeni Asya ile devam eden kervanın isimsiz emektarlarından biri daha bu dünyadaki hizmetini bitirip terhis belgesini alarak vatan-ı aslîye gitti.

Zahmet ve meşakkatleri geride bıraktı, rahmet ve ebedî saadet âlemine intikal etti.

Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Ailesine ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbimiz Cennetinde buluştursun. 

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  • Aysuna

    5.6.2021 00:34:09

    "Savrulmadı,fitnelere yüz vermedi "Elhamdülillah!Rabb'im,kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin,Sıddık Süleymanlar,Tahiri Mutlularla beraber haşretsin inşallah!Âmiiin,elfü elfi âmiin!

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